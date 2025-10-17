Strifor SmartTrade Expert
- Утилиты
- Strifor (Mauritius) Ltd
- Версия: 1.21
Strifor SmartTrade Expert — это решение для профессионального трейдера, которое автоматизирует ключевые этапы открытия сделки:
моментально выставляет стоп-лосс и тейк-профит;
закрепляет фиксированный риск на сделку (задаётся в настройках эксперта);
экономит время и исключает ошибки ручного ввода;
идеально работает в связке со Strifor Lot Calculator (лот рассчитывается калькулятором, а в эксперте задаётся тот же риск).
Горячая клавиша
ALT+F4 — быстрый ввод заявки. Одним нажатием открывается ордер с готовыми параметрами SL/TP и фиксированным риском.
Преимущества
Скорость — сделка открывается мгновенно, без ручных действий.
Дисциплина — риск всегда одинаковый, исключается «человеческий фактор».
Универсальность — работает на любых инструментах и таймфреймах.
Надёжность — трейдер уверен, что каждая сделка защищена.
Strifor SmartTrade Expert — эксперт, который открывает сделки в один хоткей ALT+F4: стоп-лосс и тейк-профит выставляются автоматически, риск на сделку фиксирован.
Идеально сочетается со Strifor Lot Calculator. Быстро. Дисциплинированно. Без ошибок.
Настройки
Risk per Trade (%) — риск на сделку (тот же, что и в Strifor Lot Calculator).
Stop/Take Parameters — параметры стоп-лосса и тейк-профита.
Confirm Before Send — окно подтверждения перед открытием ордера (вкл/выкл).
Panel/Colors — настройка отображения панели и уровней.
Установка и разрешения
Скопируйте файл эксперта в папку MQL5/Experts/ и перезапустите терминал.
В MetaTrader откройте Tools → Options → Expert Advisors и включите:
Allow algorithmic trading
Allow DLL imports
(опционально) Allow WebRequest for listed URL — если используете уведомления.
Перетащите эксперта на график и задайте Risk per Trade и параметры SL/TP.
Как пользоваться
Рассчитайте размер позиции в Strifor Lot Calculator.
Убедитесь, что риск на сделку в настройках эксперта совпадает с калькулятором.
Наведите фокус на график с экспертом.
Нажмите ALT+F4.
Эксперт автоматически откроет сделку и выставит стоп-лосс и тейк-профит.
Важно! Не забудьте проверить, что кнопка «Алго-трейдинг» включена.
