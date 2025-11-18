

NewsXpert 는 향후 발표될 모든 경제 이벤트를 차트 위에서 명확하고 구조적으로 보여주기 위해 개발되었습니다. 당신의 MetaTrader 5 를 위한 실시간 뉴스 필터 입니다. 이 인디케이터는 선택한 통화와 관련된 모든 중요 뉴스를 자동으로 감지하고, 색상으로 구분된 라인(낮음, 중간, 높음 영향도)으로 표시합니다. 이를 통해 외부 캘린더나 탭을 열 필요 없이, 시장을 움직일 뉴스가 언제, 무엇인지 항상 정확하게 파악할 수 있습니다. NewsXpert 는 경제적 불확실성을 예측 가능하게 만들어주며, 필요한 정보를 바로 필요한 위치 — 즉 차트 위에 실시간으로 제공해줍니다. 명확한 시각화, 정확한 사전 알림 시간, 그리고 정말 중요한 통화와 이벤트만 필터링할 수 있는 기능 덕분에, 당신의 트레이딩은 더 차분하고, 더 구조적이며, 훨씬 더 프로페셔널해집니다. 반응하는 것이 아니라, NewsXpert 를 사용하면 미리 준비하고 행동 할 수 있습니다. 준비된 상태에서, 정보를 갖춘 상태에서, 시장의 강한 변동으로부터 신뢰성 있게 보호해주는 시스템의 지원을 받게 됩니다. 중요한 이벤트 전에 실시간 정보, 카운트다운, 알림(알림창/푸시/이메일)을 제공합니다. 덕분에 시장 반응을 놓치지 않고, 리스크를 정확하게 통제할 수 있습니다.





사양

다가오는 모든 경제 뉴스를 차트에서 실시간으로 표시

다가오는 모든 경제 뉴스를 차트에서 실시간으로 표시 뉴스 영향도를 나타내는 색상 코드(Low, Medium, High)



통화별 필터링(예: USD, EUR, GBP, JPY, AUD 등)



글로벌 경제 캘린더 자동 동기화



이벤트까지 남은 시간 카운트다운(분 단위)



알림창, 푸시 알림, 이메일 알림 지원



사전 알림 시간 설정 가능(예: 5, 10, 30분 전)



통화 및 영향도 선택 필터링



색상, 폰트, 라인 스타일 자유 설정



모든 타임프레임 및 심볼 지원(Forex, Gold, Indices, Crypto)



성능 최적화 - 지연 없음, 랙 없음



AutoXpert , RangeXpert , SignalXpert 와 완벽 호환



, , 와 완벽 호환 변동성 필터, 뉴스 트레이딩 전략, 리스크 관리에 최적



과거 뉴스도 표시하여 과거 시장 반응 분석 가능









거래에 활용할 수 있는 무료 도구를 더 찾아보세요: 더 찾아보세요: https://mql5.com/ko/users/steverosenstock/seller







