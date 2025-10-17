Strifor SmartTrade Expert

5

Strifor SmartTrade Expert — это решение для профессионального трейдера, которое автоматизирует ключевые этапы открытия сделки:

  • моментально выставляет стоп-лосс и тейк-профит;

  • закрепляет фиксированный риск на сделку (задаётся в настройках эксперта);

  • экономит время и исключает ошибки ручного ввода;

  • идеально работает в связке со Strifor Lot Calculator (лот рассчитывается калькулятором, а в эксперте задаётся тот же риск).

Горячая клавиша

ALT+F4 — быстрый ввод заявки. Одним нажатием открывается ордер с готовыми параметрами SL/TP и фиксированным риском.

Преимущества

Скорость — сделка открывается мгновенно, без ручных действий.
Дисциплина — риск всегда одинаковый, исключается «человеческий фактор».
Универсальность — работает на любых инструментах и таймфреймах.
Надёжность — трейдер уверен, что каждая сделка защищена.

Strifor SmartTrade Expert — эксперт, который открывает сделки в один хоткей ALT+F4: стоп-лосс и тейк-профит выставляются автоматически, риск на сделку фиксирован.
Идеально сочетается со Strifor Lot Calculator. Быстро. Дисциплинированно. Без ошибок.

Настройки

Risk per Trade (%) — риск на сделку (тот же, что и в Strifor Lot Calculator).
Stop/Take Parameters — параметры стоп-лосса и тейк-профита.
Confirm Before Send — окно подтверждения перед открытием ордера (вкл/выкл).
Panel/Colors — настройка отображения панели и уровней.

Установка и разрешения

  1. Скопируйте файл эксперта в папку MQL5/Experts/ и перезапустите терминал.

  2. В MetaTrader откройте Tools → Options → Expert Advisors и включите:

    • Allow algorithmic trading

    • Allow DLL imports

    • (опционально) Allow WebRequest for listed URL — если используете уведомления.

  3. Перетащите эксперта на график и задайте Risk per Trade и параметры SL/TP.

Как пользоваться

  1. Рассчитайте размер позиции в Strifor Lot Calculator.

  2. Убедитесь, что риск на сделку в настройках эксперта совпадает с калькулятором.

  3. Наведите фокус на график с экспертом.

  4. Нажмите ALT+F4.

Эксперт автоматически откроет сделку и выставит стоп-лосс и тейк-профит.

Важно! Не забудьте проверить, что кнопка «Алго-трейдинг» включена.


Отзывы 4
FcoJoseS
161
FcoJoseS 2025.12.02 12:13 
 

Este indicador es la leche!! Super cómodo y fácil que me ayuda visualizar mi gestión del riesgo por operación con tan solo mirar a la derecha del gráfico, en menos de 5 segundos ya sé que riesgo tomar por operacion según mi plan de trading. Excelente trabajo! Enhorabuena!

