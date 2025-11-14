Strifor RiskManager

Strifor Risk-Manager — профессиональный контроль риска в реальном времени

Strifor Risk-Manager — это мощный инструмент для трейдеров, которым важен строгий контроль риска и дисциплина.
Утилита автоматически отслеживает результаты по дню, неделе и месяцу, предупреждает о превышении лимитов и помогает поддерживать стабильность торговой системы.

Подходит для: скальпинга, интрадей торговли, свинга, среднесрочных систем, а также для ручной и алгоритмической торговли.

Основные возможности

1. Гибкая система лимитов

  • Дневной риск: в процентах или USD

  • Недельный риск: в процентах или USD

  • Месячный риск: в процентах или USD

  • Приоритет расчёта: процент или фиксированное значение

  • Возможность ограничения увеличения лимита (Cap flex by max limit)

2. Учёт торговых результатов

  • Отображение текущей прибыли/убытка по каждому периоду

  • Учёт комиссий и свопов

  • Опция использования прибыли для увеличения доступного лимита

  • Опция учёта убытков до нуля (Use net loss)

3. Расширенные настройки

  • Расчёт от текущего баланса или вручную заданной базы

  • Учет или исключение открытых позиций

  • Фильтрация сделок по символам

  • Настройка первого дня недели: понедельник / воскресенье

  • Режим отображения: полный или компактный

  • Настройки размещения панели: отступы и выбор угла

Отображение на графике

Панель показывает ключевые данные в реальном времени:

  • Статус рисков

  • Дневной лимит и остаток

  • Недельный лимит и остаток

  • Месячный лимит и остаток

  • Текущий PnL за каждый период

Пример отображаемых данных:

Статус: всё в порядке

Дневной риск: 5.0% ($1600)
Текущий результат: 0.0% ($0)
Остаток на день: 5.0% ($1600)

Недельный риск: 8.0% ($2561)
Текущий результат: 3.2% ($1029)
Остаток на неделю: 8.0% ($2561)

Месячный риск: 12.0% ($3841)
Текущий результат: 0.0% ($0)
Остаток на месяц: 12.0% ($3841)


Входные параметры

Параметр Описание
Daily risk percent Дневной лимит в процентах
Weekly risk percent Недельный лимит в процентах
Monthly risk percent Месячный лимит в процентах
Daily risk USD Дневной лимит в USD
Weekly risk USD Недельный лимит в USD
Monthly risk USD Месячный лимит в USD
Cap flex by max limit Ограничение увеличения лимита
Use net loss Учитывать убытки до нуля
Manual base Ручной ввод базы для расчёта
Risk base mode Баланс или вручную
Include open positions Включать открытые позиции
Include commissions Учитывать комиссии и свопы
Week starts Sunday Неделя начинается с воскресенья
Filter by symbol Фильтрация по символам
Compact mode Компактный режим
Aggregation mode Группировка по времени закрытия
Offset, Corner Настройки позиции панели

Преимущества

  • Простая и наглядная визуализация основных метрик

  • Полный контроль над ежедневным, недельным и месячным риском

  • Работает со всеми инструментами: валютами, металлами, индексами, CFD

  • Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов

  • Гибкая фильтрация символов

  • Идеален для любой торговой стратегии

Совместимость

  • MetaTrader 5

  • Работа со всеми типами инструментов

  • Поддержка хеджинга и неттинга

Strifor Risk-Manager — это надежный помощник для трейдера, который ценит дисциплину и хочет исключить превышение рисковых лимитов.
Инструмент обеспечивает прозрачность состояния счёта и помогает принимать более взвешенные торговые решения.

Читать инструкцию по установке в нашем блоге https://www.mql5.com/ru/blogs/post/765355


