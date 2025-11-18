

NewsXpert è stato sviluppato per offrire ai trader una panoramica chiara e strutturata di tutti i prossimi eventi economici direttamente sul grafico. Il tuo filtro notizie in tempo reale per MetaTrader 5. L’indicatore rileva automaticamente tutte le notizie rilevanti per le valute selezionate e le contrassegna con linee codificate a colori (impatto basso, medio, alto). In questo modo sai sempre esattamente quando e quali notizie muoveranno il mercato - senza aprire calendari esterni o altre schede. NewsXpert rende l’incertezza economica prevedibile fornendo tutte le informazioni di mercato rilevanti esattamente dove ne hai bisogno - direttamente sul grafico e in tempo reale. Grazie alla visualizzazione chiara, ai tempi di avviso precisi e alla possibilità di filtrare solo le valute e gli eventi più importanti, il tuo trading diventa più calmo, più strutturato e molto più professionale. Invece di reagire, puoi agire in modo proattivo con NewsXpert - preparato, informato e supportato da un sistema che ti protegge in modo affidabile dai forti movimenti del mercato. Fornisce informazioni in tempo reale, timer di conto alla rovescia e notifiche prima degli eventi importanti - tramite alert, push o email. Con esso non perderai più nessuna reazione del mercato e potrai controllare il rischio con precisione.





Specifiche

Visualizzazione in tempo reale di tutte le prossime notizie economiche direttamente sul grafico. Codifica colore per l’impatto delle notizie (LOW, MEDIUM, HIGH).



Visualizzazione filtrata per valuta (USD, EUR, GBP, JPY, AUD ecc.).



Sincronizzazione automatica con i calendari economici globali.



Conto alla rovescia fino all’evento (in minuti).



Notifiche tramite alert, push o email.



Tempo di preavviso regolabile (es. 5, 10 o 30 minuti prima della notizia).



Filtraggio selettivo per valuta e intensità dell’impatto.



Colori, font e stili di linea completamente personalizzabili.



Compatibile con tutti i timeframe e strumenti (Forex, Oro, Indici, Crypto).



Ottimizzato per le prestazioni - nessun ritardo, nessun lag.



Perfettamente combinabile con AutoXpert , RangeXpert e SignalXpert .



, e . Ideale per filtri di volatilità, strategie di news trading e gestione del rischio.



Mostra anche le notizie passate per analizzare le reazioni storiche del mercato.









