Chanlun Master: Fusion de la Philosophie Orientale du Marché et des Réseaux Neuronaux

Chanlun Master est un robot de trading professionnel qui combine la légendaire théorie chinoise du mouvement des prix et les technologies modernes d'Apprentissage Profond (Deep Learning).





🏯 Histoire : Qu'est-ce que Chanlun ?

En 2006, un trader mystérieux est apparu sur le segment Internet chinois sous le pseudonyme Chan Shi ("Maître Zen"). Il a publié une série d'articles décrivant une structure mathématique unique du marché, qu'il a nommée "Chanlun".

Contrairement à l'analyse technique classique, Chanlun considère le marché comme un organisme vivant avec une structure fractale, composé de "Traits" (Bi), de "Segments" (Xian Duan) et de "Centres" (Zhong Shu). Pendant de nombreuses années, cette stratégie a été considérée comme le "Saint Graal" des marchés asiatiques, mais elle était incroyablement difficile pour le trading manuel en raison de la subjectivité de la perception.





🤖 Évolution : Intelligence Artificielle

Près de 20 ans se sont écoulés. Ce qui était difficile pour l'œil humain est devenu une tâche idéale pour une machine. Chanlun Master utilise des réseaux neuronaux récurrents (LSTM), entraînés sur des dizaines de milliers de modèles historiques. Les règles de Chanlun ont été numérisées et amplifiées grâce à la puissance du calcul moderne.





📊 Essence de la Stratégie

L'Expert Advisor (EA) fonctionne sur des graphiques journaliers (D1), éliminant le bruit du marché et rendant le trading calme et mesuré.

Recherche d'Extremums: Le réseau neuronal recherche les " Points de Retournement Supérieurs " (Super Turning Points) — moments d'épuisement de la tendance selon la théorie Chanlun.

Filtrage: Des algorithmes intégrés filtrent les faux signaux en utilisant l'analyse des Barres Intérieures (Inside Bars) et l'Accumulation.

Multidevises: L'EA surveille simultanément 6 paires de devises majeures, diversifiant les risques.





⚙️ Paramètres d'Entrée

=== Advanced Settings (Paramètres Avancés) ===

Max positions per symbol : Nombre maximum de positions ouvertes par symbole. Protège contre la surcharge du compte.

Range between positions (points) : Distance minimale (en points) entre les positions si une seconde transaction (moyenne) est ouverte.

Risk per trade (%) : Risque par transaction en pourcentage du dépôt. Calcul automatique du lot.

Spread max : Écart maximal autorisé. Si le spread est plus élevé (par exemple, la nuit), la transaction ne s'ouvrira pas ; une fois normalisé >> entrée sur le marché.

Suffix for symbols : Suffixe de la paire de devises du courtier si nécessaire.

Trigger threshold: Mode de sensibilité du réseau neuronal. Affecte la fréquence des transactions.





=== Standard Settings (Paramètres Standards) ===

Comment : Commentaire pour les ordres.

Magic number : Identifiant unique des transactions de l'EA.

Take profit (points) : Objectif de profit fixe.

Stop loss (points) : Limite de perte fixe (filet de sécurité).

Trailing stop (points): Niveau du trailing stop. Si 0, il est désactivé.





👁 Visualisation et Contrôle

Pour les traders qui préfèrent le contrôle visuel, Chanlun Master offre une interface graphique unique :

Panel Dashboard: Des "thermomètres" compacts pour chaque symbole actif sont affichés dans le coin inférieur gauche. Échelle Verte: Force du signal d'achat (Buy Probability). Échelle Rouge: Force du signal de vente (Sell Probability).

Marquage du Graphique: L'EA trace automatiquement des marques triangulaires aux emplacements des Points de Retournement Supérieurs historiques et actuels, vous permettant de voir la logique de décision de l'IA.





Chanlun Master — où la sagesse ancienne rencontre la technologie du futur.



