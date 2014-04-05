SyncCrosshair MT5

SyncCrosshair - Senkronize ve Kopuk Nişangah Göstergesi


Genel bakış: SyncCrosshair, TradingView'in artı işareti deneyimini birden fazla MT5 grafiğinde kopyalayan hafif bir MQL5 göstergesidir. Farenizi hareket ettirin veya senkronize edilmiş herhangi bir grafiğe tıklayın ve dikey + yatay çizgilerin grafiğin zaman diliminde (5 dakika, 15 dakika, H1, H4, vb.) Her mumun açılış zamanına tam olarak oturmasını izleyin.


Temel Özellikler:

- Çoklu Grafik Senkronizasyonu: SyncCrosshair eklenmiş tüm grafiklerde artı işareti konumunu otomatik olarak yansıtır.

- Zaman Çerçevesi Yakalama: Çizgiler tam olarak mevcut zaman diliminin çubuklarına kilitlenir (örneğin M5'te her 5 dakikada bir, M15'te her 15 dakikada bir, H1'de saatlik).

- Yerel ve Küresel Geçiş:

◦ Yalnızca etkin grafikte senkronizasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için S düğmesine basın.

◦ Tüm grafiklerde aynı anda senkronizasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için H düğmesine basın.

- Özelleştirilebilir Görünüm: Tercih ettiğiniz çizgi rengini, stilini (nokta/katı/çizgi vb.) ve genişliğini seçin.

- Hızlı ve Akıcı: Milisaniye tabanlı zamanlayıcılar, minimum CPU ayak izi ile neredeyse gerçek zamanlı güncellemeler sağlar.


Nasıl Kullanılır:

1 Ekleyin: Herhangi bir grafik(ler)e ekleyin.

2 Senkronize et: Bir grafikte artı işareti ayarlamak için farenizi hareket ettirin veya tıklayın; diğerleri otomatik olarak takip eder.

3 Yerel Değiştir: Geçerli grafik için senkronizasyonu açmak/kapatmak için S düğmesine basın.

4 Global Değiştir: Senkronizasyonu tüm grafiklerde aynı anda açmak/kapatmak için H düğmesine basın.


Neden SyncCrosshair?

- Hassasiyet: Mum sınırlarına tam olarak yapışır.

- Kontrol: Kısayol tuşlarıyla grafik başına veya genel olarak hızlıca etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Birleştirilmiş, hassas grafik analizinin gücünü MT5 çalışma alanınıza getirin - SyncCrosshair'i bugün alın!


