NewsXpert

NewsXpert è stato sviluppato per offrire ai trader una panoramica chiara e strutturata di tutti i prossimi eventi economici direttamente sul grafico. Il tuo filtro notizie in tempo reale per MetaTrader 5. L’indicatore rileva automaticamente tutte le notizie rilevanti per le valute selezionate e le contrassegna con linee codificate a colori (impatto basso, medio, alto). In questo modo sai sempre esattamente quando e quali notizie muoveranno il mercato - senza aprire calendari esterni o altre schede. NewsXpert rende l’incertezza economica prevedibile fornendo tutte le informazioni di mercato rilevanti esattamente dove ne hai bisogno - direttamente sul grafico e in tempo reale. Grazie alla visualizzazione chiara, ai tempi di avviso precisi e alla possibilità di filtrare solo le valute e gli eventi più importanti, il tuo trading diventa più calmo, più strutturato e molto più professionale. Invece di reagire, puoi agire in modo proattivo con NewsXpert - preparato, informato e supportato da un sistema che ti protegge in modo affidabile dai forti movimenti del mercato. Fornisce informazioni in tempo reale, timer di conto alla rovescia e notifiche prima degli eventi importanti - tramite alert, push o email. Con esso non perderai più nessuna reazione del mercato e potrai controllare il rischio con precisione.


Specifiche

  • Visualizzazione in tempo reale di tutte le prossime notizie economiche direttamente sul grafico.
  • Codifica colore per l’impatto delle notizie (LOW, MEDIUM, HIGH).
  • Visualizzazione filtrata per valuta (USD, EUR, GBP, JPY, AUD ecc.).
  • Sincronizzazione automatica con i calendari economici globali.
  • Conto alla rovescia fino all’evento (in minuti).
  • Notifiche tramite alert, push o email.
  • Tempo di preavviso regolabile (es. 5, 10 o 30 minuti prima della notizia).
  • Filtraggio selettivo per valuta e intensità dell’impatto.
  • Colori, font e stili di linea completamente personalizzabili.
  • Compatibile con tutti i timeframe e strumenti (Forex, Oro, Indici, Crypto).
  • Ottimizzato per le prestazioni - nessun ritardo, nessun lag.
  • Perfettamente combinabile con AutoXpert, RangeXpert e SignalXpert.
  • Ideale per filtri di volatilità, strategie di news trading e gestione del rischio.
  • Mostra anche le notizie passate per analizzare le reazioni storiche del mercato.


