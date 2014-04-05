SyncCrosshair MT5
- インディケータ
- Murtaza Aziz
- バージョン: 1.0
SyncCrosshair - シンクロ＆スナップ十字インジケータ
概要 SyncCrosshairは軽量なMQL5インジケーターで、複数のMT5チャートでTradingViewの十字線を再現します。同期されたチャート上でマウスを動かすかクリックすると、チャートのタイムフレーム（5分足、15分足、H1、H4など）の各ローソク足の始値に合わせて、垂直線と水平線が正確にスナップします。
主な機能
- マルチチャート同期： SyncCrosshairが接続されているすべてのチャートで、クロスヘアーの位置を自動的にミラーリングします。
- タイムフレームのスナップ： 現在のタイムフレームのバーに正確にラインをロック（例：M5では5分ごと、M15では15分ごと、H1では1時間ごと）。
- ローカルとグローバルの切り替え：
Sボタンを押すと、アクティブなチャートのみで同期の有効/無効が切り替わります。
Hボタンを押すと、すべてのチャートで同期の有効/無効が切り替わります。
- カスタマイズ可能な外観： 好みの線の色、スタイル（ドット／ソリッド／ダッシュなど）、幅を選択。
- 高速でスムーズ： ミリ秒ベースのタイマーにより、最小限の CPU フットプリントでほぼリアルタイムの更新を実現。
使用方法:
1 アタッチ： 任意のチャートに追加します。
2 同期： マウスを動かすかクリックして、1つのチャートに十字線を設定します。
3 ローカルを切り替える： Sを押して、現在のチャートで同期のオン／オフを切り替えます。
4 Toggle Global: H を押すと、すべてのチャートで同時に同期のオン/オフが切り替わります。
なぜSyncCrosshairなのか？
- 高精度： ローソク足と正確に一致します。
- コントロール： ホットキーでチャートごと、またはグローバルに素早く有効/無効を切り替えられます。
統一された正確なチャート分析のパワーをMT5ワークスペースに！