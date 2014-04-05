SyncCrosshair MT5

SyncCrosshair - Synchronisiertes & gefangenes Fadenkreuz-Anzeigegerät


Überblick: SyncCrosshair ist ein leichtgewichtiger MQL5-Indikator, der das Fadenkreuz-Erlebnis von TradingView über mehrere MT5-Charts hinweg nachbildet. Bewegen Sie Ihre Maus oder klicken Sie auf ein beliebiges synchronisiertes Diagramm und beobachten Sie, wie die vertikalen und horizontalen Linien genau auf die Eröffnungszeit jeder Kerze im Zeitrahmen des Diagramms (5 min, 15 min, H1, H4, etc.) einrasten.


Hauptmerkmale:

- Multi-Chart-Synchronisation: Spiegelt automatisch die Position des Fadenkreuzes in allen Charts, die SyncCrosshair angeschlossen haben.

- Zeitrahmen einrasten: Die Linien richten sich exakt nach den Balken des aktuellen Zeitrahmens (z.B. alle 5 Minuten bei M5, alle 15 Minuten bei M15, stündlich bei H1).

- Lokale und globale Umschaltung:

◦ Drücken Sie S, um die Synchronisation nur auf dem aktiven Chart zu aktivieren/deaktivieren.

◦ Drücken Sie H, um die Synchronisierung für alle Charts gleichzeitig zu aktivieren/deaktivieren.

- Anpassbares Erscheinungsbild: Wählen Sie Ihre bevorzugte Linienfarbe, -art (gepunktet/gefüllt/gestrichelt usw.) und -breite.

- Schnell und reibungslos: Millisekunden-basierte Zeitgeber sorgen für nahezu Echtzeit-Updates bei minimaler CPU-Belastung.


Verwendung:

1 Anhängen: Zu einem oder mehreren Charts hinzufügen.

2 Synchronisieren: Bewegen Sie die Maus oder klicken Sie, um ein Fadenkreuz auf einem Chart zu setzen; die anderen folgen automatisch.

3 Lokal umschalten: Drücken Sie S, um die Synchronisierung für die aktuelle Karte ein- oder auszuschalten.

4 Global umschalten: Drücken Sie H, um die Synchronisation für alle Karten gleichzeitig ein- und auszuschalten.


Warum SyncCrosshair?

- Präzision: Exaktes Einrasten an den Kerzengrenzen.

- Steuerung: Schnelles Aktivieren oder Deaktivieren pro Chart oder global mit Hotkeys.

Holen Sie sich die Leistung einer einheitlichen, präzisen Chartanalyse auf Ihren MT5-Arbeitsplatz - holen Sie sich SyncCrosshair noch heute!


