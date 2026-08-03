Perfect Trade FX

Советник Perfect Trade FX был разработан с четкой целью: отдавать приоритет качеству входов, а не количеству сделок.

Его стратегия анализирует силу и поведение свечей совместно с системой идентификации, разработанной для выявления движений с определенными характеристиками перед выполнением входа. Цель — избегать случайных сделок и сосредоточиться на тех моментах, когда рыночные условия соответствуют логике системы.


ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ!

ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ДЕМО-ВЕРСИИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЛИ ПОКУПКИ PERFECT TRADE FX ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТРОЙКИ НИЖЕ!

УСТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ (US30)



ВАЖНО!

Цена со скидкойЦена будет увеличиваться на US$ 50 после каждых 10 покупок. Итоговая цена: US$ 1999

Следите за результатами нашего EA здесь: СИГНАЛ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ



Одним из главных преимуществ Perfect Trade является его избирательность. Советнику не обязательно постоянно находиться в рынке: он может совершать несколько сделок при появлении благоприятных условий и оставаться вне рынка, когда его критерии не выполняются.

Стратегия также включает дневной лимит сделок, настраиваемое торговое время, фильтры входа и управление рисками, что позволяет трейдеру адаптировать поведение EA под свой стиль торговли.

Советник Perfect Trade FX создан для трейдеров, которые ищут объективную, настраиваемую и дисциплинированную стратегию, основанную на простой философии:

не торговать ради самой торговли — дождаться, когда рынок предоставит подходящую возможность.

Этот EA был разработан для серьезных трейдеров.  Не ожидайте от нас чудесных результатов или нереалистичных обещаний. 

Мы работаем серьезно и прозрачно со всеми, кто следит за нашим проектом. Поэтому, если вы ищете решение, которое действительно может быть полезным в вашей торговле, добро пожаловать!



ВАЖНО!

Все сделки Perfect Trade FX имеют установленные уровни Take Profit и Stop Loss! Мы не используем Grid Trading или стратегии усреднения. Вы можете скачать DEMO и провести собственные тесты. После покупки свяжитесь с нами через личные сообщения здесь, на MQL5, и мы отправим вам SET-файл с настройками Perfect Trade FX.


Что представляет собой этот EA?

  • > Это скальпинговый алгоритм
  • > Не использует Martingale
  • > Не использует Grid Trading
  • > Все ордера имеют установленные уровни Take Profit и Stop Loss

Каким инструментом он торгует?

  • > Он был разработан для торговли индексом Dow Jones (US30).

Какой таймфрейм можно использовать?

  • > Рекомендуется использовать M5.

Где можно посмотреть результаты торговли?

  • > Посмотрите наш торговый сигнал для EA: 

Минимальные требования и рекомендации

  • Рекомендуемые брокеры: брокеры со спредами ECN/RAW/LOW.
  • Минимальный начальный депозит: US$ 200 для счетов с кредитным плечом 1:500.
  • Рекомендуемый начальный депозит: US$ 500 для счетов с кредитным плечом 1:500.
  • Минимальное кредитное плечо — 1:100, рекомендуется 1:500.
  • Тип счета: Hedging.
  • Используйте VPS, чтобы EA мог работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (обязательно).

ВАЖНО!

Результаты скальпинговой торговли напрямую зависят от качества торговых условий, предоставляемых брокером. Свяжитесь со мной для получения рекомендаций по выбору подходящего брокера. Настройки по умолчанию оптимизированы для торговли US30 и подходят для большинства брокеров.


ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Торговля на рынках Forex и CFD связана со значительными рисками и может привести к финансовым потерям. Результаты, полученные ранее на реальных счетах, демо-счетах или в ходе исторического тестирования, не гарантируют будущих результатов.

Советник Perfect Trade FX был разработан с акцентом на выбор рыночных ситуаций, соответствующих критериям стратегии, а не на постоянное совершение сделок. По этой причине частота входов может значительно меняться в зависимости от поведения рынка. В определенные периоды EA может совершать несколько сделок, а в другие периоды может оставаться без новых входов.

