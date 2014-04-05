SyncCrosshair - シンクロ＆スナップ十字インジケータ





概要 SyncCrosshairは軽量なMQL5インジケーターで、複数のMT5チャートでTradingViewの十字線を再現します。同期されたチャート上でマウスを動かすかクリックすると、チャートのタイムフレーム（5分足、15分足、H1、H4など）の各ローソク足の始値に合わせて、垂直線と水平線が正確にスナップします。





主な機能

- マルチチャート同期： SyncCrosshairが接続されているすべてのチャートで、クロスヘアーの位置を自動的にミラーリングします。

- タイムフレームのスナップ： 現在のタイムフレームのバーに正確にラインをロック（例：M5では5分ごと、M15では15分ごと、H1では1時間ごと）。

- ローカルとグローバルの切り替え：

Sボタンを押すと、アクティブなチャートのみで同期の有効/無効が切り替わります。

Hボタンを押すと、すべてのチャートで同期の有効/無効が切り替わります。

- カスタマイズ可能な外観： 好みの線の色、スタイル（ドット／ソリッド／ダッシュなど）、幅を選択。

- 高速でスムーズ： ミリ秒ベースのタイマーにより、最小限の CPU フットプリントでほぼリアルタイムの更新を実現。





使用方法:

1 アタッチ： 任意のチャートに追加します。

2 同期： マウスを動かすかクリックして、1つのチャートに十字線を設定します。

3 ローカルを切り替える： Sを押して、現在のチャートで同期のオン／オフを切り替えます。

4 Toggle Global: H を押すと、すべてのチャートで同時に同期のオン/オフが切り替わります。





なぜSyncCrosshairなのか？

- 高精度： ローソク足と正確に一致します。

- コントロール： ホットキーでチャートごと、またはグローバルに素早く有効/無効を切り替えられます。

統一された正確なチャート分析のパワーをMT5ワークスペースに！