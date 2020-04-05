**Mr Blade* — прорывной эксперт на основе волатильности и старших таймфреймов

**Mr Blade** — это полностью автоматизированная торговая система для терминала MetaTrader 5, разработанная для эффективной торговли на пробой ключевых экстремумов (High/Low) с умной фильтрацией по направлению тренда на старших таймфреймах.

Set - файлы: https://drive.google.com/drive/folders/1LR9ook_egUdOp32VLwoC3TAOcAsleWlW?usp=drive_link В основе стратегии лежит строгий математический подход к определению значимых ценовых уровней и динамическая адаптация к рыночной волатильности с помощью встроенного индикатора ATR (Average True Range). Робот не использует опасные методы управления капиталом, такие как мартингейл, сетка или усреднение. Каждая сделка защищена жестким стоп-лоссом.





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### 💡 Ключевые особенности и логика работы





1. **Пробойная стратегия по экстремумам:** Советник анализирует заданное количество баров ($N$) на выбранном таймфрейме, находит локальные максимумы и минимумы и выставляет отложенные ордера (Buy Stop / Sell Stop) на пробой этих уровней с учетом заданного отступа.

2. **Мульти-таймфреймовый трендовый фильтр (HTF Screen):** Робот сравнивает текущую цену с ценами открытия старших периодов. Вы можете гибко настроить комбинацию экранов (например, торговать только тогда, когда направление на Week и Day совпадает), что исключает входы против сильного глобального тренда.

3. **Адаптивный трейлинг-стоп по ATR:** Отступ для переноса стоп-лосса рассчитывается динамически на основе текущей волатильности рынка. Это позволяет забирать максимум движения в тренде и быстро выходить из сделки, если рынок засыпает.

4. **Умный расчет лота (Money Management):** Автоматический расчет объема сделки на основе заданного процента риска от текущего баланса ($Risk\%$) и размера стоп-лосса.

5. **Временной фильтр и защита от спреда:** Встроенное ограничение времени работы по часам и минутам, запрет на торговлю в определенные дни недели, а также фильтр максимального спреда предохраняют от непредвиденных потерь во время низкой ликвидности или новостей.

6. **Информативный Dashboard:** Современный, лаконичный интерфейс прямо на графике в реальном времени отображает всю необходимую статистику: текущий баланс, прибыль, просадку, спред и соотношение прибыльных/убыточных сделок.





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### 🛠 Основные входные параметры





* **Initial Balance Settings:** Установка стартового баланса для корректного ведения внутренней статистики.

* **Order Settings:** Настройка Magic Number, максимального спреда, процента риска на сделку, фиксированного лота (если авто-лот отключен) и коэффициентов для Stop Loss / Take Profit.

* **Trailing & Breakeven Settings:** Настройки перевода сделки в безубыток и динамического трейлинг-стопа.

* **Time Restrictions:** Включение торговых сессий, настройка нерабочих часов (пауз) и выбор разрешенных дней недели (Пн-Пт).

* **Extremum Search Settings:** Выбор таймфрейма для поиска уровней, количества баров для анализа и минимального расстояния до цены.

* **Timeframe Screen Settings:** Выбор комбинации старших таймфреймов для фильтрации сделок и разрешение/запрет торговли при отсутствии четкого направления.





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### 📈 Рекомендации по использованию





* **Инструмент:** золото, индексы, нефть

* **Брокер:** Рекомендуется ECN-брокер с минимальным спредом и быстрым исполнением.

* **Отключение информационной панели при тесте** Рекомендуется отключать информационную панель при тесте для ускорения тестирования.