Close All Button to risk management
Supattra Sumethasorn
Утилиты
“One-Click Flatten — Fast, Clean, Reliable”      Close all orders and positions in your account with a single click — no hassle, no fumbling through tabs.      Time-saving tool for traders needing instant exit from the market—especially during volatile moves or news events.      Emotion-free execution reduces human errors and hesitation—just click and it's done.      Easy to use: load the EA in MT5 and let it handle the rest. Perfect for both beginners and seasoned traders.      Fu
FREE
Limiter Drawdown App
Alain Bleeksma
Утилиты
Limiter Drawdown EA – Automatic Account Protection for MetaTrader 5 Description Limiter Drawdown EA is a lightweight risk management tool for MetaTrader 5. It monitors your account drawdown in real time and will automatically close all open trades once the threshold you define is reached. This provides a reliable safeguard for any trading strategy. Main Functions Monitors equity versus balance continuously Closes all positions when your chosen drawdown percentage is reached Optionally removes
FREE
AutoGrid Assistant
Andrii Palchevskyi
Утилиты
AutoGrid Assistant - Инструмент для Автоматического Размещения Сетки Ордеров БЕСПЛАТНЫЙ ПОМОЩНИК для трейдеров, использующих сеточные стратегии! ЧТО ОН ДЕЛАЕТ: AutoGrid Assistant автоматически размещает сетку отложенных ордеров (Buy Stop/Sell Stop или Buy Limit/Sell Limit) одним запуском. Никаких ручных кликов! КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: Автоматическое размещение сетки одним кликом Поддержка Stop и Limit ордеров Гибкие настройки сетки (начальное расстояние, шаг между ордерами) Индивидуальный Take Pro
FREE
Close In Quick Script
Mathew Louis Sau Kinminja
Утилиты
The Close In Quick Script is an optimized, high-performance MQL5 script designed to swiftly close all open positions for the current chart's symbol on the MetaTrader 5 platform. Engineered for speed and reliability, it leverages asynchronous trading, minimal system checks, and robust error handling to ensure seamless trade closure. Whether you're a day trader, scalper, or portfolio manager, this script is an essential tool for efficiently managing and exiting trades. Key Features: Asynchronous t
FREE
Look Back My Trading History MT5
Sa No Tsuyoshi Kokorozashi
5 (2)
Утилиты
Description This is a utility tool for MT5 reminding traders of all the entry points by highlighting trading history. For those who just started to learn trading, one of the most efficient tips to improve their trading skill is to look back their own trading history. However, trade history arrow shown on MT5 chart is simply too small to find out, which will keep traders away from reviewing their trade, especially stupid mistakes like overtrading. By clearly showing their trade history and face i
FREE
CloseAllPosition
Konstantin Chernov
4 (2)
Утилиты
Скрипт для закрытия позиций Если Вам необходимо быстро закрыть несколько позиций, то этот скрипт избавит Вас от рутинных действий! Входные параметры скрипт не запрашивает. Разрешите авто-торговлю перед запуском скрипта. Использование: Запустите скрипт на графике. Если Вам необходимо указать максимальное отклонение или количество попыток для закрытия, то используйте скрипт с входными параметрами https://www.mql5.com/ru/market/product/625 Версию для MetaTrader 4 можно скачать здесь: https://www.m
FREE
GRat OrderExport
Ivan Titov
Утилиты
Советник GRat_OrderExport экспортирует совершаемые в терминале MT5 сделки (все или выборочно, ручные или любого другого советника), которые в дальнейшем можно импортировать : в инструмент   GRat_BinanceImport  или  GRat_BybitImport   или GRat_Crypto   для копирования сделок на криптобиржу.   с помощью библиотеки GRat Order Exchange  (в частности советником GRat_OrderImport)  с целью копирования сделок как в другой терминал MT5, так и на другой коррелирующий символ этого же терминала; с помощью 
FREE
Current Price
Keni Chetankumar Gajanan -
5 (2)
Утилиты
A simple and useful Current Price Panel, which displays magnified current Bid, Ask prices and spread, movable anywhere on chart window using the mouse. Also provides an option to have as text at a static location showing bid or ask price along with spread, shown at any location on the chart. Allows display as pips or points along with spread highlighted in distinct color if it crosses the threshold point for the previous 100 ticks. Includes an option to show or hide the last digit (pipette) of t
FREE
MultiTradeNews
Leeank Andres Fernandez Molano
Утилиты
Этот скрипт предназначен для трейдеров, которым необходимо быстро открывать сделки по нескольким валютным парам во время важных экономических новостей, когда каждая секунда имеет значение. С помощью этого инструмента вы можете заранее выбрать валютные пары и задать индивидуальный объем для каждой из них. Когда выходит важная новость, такая как данные по занятости вне сельского хозяйства (NFP) или индексы деловой активности (PMI), скрипт позволяет мгновенно выполнить все сделки, не тратя время на
