SyncCrosshair MT5

SyncCrosshair - 同步和抢拍十字准线指示器





概述： SyncCrosshair 是一款轻量级 MQL5 指标，可在多个 MT5 图表中复制 TradingView 的十字准线体验。在任何同步图表上移动鼠标或点击，即可看到垂直线和水平线在图表的时间框架（5 分钟、15 分钟、H1、H4 等）内精确捕捉到每根蜡烛的开盘时间。





主要功能

- 多图表同步： 在所有连接了 SyncCrosshair 的图表上自动镜像十字准线位置。

- 时间框架捕捉： 线条可精确锁定到当前时间框架的条形图（例如，在 M5 上每 5 分钟锁定一次，在 M15 上每 15 分钟锁定一次，在 H1 上每小时锁定一次）。

- 本地和全局切换：

按 S 仅在活动图表上启用/禁用同步。

◦ 按 H 在所有图表上同时启用/禁用同步。

- 自定义外观： 选择自己喜欢的线条颜色、样式（点/实线/虚线等）和宽度。

- 快速流畅： 基于毫秒的定时器可确保近乎实时的更新，并将 CPU 占用率降至最低。





如何使用：

1 附加： 添加到任意图表。

2 同步： 移动鼠标或单击在一个图表上设置十字线，其他图表自动跟随。

3 切换本地： 按 S 打开/关闭当前图表的同步。

4 切换全局：按 H 可同时打开/关闭所有图表的同步。





为什么选择 SyncCrosshair？

- 精确： 精确捕捉蜡烛边界。

- 控制： 使用热键快速启用或禁用每个图表或全局。

将统一、精确的图表分析功能带入您的 MT5 工作区--立即下载 SyncCrosshair！