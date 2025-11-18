NewsXpert

NewsXpert, yaklaşan tüm ekonomik olayları doğrudan grafik üzerinde net ve yapılandırılmış bir şekilde göstermek için geliştirildi. Senin MetaTrader 5 için gerçek zamanlı haber filtredir. Gösterge, seçilen para birimleriyle ilgili tüm önemli haberleri otomatik olarak algılar ve bunları renk kodlu çizgilerle işaretler (düşük, orta, yüksek etki). Böylece piyasa hareket ettirecek haberlerin ne zaman ve hangileri olduğunu dış takvimlere veya sekmelere bakmadan her zaman tam olarak bilirsin. NewsXpert, tüm ilgili piyasa bilgilerini tam olarak ihtiyaç duyduğun yerde — grafiğin üzerinde ve gerçek zamanlı olarak sunarak ekonomik belirsizliği öngörülebilir hale getirir. Net görselleştirme, hassas ön bildirim süreleri ve yalnızca en önemli para birimlerini ve olayları filtreleyebilme özelliği sayesinde trading’in daha sakin, daha düzenli ve çok daha profesyonel hale gelir. Tepki vermek yerine, NewsXpert ile proaktif olarak hareket edebilirsin — hazırlıklı, bilgili ve seni güçlü piyasa hareketlerine karşı güvenilir şekilde koruyan bir sistem tarafından desteklenmiş şekilde. Önemli olaylardan önce gerçek zamanlı bilgi, geri sayım ve bildirimler (uyarı, push veya e-posta) sağlar. Böylece hiçbir piyasa tepkisini kaçırmaz ve riskini hassasiyetle kontrol edebilirsin.


Özellikler

  • Tüm yaklaşan ekonomik haberlerin grafikte gerçek zamanlı gösterimi.
  • Haber etkisi için renk kodlaması (LOW, MEDIUM, HIGH).
  • Para birimine göre filtreleme (ör. USD, EUR, GBP, JPY, AUD vb.).
  • Küresel ekonomik takvimlerle otomatik senkronizasyon.
  • Etkinliğe kalan süre geri sayımı (dakika olarak).
  • Uyarı, push bildirimi veya e-posta ile bildirim.
  • Ayarlanabilir ön bildirim süresi (ör. 5, 10 veya 30 dakika önce).
  • Para birimi ve etki derecesine göre seçmeli filtreleme.
  • Tamamen özelleştirilebilir renkler, yazı tipleri ve çizgi stilleri.
  • Tüm zaman dilimleri ve enstrümanlarla uyumlu (Forex, Altın, Endeksler, Kripto).
  • Performans için optimize edilmiştir — gecikme yok, donma yok.
  • AutoXpert, RangeXpert ve SignalXpert ile mükemmel uyum.
  • Volatilite filtreleri, haber stratejileri ve risk yönetimi için ideal.
  • Geçmiş piyasa reaksiyonlarını analiz etmek için geçmiş haberleri de gösterir.