FREE
EV Asian Range Reversal
Enrique Valeros Muriana
Эксперты
EV Asian Range Reversal is an automated Expert Advisor designed to detect the Asian session range and trade reversals as the London session opens. It focuses on high-volatility transitions and aims to capture market displacement that occurs when liquidity is taken from both sides of the range. The EA automatically identifies the session high and low, validates structure and executes a reversal strategy when price sweeps liquidity and confirms direction. Stop Loss, Take Profit and trading hours
FREE
CloseByLossOrProfit
Konstantin Chernov
Утилиты
Эксперт CloseByLossOrProfit выполняет закрытие всех позиций при достижении общего по счету заданного уровня убытка или прибыли в валюте депозита. Кроме того, эксперт может удалить отложенные ордера. Разрешите авто-торговлю перед запуском эксперта. Использование: Запустите эксперт на графике. Входные параметры:  Language of messages displayed (EN, RU, DE, FR, ES)  - язык вывода сообщений (английский, русский, немецкий, французский, испанский); Profit in the currency  - прибыль в пунктах; Loss in
FREE
J2T Hot Keys
Ivan Pyatkov
5 (3)
Утилиты
Утилита Горячие Клавиши. Работает только на неттинговых типах счетов. Позволяет совершать торговые операции без мыши. Удобно использовать для акций, фьючерсов, валютных пар, криптовалют. В совокупности со стаканом получается полноценный скальперский привод. Реализованные команды : ·          покупка по рынку; ·          продажа по рынку; ·          выставление лимитного ордера на покупку с заданным отступом (может быть отрицательным) от цены Бид; ·          выставление лимитного ордера на прода
FREE
Simple Order
Mikhail Nazarenko
5 (2)
Утилиты
Simple order предназначен для максимального упрощения и ускорения установки отложенных ордеров. Ставим индикатор перетаскивая его на нужный график. Делаем необходимые настройки и все готово. Установка отложенного ордера происходит всего в два действия. 1. Дважды кликаем мышкой по цене установки ордера в нужном месте графика, после этого появляется панель с кнопками наименований ордеров. 2. Кликаем по кнопке необходимого ордера Все, отложенный ордер установлен. При необходимости корректируем орде
FREE
Trade mgr
Roberto Mubonane Muiambo
Утилиты
This Tool is designed to automate one of the most critical aspects of trade management — setting and managing Stop Loss, Take Profit , and Trailing Stop levels — directly on your MetaTrader 5 platform. Key Features: Automatic SL, TSL and TP Placement: Instantly sets initial Stop Loss and Take Profit levels on any new position based on customizable parameters, helping to enforce disciplined risk and reward management. Dynamic Trailing Stop: Automatically moves the Stop Loss to lock in profits
FREE
Trade Manager Interface MT5
Peter Mueller
4.73 (11)
Утилиты
The Trade Manager Interface is a free utility designed to simplify manual trading in MetaTrader. MT4 Version Available Please leave a review, if you like the trade manager. It allows traders to visualize trades directly on the chart, calculate position size automatically, and manage orders with advanced features such as partial take profits, automatic breakeven, and trailing stops. For more advanced features check out: ManHedger This tool focuses on risk control and execution precision, making
FREE
Data Logger MT5
Suleman Basit
Утилиты
Would appreciate a review of the product if possible. This program, is designed to automatically log and monitor trading account performance metrics in MetaTrader 5. It tracks daily balance and equity, calculates performance metrics, and records them in a CSV file for later analysis. Key Features: 1. Initialization: • Inputs for account name ( Account_Name ), starting day balance ( Start_Day_Balance ), and equity ( Start_Day_Equity ) are accepted. • If the starting balance or equity is not prov
FREE
Quick Close 1S
Tan Au Phuong
5 (4)
Утилиты
Quick Close 1S — это утилита, предназначенная для быстрого и организованного управления сделками. Она предоставляет удобную панель управления для мгновенного открытия или закрытия ордеров, применения гибких настроек SL/TP, управления целями корзины и контроля общего профита или убытка. Подходит для трейдеров, которые ценят точность, эффективность и четкое исполнение в ежедневной торговле. Основные функции Управление сделками: Управляйте позициями через интуитивную панель с возможностью открывать
FREE
Lot size and pips calculator
Rhulani Cedrick Vukeya
Утилиты
This tool automatically calculates the lot size, the TP and SL (in pips) for you, and directly places trades. It has 5 clickable buttons: Risk percentage Variable, holds the value in percentage of the account balance you willing to risk. Example: if the value is 1% and your account balance is 1000USD, the EA will place the trade that will ensure that you only loss 10USD should the market goes against you. TP (in pips) variable, holds the value of your preferred Take Profit in pips. SL (in pips)
FREE
Ответ на отзыв