Управление капиталом и его защита являются важнейшими аспектами ответственного использования системы. Перед использованием EA на реальном счете рекомендуется протестировать его на демо-счете, ознакомиться с принципами его работы и установить уровни риска, соответствующие вашему торговому профилю и доступному капиталу.

Всегда используйте надлежащее управление рисками и никогда не торгуйте средствами, потеря которых может негативно повлиять на ваше финансовое положение.

Рекомендуем также
QuantumLogic AI
Silvano Cesar Silva Vieira
Эксперты
QuantumLogic AI QuantumLogic AI — это сложный советник, разработанный для алгоритмической торговли институционального уровня. Он использует динамическую стратегию усреднения (Сетка) в сочетании со сверхбыстрой асинхронной системой блочного закрытия (Корзина). ОБЗОР СТРАТЕГИИ Советник фильтрует направление рынка с помощью скользящей средней и выставляет расчетную сетку ордеров. QuantumLogic AI работает в строгих временных рамках и использует запатентованный алгоритм «Овертайм» для безопасного у
Divergentes
Dion Lima Dasilva
Эксперты
Descrição Este Expert Advisor (EA) implementa uma estratégia baseada na divergência de preços entre o mini dólar (WDO$N) e o dólar cheio (DOL$N). Ele monitora, segundos antes da abertura do mercado ou ao longo do dia (conforme o modo escolhido), possíveis discrepâncias entre esses dois ativos e efetua ordens no mini dólar, apostando na convergência futura. Principais Recursos Divergência Mínima Configurável: A estratégia utiliza um parâmetro de divergência mínima de 10 pontos, ajustável de acor
FREE
PrevBreak Trader
Fabio Conrado Ortolan
Эксперты
PrevBreak Trader EA – Умная стратегия пробоя PrevBreak Trader EA — это советник, разработанный для трейдеров, которые хотят автоматизировать стратегические входы на пробоях предыдущих баров с высокой точностью и интеллектуальными фильтрами подтверждения. Робот сочетает ценовое действие с набором вспомогательных индикаторов, обеспечивая стабильные сделки и надежное управление рисками. EA также может работать в режиме генерации сигналов без автоматического открытия ордеров. В этом режиме на график
Delta B3 ATR Renko Scalper
Renato Takahashi
Эксперты
Delta B3 ATR Renko Scalper é um robô especialista para negociação na Bolsa Brasileira B3 , em contratos de mini índice WIN e mini dólar WDO. O robô é programado para utilizar os cálculos Renko como análise de tendência e também como sinal de entrada, podendo operar como scalper , emitindo diversas ordens ( CUIDADO com os lotes e número de ordens!). O tamanho do Renko pode ser fixo ou variável de acordo com o indicador ATR (Average True Range) , possibilitando maior dinamismo ao robô. Os stops (
Risk Guard Pro
Muniz Machado Thiago
Эксперты
RiskGuard PRO – Defesa Inteligente para Traders Sérios no EURJPY M15 O RiskGuard PRO é um Expert Advisor de alto desempenho, projetado exclusivamente para o par EURJPY no timeframe M15 , com foco total em preservação de capital, gestão de risco avançada e execução estratégica de múltiplas abordagens operacionais . Ao contrário dos EAs tradicionais, o RiskGuard PRO foi desenvolvido com tecnologia proprietária e arquitetura inteligente , capaz de operar com segurança mesmo em ambientes de merc
Red Devil Shorter EA
Manuel Gehrig
Эксперты
The Red Devil Shorter is a fully automatic short setup based on EMAs and SMAs. Attention:  Only 9 of 10 copies left at the price of $250, after that the price goes up to $499 Signal:  https://www.mql5.com/de/signals/1826330 We use this great EA exclusively for the EUR/CHF pair, as we developed it specifically for that. The idea behind the setup is the weakness the EUR/CHF shows in the default time.  The trades are mainly closed by counter signals or the set time. In rare cases, trades are closed
BlinkBreakout EA
Dariia Sinielnik
Эксперты
BlinkBreakout EA is a professional automated trading system for MetaTrader 5 that trades breakouts of session ranges (London/New York) with dynamic ATR-based risk management. The EA identifies the consolidation range at the start of a user-defined session, then automatically enters when price breaks the High or Low. Every trade uses a hard Stop Loss calculated from current market volatility (ATR), with optional Take Profit, Break-Even, and Trailing Stop functions. Key features: • Session-based
