Strifor RiskManager

Strifor Risk-Manager — профессиональный контроль риска в реальном времени
Strifor Risk-Manager — это мощный инструмент для трейдеров, которым важен строгий контроль риска и дисциплина.
Утилита автоматически отслеживает результаты по дню, неделе и месяцу, предупреждает о превышении лимитов и помогает поддерживать стабильность торговой системы.
Подходит для: скальпинга, интрадей торговли, свинга, среднесрочных систем, а также для ручной и алгоритмической торговли.
Основные возможности
1. Гибкая система лимитов
-
Дневной риск: в процентах или USD
-
Недельный риск: в процентах или USD
-
Месячный риск: в процентах или USD
-
Приоритет расчёта: процент или фиксированное значение
-
Возможность ограничения увеличения лимита (Cap flex by max limit)
2. Учёт торговых результатов
-
Отображение текущей прибыли/убытка по каждому периоду
-
Учёт комиссий и свопов
-
Опция использования прибыли для увеличения доступного лимита
-
Опция учёта убытков до нуля (Use net loss)
3. Расширенные настройки
-
Расчёт от текущего баланса или вручную заданной базы
-
Учет или исключение открытых позиций
-
Фильтрация сделок по символам
-
Настройка первого дня недели: понедельник / воскресенье
-
Режим отображения: полный или компактный
-
Настройки размещения панели: отступы и выбор угла
Отображение на графике
Панель показывает ключевые данные в реальном времени:
-
Статус рисков
-
Дневной лимит и остаток
-
Недельный лимит и остаток
-
Месячный лимит и остаток
-
Текущий PnL за каждый период
Пример отображаемых данных:
Статус: всё в порядке Дневной риск: 5.0% ($1600) Текущий результат: 0.0% ($0) Остаток на день: 5.0% ($1600) Недельный риск: 8.0% ($2561) Текущий результат: 3.2% ($1029) Остаток на неделю: 8.0% ($2561) Месячный риск: 12.0% ($3841) Текущий результат: 0.0% ($0) Остаток на месяц: 12.0% ($3841)
Входные параметры
|Параметр
|Описание
|Daily risk percent
|Дневной лимит в процентах
|Weekly risk percent
|Недельный лимит в процентах
|Monthly risk percent
|Месячный лимит в процентах
|Daily risk USD
|Дневной лимит в USD
|Weekly risk USD
|Недельный лимит в USD
|Monthly risk USD
|Месячный лимит в USD
|Cap flex by max limit
|Ограничение увеличения лимита
|Use net loss
|Учитывать убытки до нуля
|Manual base
|Ручной ввод базы для расчёта
|Risk base mode
|Баланс или вручную
|Include open positions
|Включать открытые позиции
|Include commissions
|Учитывать комиссии и свопы
|Week starts Sunday
|Неделя начинается с воскресенья
|Filter by symbol
|Фильтрация по символам
|Compact mode
|Компактный режим
|Aggregation mode
|Группировка по времени закрытия
|Offset, Corner
|Настройки позиции панели
Преимущества
-
Простая и наглядная визуализация основных метрик
-
Полный контроль над ежедневным, недельным и месячным риском
-
Работает со всеми инструментами: валютами, металлами, индексами, CFD
-
Поддержка хеджинговых и неттинговых счетов
-
Гибкая фильтрация символов
-
Идеален для любой торговой стратегии
Совместимость
-
MetaTrader 5
-
Работа со всеми типами инструментов
-
Поддержка хеджинга и неттинга
Strifor Risk-Manager — это надежный помощник для трейдера, который ценит дисциплину и хочет исключить превышение рисковых лимитов.
Инструмент обеспечивает прозрачность состояния счёта и помогает принимать более взвешенные торговые решения.
