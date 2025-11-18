

NewsXpert a été développé pour offrir aux traders une vue claire et structurée de tous les événements économiques à venir directement sur le graphique. Ton filtre de nouvelles en temps réel pour MetaTrader 5. L’indicateur détecte automatiquement toutes les actualités pertinentes pour les devises sélectionnées et les marque avec des lignes codées par couleur (faible, moyen, fort impact). Ainsi, tu sais toujours exactement quand et quelles nouvelles feront bouger le marché - sans ouvrir de calendriers externes ou d’onglets supplémentaires. NewsXpert rend l’incertitude économique prévisible en fournissant toutes les informations essentielles du marché exactement là où tu en as besoin - directement sur le graphique et en temps réel. Grâce à une visualisation claire, des délais d’alerte précis et la possibilité de filtrer uniquement les devises et événements les plus importants, ton trading devient plus calme, plus structuré et nettement plus professionnel. Au lieu de réagir, tu peux agir de manière proactive avec NewsXpert - préparé, informé et soutenu par un système qui te protège de manière fiable contre les forts mouvements du marché. Il fournit des informations en temps réel, des comptes à rebours et des notifications avant les événements importants - via alerte, push ou email. Avec lui, tu ne manqueras plus aucune réaction du marché et tu pourras contrôler ton risque avec précision.





Spécifications

Affichage en temps réel de toutes les prochaines nouvelles économiques directement sur le graphique.

Affichage en temps réel de toutes les prochaines nouvelles économiques directement sur le graphique. Code couleur pour indiquer l’impact des nouvelles ( LOW, MEDIUM, HIGH ).



). Affichage filtré par devise ( USD, EUR, GBP, JPY, AUD, etc. ).



). Synchronisation automatique avec les calendriers économiques mondiaux.



Compte à rebours jusqu’à l’événement (en minutes).



(en minutes). Notifications par alerte, push ou email.



Temps d’avertissement réglable (par ex. 5, 10 ou 30 minutes avant la nouvelle).



Filtrage sélectif par devise et intensité de l’impact.



Couleurs, polices et styles de lignes entièrement personnalisables.



Compatible avec tous les timeframes et instruments (Forex, Or, Indices, Crypto).



Optimisé pour les performances - aucun lag, aucun délai.



Parfaitement combinable avec AutoXpert , RangeXpert et SignalXpert .



, et . Idéal pour les filtres de volatilité, les stratégies de trading sur nouvelles et la gestion du risque.



et la gestion du risque. Affiche également les nouvelles passées pour analyser les réactions historiques du marché.









Découvrez d'autres outils GRATUITS pour vos opérations de trading: pour vos opérations de trading: https://mql5.com/fr/users/steverosenstock/seller