Apache MHL Moving Average MT5
Paulo Roberto Da Costa
5 (1)
Эксперты
Signal (GOLD/XAUSD) - 16 months active and over 6,800 trades on a Standard account (1:400 leverage):   https://www.mql5.com/pt/signals/2278431 Product for MetaTrader 4:   https://www.mql5.com/pt/market/product/159627 Product for MetaTrader 5:   https://www.mql5.com/pt/market/product/160313 The Apache MHL Moving Average Expert Advisor, or simply "Apache MHL," is a robot that operates on the GOLD/XAUSD asset using strategies based on moving averages and risk management with Martingale. The use
NASDAQ dominator
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Эксперты
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing NASDAQ 100 ( US100) . It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Artificial Intelligence Integration: At the heart of this EA lies a sophisticated AI engine capable of recognizing complex patterns in NASDAQ    price data. The system continuo
FiveStarFX Gold Reversal Edge
Adam Shareef Mohamed
Эксперты
FiveStarFX Gold Reversal Edge Professional automated trading solution designed for structured execution and controlled risk management in the Gold market. Built for traders who value discipline, precision, and consistency. Key Features Fully automated trading One trade at a time (controlled exposure) Fixed Stop Loss and Take Profit Smart Break-Even protection Profit lock with buffer Step-based trailing management Spread protection system Works on any broker Trade Management The E
FREE
Golden Scalper M15
Fabriel Henrique Dosta Silva
Эксперты
Nome do Produto: Golden Scalper M15 Descrição: O Golden Scalper M15 é um robô de negociação automatizado desenvolvido para operar no par XAU/USD, utilizando gráficos de 15 minutos (M15). Ele aplica uma combinação de indicadores técnicos para identificar oportunidades de entrada e saída, oferecendo uma abordagem equilibrada entre risco e retorno, com foco na eficiência das operações. Características de Operação: • Por Moedas: XAU/USD • Período: M15 • Indicadores Utilizados: RSI, DeMarker, RVI
Golden Ideal Pro
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Эксперты
Golden Ideal Pro — это передовая торговая система, использующая сложный алгоритм для определения высоковероятностных точек входа с приоритетом на качество сделок. Этот советник разработан для трейдеров, которым требуется стабильное решение с низкой просадкой, стабильно работающее в реальных рыночных условиях. Он функционирует на базе высокооптимизированного единого стратегического механизма, созданного для максимальной эффективности использования капитала, распределения рисков и долгосрочной ста
RBM EA Deluxe
Renato Brendim Medici
Эксперты
An XAUUSD-focused robot that only enters when several market conditions line up at once: trend, volume, price structure and session. It shows you exactly what it’s analyzing on the chart, and why it decided to trade or wait. Most gold robots you’ll find out there run on something simple: a moving average cross, or a channel breakout, and that’s it. The problem is gold doesn’t trade that way. It sweeps liquidity, traps early entries, and usually only moves for real after shaking everyone out fir
Day Trade ou Swing Trade com base no Inside Bar
Rodrigo Oliveira Malaquias
Эксперты
The Inside Bar e one is a reversal/continuation candle formation, and is one of the most traded candle patterns. Robot F1 allows you to configure different trading strategies, Day Trade or swing trade, based on the Inside Bar as a starting point.  This pattern only requires two candles to perform. Robot F1 uses this extremely efficient pattern to identify trading opportunities. To make operations more effective, it has indicators that can be configured according to your strategy. Among the o
Fibo Exhaustion Kangaroo EA
Renato Takahashi
Эксперты
