SyncCrosshair MT5

SyncCrosshair - Indicateur de réticule synchronisé et en pointillé


Vue d'ensemble : SyncCrosshair est un indicateur MQL5 léger qui reproduit l'expérience du crosshair de TradingView sur plusieurs graphiques MT5. Déplacez votre souris ou cliquez sur n'importe quel graphique synchronisé, et regardez les lignes verticales + horizontales s'accrocher précisément à l'heure d'ouverture de chaque bougie à l'échelle de temps du graphique (5 min, 15 min, H1, H4, etc.).


Caractéristiques principales :

- Synchronisation multi-chartes : Miroir automatique de la position du crosshair sur tous les graphiques auxquels SyncCrosshair est attaché.

- Timeframe Snapping : Les lignes se verrouillent exactement sur les barres de la période actuelle (par exemple, toutes les 5 minutes sur M5, toutes les 15 minutes sur M15, toutes les heures sur H1).

- Bascule locale et globale :

◦ Appuyez sur S pour activer/désactiver la synchronisation sur le graphique actif uniquement.

◦ Appuyer sur H pour activer/désactiver la synchronisation sur tous les graphiques à la fois.

- Apparence personnalisable : Choisissez la couleur, le style (point/solide/trait, etc.) et la largeur de la ligne que vous préférez.

- Rapide et fluide : Les minuteries basées sur la milliseconde garantissent des mises à jour en temps quasi réel avec une empreinte minimale sur le processeur.


Comment l'utiliser :

1 Attacher : Ajouter à n'importe quel(s) graphique(s).

2 Synchroniser : Déplacez votre souris ou cliquez pour placer un réticule sur un graphique ; les autres suivent automatiquement.

3 Toggle Local : Appuyez sur S pour activer/désactiver la synchronisation pour la carte actuelle.

4 Toggle Global : Appuyez sur H pour activer/désactiver la synchronisation sur toutes les cartes simultanément.


Pourquoi SyncCrosshair ?

- Précision : S'adapte exactement aux limites des bougies.

- Contrôle : Activez ou désactivez rapidement la synchronisation par graphique ou globalement à l'aide de touches de raccourci.

Apportez la puissance d'une analyse graphique unifiée et précise à votre espace de travail MT5 - procurez-vous SyncCrosshair dès aujourd'hui !