Önerilen ürünler
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Stochastic Cross Arrow
Genesis Hafalla
Göstergeler
Stochastic Cross Arrow  is an indicator that automatically places arrow when stochastic K and D line crosses each other on a certain level. Buffer Guide For Developers: Buffer 0 =Buy Arrow Buffer 1 =Sell Arrow Inputs: ---Stochastic Settings--- %K  - %K value. %D  - %D value. Slowing  - Slowing value . Stochistic Method   -  Moving Average method. It can be any of enumeration values.  Newbar - arrow only appear on new bar. Buy_Msgs - type info message when buy arrow appears. Sell Msgs - type info
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Göstergeler
Matrix Currency – Multi-Timeframe Analysis Tool The Matrix Currency is an advanced indicator designed to analyze currency strength in the Forex market. It provides efficient monitoring and strategic support for traders seeking clear and actionable insights. Key Features Multi-Timeframe Analysis : Simultaneously monitors multiple timeframes (from M1 to MN1) with real-time updates, displayed in an intuitive matrix format. Alert System : Customizable notifications via pop-up, email, and mobile devi
FREE
DrawTurningPoint MT5
Kazuya Yamaoka
Göstergeler
Based on the Dow Theory, the system automatically draws a turning point, which is the starting point for buying or selling. It also automatically tells you whether the market is in a buying or selling condition and recognizes the environment. It is also a good tool to prevent false trades and to make profitable trades. We are live-streaming the actual operation of the system. Please check for yourself if it is usable. Please check it out for yourself. https://www.youtube.com/@ganesha_forex We
DYJ BoS
Daying Cao
Göstergeler
DYJ BoS göstergesi, piyasa yapısındaki değişimlerin temel unsurlarını otomatik olarak belirler ve işaretler, bunlar arasında şunlar yer alır: Yapının Kırılması (BoS): Fiyatın önceki bir yapı noktasını kırarak önemli bir hareket yapması durumunda tespit edilir. Olası yükseliş trendi çizgilerini ve düşüş trendi çizgilerini (UP & DN, yani sürekli yeni zirveler ve yeni dipler) işaretler ve fiyat bu çizgileri aştığında kırmızı (AYI) ve yeşil (BOĞA) okları işaretler BoS genellikle fiyatın önceki f
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Göstergeler
The trend is your friend! Look at the color of the indicator and trade on that direction. It does not  repaint. After each candle is closed, that's the color of the trend. You can focus on shorter faster trends or major trends, just test what's most suitable for the symbol and timeframe you trade. Simply change the "Length" parameter and the indicator will automatically adapt. You can also change the color, thickness and style of the lines. Download and give it a try! There are big movements w
Supply and Demand Zones MT5
Peter Mueller
4.89 (18)
Göstergeler
The Supply and Demand Zone Indicator is a powerful and easy-to-use tool designed to help traders identify critical supply and demand zones on the chart. These zones can provide valuable insight into potential market reversals, breakouts, and important price levels where buyers or sellers are likely to take control. The best   FREE Trade Manager . If you want to create your own Hedging or Grid strategies without any coding make sure to check out the   ManHedger Key Features: Automatic Zone Detect
FREE
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Göstergeler
The indicator highlights the points that a professional trader sees in ordinary indicators. VisualVol visually displays different volatility indicators on a single scale and a common align. Highlights the excess of volume indicators in color. At the same time, Tick and Real Volume, Actual range, ATR, candle size and return (open-close difference) can be displayed. Thanks to VisualVol, you will see the market periods and the right time for different trading operations. The indicator displays: T
Range Predictor MT5
Suvashish Halder
Göstergeler
Introducing the   Range Predictor : Your Ultimate Guide to Future Trading Ranges!   Imagine having the power to see into the future of market moves— Range Predictor   brings this dream to life. Designed to deliver real-time,   predictive support and resistance levels , this tool goes beyond standard indicators, offering trend direction insights and precise range   forecasts . Whether you're a day trader or a swing trader, the   Range Predictor   is your all-in-one toolkit for mastering the ma
Smart Trading Signals
Jinsong Zhang
Göstergeler
It's a self-learning indicator. You need to set a starting time and download the relevant historical data for it to learn. Learn as few rules as possible and give the maximum freedom to the indicators. Therefore, the principle of choosing the best outcome during the learning period does not guarantee that every transaction is profitable. In general, the longer the study, the more reliable the results. In the strategy tester, you need to set the time parameter before the test starts so that the i