Fibo Exhaustion Kangaroo EA is an expert advisor that uses Relative Strength Index RSI and Stochastic Oscillator indicators for entry signals, either long or short trades. Takeprofit and stoploss can be configured as fixed stops or  Fibonacci percent. Stochastic and RSI can be used to trade out . In case of trade out, the trading system will close orders even if Fibonacci takeprofit and stoploss were enabled. A autolot function can also be configured, as soon as a partial execution function. A
MetaFlex Trader
Diego De Cesaro
Эксперты
MetaFlex Trader – O Robô Definitivo para Operações Inteligentes e Otimizadas! O MetaFlex Trader é um robô de alta performance desenvolvido para traders que buscam operações inteligentes, flexíveis e altamente configuráveis. Equipado com uma poderosa combinação de indicadores técnicos e sistemas avançados de gerenciamento de risco, o MetaFlex Trader oferece uma abordagem robusta e adaptável ao mercado, permitindo otimizações personalizadas para maximizar seus resultados. Principais Recurs
ATS Quantum MT5
Ruslan Pishun
Эксперты
Эта долгосрочная торговая система работает на 20 парах и 1 таймфреймах. Советник использует различные торговые системы, такие как торговля по тренду, против тренда и другие. Это увеличивает шансы на устойчивый рост и уменьшает влияние одной пары или конкретных сделок. Риск жестко контролируется. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Советник не нуждается в поступлении каждого тика и высокой скорости исполнения. Работае
Luna AI Pro MT5
Profalgo Limited
5 (4)
Эксперты
Запустить промо: Доступно всего 1 копий по цене 399$. Окончательная цена: 2000$ Будет продано ограниченное количество копий этого советника. Раскройте потенциал искусственного интеллекта и поднимите свою торговлю на беспрецедентные высоты с   Luna AI Pro EA   , самым продвинутым торговым роботом на рынке, работающим по принципу «обратного среднего». Эта передовая система на основе искусственного интеллекта, предназначенная как для опытных трейдеров, так и для начинающих, оснащена широким набор
SLTrailingATR
Motohiro Umehara
Эксперты
SLTrailingATR — User Guide Overview SLTrailingATR is a professional risk management Expert Advisor that automatically manages Stop Loss for your existing positions using M1 timeframe ATR . It will: Set an initial Stop Loss automatically Trail Stop Loss as the trade moves in your favor Never move Stop Loss against your position This EA does NOT open trades . It works perfectly with manual trading, signal services, and any other Expert Advisor. ️ Key Features Feature Description Initial S
FREE
Alita Gold
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Эксперты
ALITA GOLD Overview Alita Gold is a fully automated Expert Advisor built exclusively for XAUUSD on MetaTrader 5. Attach it to the chart, configure two inputs, and the system runs itself. No strategy knowledge required. No manual decisions. No daily management. User Guide :- https://www.mql5.com/en/blogs/post/768129 Setup Choose a fixed lot or risk percent of equity and assign a magic number. That is the entire configuration.  Broker Selection — The Most Critical Factor This is more important t
Form Desi
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Form Designer : Передовой торговый бот для рынков Форекс и криптовалют Form Designer представляет собой новейшее достижение в области автоматизированных торговых технологий, разработанных для оптимальной работы как на рынке Форекс, так и на криптовалютных рынках (у поддерживаемых брокеров). Этот высокоэффективный инструмент обладает уникальными возможностями, делая его незаменимым помощником для трейдеров. Основные возможности и преимущества: Мультивалютность: Form Designer поддерживает работ
Sniper Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
Sniper FX использует комбинацию нескольких индикаторов с данными ценового действия для выявления определённых паттернов и генерации сигналов для входа в рынок. Эта конфигурация часто используется профессиональными трейдерами по всему миру. Если вам нужен надёжный советник, Sniper FX — ваш выбор. Sniper FX не использует ИИ, мартингейл или сетку; он не творит чудеса, но безопасен. Представленные здесь результаты не входят в выборку, что делает его гораздо более надёжным. Более того, он включает в
