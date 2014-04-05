SyncCrosshair MT5

SyncCrosshair - Indicatore di mirino sincronizzato e a scatto


Panoramica: SyncCrosshair è un indicatore MQL5 leggero che replica l'esperienza del mirino di TradingView su più grafici MT5. Muovete il mouse o cliccate su qualsiasi grafico sincronizzato e osservate le linee verticali e orizzontali che scattano con precisione all'ora di apertura di ogni candela nel timeframe del grafico (5 minuti, 15 minuti, H1, H4, ecc.).


Caratteristiche principali:

- Sincronizzazione multi-cartello: Rispecchia automaticamente la posizione del mirino su tutti i grafici a cui è collegato SyncCrosshair.

- Snapping del timeframe: Le linee si agganciano esattamente alle barre del timeframe corrente (ad esempio, ogni 5 minuti su M5, ogni 15 minuti su M15, ogni ora su H1).

- Alterna locale e globale:

Premere S per attivare/disattivare la sincronizzazione solo sul grafico attivo.

Premere H per attivare/disattivare la sincronizzazione su tutti i grafici contemporaneamente.

- Aspetto personalizzabile: Scegliete il colore, lo stile (punto/solido/linea, ecc.) e la larghezza delle linee che preferite.

- Veloce e fluido: I timer basati sui millisecondi assicurano aggiornamenti quasi in tempo reale con un ingombro minimo della CPU.


Come utilizzare:

1 Allegare: Aggiungere a qualsiasi grafico.

2 Sincronizzazione: Muovete il mouse o fate clic per impostare un mirino su un grafico; gli altri lo seguiranno automaticamente.

3 Alterna locale: Premere S per attivare/disattivare la sincronizzazione per il grafico corrente.

4 Attiva globale: premere H per attivare/disattivare la sincronizzazione su tutti i grafici contemporaneamente.


Perché SyncCrosshair?

- Precisione: Si aggancia esattamente ai confini delle candele.

- Controllo: Attivazione o disattivazione rapida per ogni grafico o a livello globale con i tasti di scelta rapida.

Portate la potenza dell'analisi unificata e precisa dei grafici nel vostro spazio di lavoro MT5: prendete SyncCrosshair oggi stesso!