Final Stochastic Oscillator
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Göstergeler
Final Stochastic Oscillator is a next-generation upgrade of the classic stochastic indicator, enhanced with adaptive smoothing, ADX filtering, and volume confirmation. Designed for traders who want more than just overbought/oversold signals, this tool intelligently adapts to market volatility and trend strength, giving you a clearer, more reliable reading of price momentum. Unlike the standard stochastic, which can produce frequent false signals in choppy conditions, the Final Stochastic Osci
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Göstergeler
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Advanced Trend Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (1)
Göstergeler
The   Advanced Trend Scalper MT5  indicator is designed to help both novices and professional traders. The indicator analyses the market and gives you buy and sell signals. It does not use any other indicators, it works only with the market actions. The signal appears right after the candle close and it does not repaint. The efficient algorithm provides a high degree of reliability of such signals.  Advanced Trend Scalpe r  for the MetaTrader 4 terminal :  https://www.mql5.com/en/market/product/
TrendView Ultimate
Rafael Grecco
Göstergeler
TrendView Ultimate — A Complete Trading System for Trend Clarity, Profit Insight, and Strategic Entries TrendView Ultimate is a professional trading system designed to help traders identify trend direction, high-quality entries, and potential exits with clarity, confidence, and measurable performance. More than just a trend indicator, it offers non-repainting signals, dynamic visual feedback, and a powerful statistics panel with real-time analytics, allowing traders to test, adapt, and valida
Timeframe Separator
Alexandre Borela
5 (2)
Göstergeler
If you like this project, leave a 5 star review. Often times we are using brokers that are outside of the GMT-0 timezone, this not only complicates things, but, it can make seeing when a trading session starts a bit more difficult than it should. This indicator allows you to set a timezone offset it will draw a vertical line for the: Day. Week. Month. Quarter. year.
FREE
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
HolyGrail MotherBar Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Göstergeler
The Holy Grail MotherBar Indicator: Your Ultimate Path to Consistent Trading Profits   The Problem With Every Other Indicator You've Tried Let me guess - you've spent countless hours and hundreds (maybe thousands) of dollars on indicators that promise the world but deliver mediocre results. You've tried: · Lagging indicators that tell you what already happened · Over-optimized systems that work in backtests but fail in live markets · Complex setups with 20+ confusing lines on your chart · "S
Dominant Candle Finder MT5
Suvashish Halder
Göstergeler
Dominant Candle Finder is a significant candlestick on a price chart that stands out due to its size, volume, or price movement compared to surrounding candles. It often indicates strong buying or selling pressure and can be used to identify potential reversal points, breakouts, or continuations in the market. Dominant candles can serve as key indicators for traders to make informed decisions, providing insights into market sentiment and potential future price movements. MT4 Version -  https://w
Wave Trend MT5
Diego Arribas Lopez
Göstergeler
MT4 Version Wave Trend MT5 Wave Trend is an oscillator, which helps identifing in a extremely accurate manner market reversals. The Oscillator being obove the overbought level and a cross down of the fast into the slow MA usually indicates a good SELL signal. If the oscillators is below the oversold level and the fast MA crosses over the slower MA usually highlights a good BUY signal. The Wave Trend indicator can be also used when divergences appear against the price, indicating the current move
ETE Detector v4 Head Shoulders
N'da Lemissa Kouame
Göstergeler
ETE Detector v4.0 (Head & Shoulders) Author: KOUAME N’DA LEMISSA Version: 4.0 Platform: MetaTrader 5 Indicator Type: Chart / Visual Trading Signals Overview The ETE Detector v4.0 is a technical indicator designed to automatically detect classic and inverse Head & Shoulders patterns (H&S) on MT5 charts. These patterns are widely used to anticipate trend reversals. With this tool, traders can: Detect sell signals (classic H&S) and buy signals (inverse H&S) with accuracy. Easily visualize patterns
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Basic Support and Resistance MT5
Mehran Sepah Mansoor
Göstergeler