Btc Dinamic
Ignacio Agustin Mene Franco
Эксперты
BTC DINAMIC v3.0 — Expert Advisor for MetaTrader 5 by Worldinversor 2026 What is BTC DINAMIC? BTC DINAMIC is an Expert Advisor (trading bot) developed in MQL5 to trade Bitcoin (BTCUSD) fully automatically on the 5-minute (M5) timeframe. It combines classic technical analysis with Smart Money patterns and institutional session detection, all integrated into a multi-confirmation system before executing any trade. How does it work? The EA analyzes the market on each new M5 candle and only ente
Gangorra Risk EURUSD
Willian Roberto Silva Klafke
Эксперты
Описание EURUSD_Gangorra_Risk EURUSD_Gangorra_Risk – контртрендовый робот для М30 с конфлюэнциями и управлением риском по % Обзор EURUSD_Gangorra_Risk — это профессиональный советник контртрендовой (mean-reversion) стратегии , разработанный для EURUSD на М30 (может работать и на других парах/ТФ с настройкой параметров). Он определяет касаний/приближения цены к зонам поддержки/сопротивления (Donchian/Bollinger) и подтверждает вход с помощью настраиваемых конфлюэнций (RSI, удалённость от EMA в
RandomChoice
Aleksei Lesnikov
5 (1)
Эксперты
Эксперт, способный приносить прибыль при открытии позиций случайным образом. Показывает хорошие результаты при долгосрочном трейдинге – на периодах от H12. Особенности Доступен полностью автоматический режим работы. Открытие позиций производится случайным образом. Применяется Мартингейл – в случае, если предыдущая позиция закрылась с убытком, текущая открывается с объемом, компенсирующим данный убыток.   Параметры Mode – режим работы Эксперта: Automatic – автоматический (рекомендуется); Manual
FREE
Vix Gold Bot
Lefika Raphel Sebatane
Эксперты
Vix Gold Bot is a focused XAUUSD EA built around three independent playbooks: Trend Pullback, London Breakout, and Regime Switch . Each module has its own parameters for entry timing and ATR‑based risk geometry, while a shared engine handles risk, spread control, and order execution. Auto mode picks the most suitable module using H1 ADX/ATR filters, and you can disable any module if you want the EA to trade only the setups you trust. => NO GRID, NO MARTINGALE We provide .SET files on our websi
Reversion Trend Tracker
Arthur Wesley Oliveira Leite
Эксперты
Expert Advisor that seeks reversals of highly profitable trends. Its use is recommended for periods of up to 30 minutes. It can be used for indices, futures and stocks. Its configuration is very intuitive. Superior results are obtained through swing-trade operations. But excellent results are also obtained in day-trading operations. Tests were performed for Timeframes of 5, 10, 15, 20 and 30 minutes.  For day-trade operations, daily, in the final hour, all positions are closed.  For swing-trade
Marca Dagua
Erison Francisco De Sales
3 (1)
Индикаторы
Adiciona marca d'água com nome do ativo em negociação. Pode ser ajustado definindo tamanho da fonte e coloração do texto. Testado com vários ativos do mercado B3 e Forex  Adione ao gráfico e configure de acordo com a necessidade. Caso tenha problemas sinta-se a-vontade para nos avisar e providenciaremos a correção logo que possível. ______________________________
FREE
Indominous auto NASDAQ scalper
Joao Paulo Casarin Lourenco
Эксперты
This Expert Advisor is simply an automated strategy that will do no miracle. It is just what it is supposed to be as a consistent good strategy. It makes no overtrade, no martingale, no grid, it will just trade 1 position at a time when the condition is met with desired risk per trade and return greater than the risk. About the strategy: It is a scalper strategy made for NASDAQ that tries to get a piece of the intraday movement. It will trade just once or twice a day. settings: >>Install it on
Robo Sniper Ultra
Flavio Dos Santos
Эксперты
