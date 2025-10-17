Strifor SmartTrade Expert — это решение для профессионального трейдера, которое автоматизирует ключевые этапы открытия сделки:

моментально выставляет стоп-лосс и тейк-профит;

закрепляет фиксированный риск на сделку (задаётся в настройках эксперта);

экономит время и исключает ошибки ручного ввода;

идеально работает в связке со Strifor Lot Calculator (лот рассчитывается калькулятором, а в эксперте задаётся тот же риск).

Горячая клавиша

ALT+F4 — быстрый ввод заявки. Одним нажатием открывается ордер с готовыми параметрами SL/TP и фиксированным риском.

Преимущества

Скорость — сделка открывается мгновенно, без ручных действий.

Дисциплина — риск всегда одинаковый, исключается «человеческий фактор».

Универсальность — работает на любых инструментах и таймфреймах.

Надёжность — трейдер уверен, что каждая сделка защищена.

Идеально сочетается со Strifor Lot Calculator. Быстро. Дисциплинированно. Без ошибок.

Настройки

Risk per Trade (%) — риск на сделку (тот же, что и в Strifor Lot Calculator).

Stop/Take Parameters — параметры стоп-лосса и тейк-профита.

Confirm Before Send — окно подтверждения перед открытием ордера (вкл/выкл).

Panel/Colors — настройка отображения панели и уровней.

Установка и разрешения

Скопируйте файл эксперта в папку MQL5/Experts/ и перезапустите терминал. В MetaTrader откройте Tools → Options → Expert Advisors и включите: Allow algorithmic trading

Allow DLL imports

(опционально) Allow WebRequest for listed URL — если используете уведомления. Перетащите эксперта на график и задайте Risk per Trade и параметры SL/TP.

Как пользоваться

Рассчитайте размер позиции в Strifor Lot Calculator. Убедитесь, что риск на сделку в настройках эксперта совпадает с калькулятором. Наведите фокус на график с экспертом. Нажмите ALT+F4.

Эксперт автоматически откроет сделку и выставит стоп-лосс и тейк-профит.

Важно! Не забудьте проверить, что кнопка «Алго-трейдинг» включена.