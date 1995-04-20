Support and Resistance Made Easy

### Доминируйте на рынках с профессиональным определением уровней поддержки и сопротивления

**Наконец, индикатор, который делает всю тяжелую работу за вас.**

Хватит напрягать глаза, пытаясь вручную определить уровни поддержки и сопротивления на графиках. Наш автоматический SNR индикатор преобразит вашу торговлю, мгновенно выявляя критические ценовые уровни, на которые обращают внимание профессиональные трейдеры!

#### Почему трейдеры переходят на автоматическое определение SNR

Ручной анализ занимает часы и часто пропускает важные уровни. Наш индикатор автоматически сканирует ценовое действие, определяя как основные уровни, так и второстепенные точки разворота, которые могут решить исход ваших сделок. Вы больше никогда не пропустите ключевой уровень.

#### Четыре мощные функции, которые выделяют вас

**Умная система сигналов**: Получайте мгновенные уведомления, когда цена приближается к вашим критическим уровням. Больше не нужно неотрывно смотреть на экраны — торгуйте с уверенностью, зная, что вас предупредят о каждой возможности.

**Настраиваемые опции отображения**: Переключайтесь между показом только поддержки, только сопротивления или обоих одним нажатием. Сосредоточьтесь именно на том, что важно для вашей торговой стратегии, без лишнего беспорядка на графике.

**Фильтр основных/второстепенных уровней**: Переключайтесь между основными уровнями и краткосрочными второстепенными уровнями. Адаптируйте отображение под ваш торговый таймфрейм и стиль.

**Сигналы отбоя пин-баром**: Святой Грааль сигналов входа — получайте уведомления, когда цена достигает вашего SNR уровня И формирует отбойный пин-бар. Эта комбинация является отличным компонентом торговых систем.

#### Критический компонент вашей торговой системы

С нашим SNR индикатором вы сможете:
- Сократить время анализа на 80%, улучшив при этом точность
- Никогда не пропускать критические уровни поддержки или сопротивления
- Использовать эти уровни для входа или выхода, дополняя вашу торговую систему