SNIPER ULTRA: Хирургическая точность на финансовых рынках Покорите рынок с SNIPER ULTRA — роботом для MT5, который навсегда избавит вас от убытков во время консолидации. Пока другие сливают депозит в «боковике», наша эксклюзивная технология фильтрации «значимых движений» гарантирует вход только при наличии реального объема и подтвержденного тренда. Забудьте о ложных сигналах: Sniper Ultra выполняет инвертированные пересечения с математической точностью, входя в сделку в момент истощения цены,
С этим продуктом покупают
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum Titan, предоставляя возможности торговли институционального уровня в экосистеме Quantum, устанавливает новый стандарт точности, дисциплины и доказанной эффективности на реальном рынке. Разработанный для трейдеров, которые ожидают большего от советника GOLD Expert Advisor, Titan представляет собой следующий этап развития квантовых торговых технологий. Количество доступных лицензий строго ограничено — всего 1000 пожизненных лицензий по всему миру. После того, как все 1000 экземпляров буд
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (24)
Эксперты
Легенда продолжается. Королева эволюционирует. Добро пожаловать в Quantum Queen X — новое поколение легендарной торговой системы GOLD, основанной на проверенном успехе Quantum Queen. Quantum Queen X построена на том же проверенном движке, что и Quantum Queen, и представляет собой новый мощный пользовательский режим, который позволяет трейдерам выбирать, какие именно стратегии включать или отключать. Каждая стратегия была индивидуально проверена, доработана и оптимизирована для обеспечения еще лу
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.8 (30)
Эксперты
Smart Gold Hunter — это Expert Advisor для торговли XAUUSD / Gold на MetaTrader 5. Он создан для трейдеров, которые предпочитают советник по золоту без сетки, без мартингейла, с реальными Stop Loss и Take Profit, а также с контролируемым управлением риском. Вы можете проверить live-сигналы перед покупкой: Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Go
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.46 (138)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
Эксперты
ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРОПОРЦИИ! (   скачать SETFILE   ) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$ Получите 1 советника бесплатно (на 3 торговых аккаунта) -> свяжитесь со мной после покупки Выгодное комплексное предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНИТЬСЯ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Сигнал в реальном времени Сигнал клиента Обзоры YouTube ПОСЛЕДНЕЕ РУКОВОДСТВО Добро пожаловать в «Золотого Жнеца»! Созданный на основе
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1999$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 1499$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) NEW - 44-STRATEGIES LIVE SIGNAL L Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад
Lizard
Marco Scherer
4.18 (40)
Эксперты
ЧТО ТАКОЕ LIZARD? Lizard - это полностью автоматический советник (Expert Advisor), разработанный исключительно для XAUUSD (золото) на MetaTrader 5. Он использует мультистратегическую систему пробоя на основе свингов, которая определяет ключевые структурные уровни на графике и размещает отложенные стоп-ордера в точно рассчитанных точках входа. Без мартингейла. Без сетки. Без усреднения. Каждая сделка имеет заданный Stop Loss и Take Profit и активно управляется многоуровневой системой выхода, авто
Zoomini
Gennady Sergienko
5 (5)
Эксперты
Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
Фильтр:
thomasaron
19
thomasaron 2026.08.05 22:02 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Italo Fonseca De Melo Silva
355
Ответ разработчика Italo Fonseca De Melo Silva 2026.08.05 22:06
Hello Thomasaron, thank you for your purchase! I'm glad everything is okay. If you have any questions, feel free to send me a private message—I'm at your disposal!
cardoso135212
20
cardoso135212 2026.08.03 17:26 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Italo Fonseca De Melo Silva
355
Ответ разработчика Italo Fonseca De Melo Silva 2026.08.03 17:33
Thank you for your purchase; it’s a pleasure to help with whatever you need! I appreciate the trust you’ve placed in my work!
Ответ на отзыв