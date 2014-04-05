SyncCrosshair MT5
- Indicatori
- Murtaza Aziz
- Versione: 1.0
SyncCrosshair - Indicatore di mirino sincronizzato e a scatto
Panoramica: SyncCrosshair è un indicatore MQL5 leggero che replica l'esperienza del mirino di TradingView su più grafici MT5. Muovete il mouse o cliccate su qualsiasi grafico sincronizzato e osservate le linee verticali e orizzontali che scattano con precisione all'ora di apertura di ogni candela nel timeframe del grafico (5 minuti, 15 minuti, H1, H4, ecc.).
Caratteristiche principali:
- Sincronizzazione multi-cartello: Rispecchia automaticamente la posizione del mirino su tutti i grafici a cui è collegato SyncCrosshair.
- Snapping del timeframe: Le linee si agganciano esattamente alle barre del timeframe corrente (ad esempio, ogni 5 minuti su M5, ogni 15 minuti su M15, ogni ora su H1).
- Alterna locale e globale:
Premere S per attivare/disattivare la sincronizzazione solo sul grafico attivo.
Premere H per attivare/disattivare la sincronizzazione su tutti i grafici contemporaneamente.
- Aspetto personalizzabile: Scegliete il colore, lo stile (punto/solido/linea, ecc.) e la larghezza delle linee che preferite.
- Veloce e fluido: I timer basati sui millisecondi assicurano aggiornamenti quasi in tempo reale con un ingombro minimo della CPU.
Come utilizzare:
1 Allegare: Aggiungere a qualsiasi grafico.
2 Sincronizzazione: Muovete il mouse o fate clic per impostare un mirino su un grafico; gli altri lo seguiranno automaticamente.
3 Alterna locale: Premere S per attivare/disattivare la sincronizzazione per il grafico corrente.
4 Attiva globale: premere H per attivare/disattivare la sincronizzazione su tutti i grafici contemporaneamente.
Perché SyncCrosshair?
- Precisione: Si aggancia esattamente ai confini delle candele.
- Controllo: Attivazione o disattivazione rapida per ogni grafico o a livello globale con i tasti di scelta rapida.
Portate la potenza dell'analisi unificata e precisa dei grafici nel vostro spazio di lavoro MT5: prendete SyncCrosshair oggi stesso!