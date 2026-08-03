Советник Perfect Trade FX был разработан с четкой целью: отдавать приоритет качеству входов, а не количеству сделок.

Его стратегия анализирует силу и поведение свечей совместно с системой идентификации, разработанной для выявления движений с определенными характеристиками перед выполнением входа. Цель — избегать случайных сделок и сосредоточиться на тех моментах, когда рыночные условия соответствуют логике системы.





ВНИМАНИЕ: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ!

ПОСЛЕ ЗАГРУЗКИ ДЕМО-ВЕРСИИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ИЛИ ПОКУПКИ PERFECT TRADE FX ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТРОЙКИ НИЖЕ!

УСТАНОВИТЬ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ЗАГРУЗКИ (US30)







ВАЖНО! Цена со скидкой. Цена будет увеличиваться на US$ 50 после каждых 10 покупок. Итоговая цена: US$ 1999 Следите за результатами нашего EA здесь: СИГНАЛ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ







Одним из главных преимуществ Perfect Trade является его избирательность. Советнику не обязательно постоянно находиться в рынке: он может совершать несколько сделок при появлении благоприятных условий и оставаться вне рынка, когда его критерии не выполняются.



Стратегия также включает дневной лимит сделок, настраиваемое торговое время, фильтры входа и управление рисками, что позволяет трейдеру адаптировать поведение EA под свой стиль торговли.

Советник Perfect Trade FX создан для трейдеров, которые ищут объективную, настраиваемую и дисциплинированную стратегию, основанную на простой философии:

не торговать ради самой торговли — дождаться, когда рынок предоставит подходящую возможность.

Этот EA был разработан для серьезных трейдеров. Не ожидайте от нас чудесных результатов или нереалистичных обещаний.

Мы работаем серьезно и прозрачно со всеми, кто следит за нашим проектом. Поэтому, если вы ищете решение, которое действительно может быть полезным в вашей торговле, добро пожаловать!







ВАЖНО! Все сделки Perfect Trade FX имеют установленные уровни Take Profit и Stop Loss! Мы не используем Grid Trading или стратегии усреднения. Вы можете скачать DEMO и провести собственные тесты. После покупки свяжитесь с нами через личные сообщения здесь, на MQL5, и мы отправим вам SET-файл с настройками Perfect Trade FX.





Что представляет собой этот EA?

> Это скальпинговый алгоритм

> Не использует Martingale

> Не использует Grid Trading

> Все ордера имеют установленные уровни Take Profit и Stop Loss

Каким инструментом он торгует? > Он был разработан для торговли индексом Dow Jones (US30). Какой таймфрейм можно использовать? > Рекомендуется использовать M5. Где можно посмотреть результаты торговли? > Посмотрите наш торговый сигнал для EA: Минимальные требования и рекомендации Рекомендуемые брокеры: брокеры со спредами ECN/RAW/LOW.

брокеры со спредами ECN/RAW/LOW. Минимальный начальный депозит: US$ 200 для счетов с кредитным плечом 1:500.

Рекомендуемый начальный депозит: US$ 500 для счетов с кредитным плечом 1:500.

Минимальное кредитное плечо — 1:100, рекомендуется 1:500.

Тип счета: Hedging.

Используйте VPS, чтобы EA мог работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю (обязательно). ВАЖНО! Результаты скальпинговой торговли напрямую зависят от качества торговых условий, предоставляемых брокером. Свяжитесь со мной для получения рекомендаций по выбору подходящего брокера. Настройки по умолчанию оптимизированы для торговли US30 и подходят для большинства брокеров.



ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Торговля на рынках Forex и CFD связана со значительными рисками и может привести к финансовым потерям. Результаты, полученные ранее на реальных счетах, демо-счетах или в ходе исторического тестирования, не гарантируют будущих результатов.

Советник Perfect Trade FX был разработан с акцентом на выбор рыночных ситуаций, соответствующих критериям стратегии, а не на постоянное совершение сделок. По этой причине частота входов может значительно меняться в зависимости от поведения рынка. В определенные периоды EA может совершать несколько сделок, а в другие периоды может оставаться без новых входов.

Управление капиталом и его защита являются важнейшими аспектами ответственного использования системы. Перед использованием EA на реальном счете рекомендуется протестировать его на демо-счете, ознакомиться с принципами его работы и установить уровни риска, соответствующие вашему торговому профилю и доступному капиталу.

Всегда используйте надлежащее управление рисками и никогда не торгуйте средствами, потеря которых может негативно повлиять на ваше финансовое положение.