Basic Support and Resistance   Göstergimiz, teknik analizinizi artırmak için ihtiyacınız olan çözümdür.Bu gösterge, destek ve direnç seviyelerini grafikte yansıtmanıza olanak tanır/ MT4 sürümü Özellikler Fibonacci seviyelerinin entegrasyonu: Fibonacci seviyelerini destek ve direnç seviyelerinin yanı sıra görüntüleme seçeneğiyle, göstergemiz size piyasa davranışı ve olası tersine dönme alanları hakkında daha derin bir fikir verir. Performans Optimizasyonu: Genişletilmiş satırları yalnızca her ç
Advanced Pattern Recognizer Indicator
Emma-ekong Ben Eshiet
Göstergeler
Unlock the Market's Hidden Blueprint with Advanced Pattern Recognizer Tired of staring at charts, struggling to spot high-probability trading opportunities? What if you had a professional analyst scanning the markets 24/7, drawing perfect trendlines, and calculating precise profit targets for you? Introducing Advanced Pattern Recognizer for MetaTrader 5 – Your Automated Technical Analysis Powerhouse. This isn't just another indicator. It's a sophisticated algorithmic engine designed to do the he
Arrow Micro Scalper MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
Arrow Micro Scalper , ölçeklendirme ve kısa vadeli ticaret için tasarlanmış, herhangi bir grafiğe ve finansal araca (Para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller) entegre edilmiş bir göstergedir. Çalışmasında dalga analizi ve trend yönü filtresini kullanıyor. M1'den H4'e kadar Zaman Çerçevelerinde kullanılması önerilir. Göstergeyle nasıl çalışılır. Gösterge, ayarları değiştirmek için 2 harici parametre içerir, geri kalanı zaten varsayılan olarak yapılandırılmıştır. Büyük oklar trend yönün
Trading Session Multisession
Yibeltal Beyabel Eneyew
Göstergeler
Visual guide which divides the 24 hours into three trading sessions. The default setting is to show Asian , London and New York sessions. But, the session start and end hours can be adjusted as required.  The indicator is useful to develop trading strategies by making it easy to see the market behavior during the three sessions.  Inputs Time Zone Start and End hours (Please provide values in HH:MM format, like 02:00, not like 2:00. Both the hours and minutes should have 2 digits) Time zone ba
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Cycles Forecast
Pooriya Alirezaee
Göstergeler
This indicator is based on a mathematical formula and an ANN combined, designed to make a model(using previous prices) of the most recent market condition (any chart*) in order to use the model as a forecasting tool. *This indicator can operate on any chart/timeframe, but it's suggested you use multiple timeframes for each trade because this method relies solely on the time factor, you can not use this indicator to predict price volatility, but if it's fit correctly it will show you when the nex
Swing Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (6)
Göstergeler
**   All Symbols   x   All Time frames   scan just by pressing scanner button ** Discount: The price is $50$, But now it is just $35, Limited time offer is active. *** Contact me  to send you instruction and add you in "Swing scanner group" for sharing or seeing experiences with other users. Swing EA:  https://www.mql5.com/en/market/product/124747 Introduction: Swing Scanner   is the indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. The indicator st
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Göstergeler
Bu indikatörü satın alırsanız, Profesyonel Trade Manager’ımı  + EA ÜCRETSİZ olarak alacaksınız. Öncelikle, bu Ticaret Sistemi'nin Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Göstergesi olduğunu vurgulamak önemlidir, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Online kurs, kılavuz ve ön ayarları indir. "Smart Trend Trading System MT5", yeni ve deneyimli tüccarlar için özelleştirilmiş kapsamlı bir ticaret çözümüdür. 10'dan fazla premium göstergeyi birleştiriyor ve 7'den fazla
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.91 (79)
Göstergeler
Bu göstergeyi satın alan herkese aşağıdaki ekstra içerikler ücretsiz olarak sunulmaktadır: Her işlemi otomatik olarak yöneten, Stop Loss ve Take Profit seviyelerini ayarlayan ve işlemleri strateji kurallarına göre kapatan özel yardımcı araç: "Bomber Utility" Göstergenin farklı varlıklar üzerinde kullanılmasına yönelik ayar dosyaları (set dosyaları) Bomber Utility için 3 farklı modda kullanım sunan ayar dosyaları: "Minimum Risk", "Dengeli Risk" ve "Bekle-Gör Stratejisi" Bu ticaret stratejisini hı
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Göstergeler
Power Candles – Tüm Piyasalar İçin Güce Dayalı Giriş Sinyalleri Power Candles , Stein Investments’ın kanıtlanmış güç analizini doğrudan fiyat grafiğinize taşır. Sadece fiyata tepki vermek yerine, her mum gerçek piyasa gücüne göre renklendirilir. Bu sayede momentum birikimleri, güç hızlanmaları ve net trend geçişleri anında görülebilir. Tüm Piyasalar İçin Tek Mantık Power Candles tüm işlem sembollerinde otomatik olarak çalışır. Gösterge, mevcut sembolün Forex mi yoksa Forex dışı bir piyasa mı old
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Göstergeler
LAUNCH PROMO Azimuth Pro price is initially set at 299$ for the first 100 buyers. Final price will be 499$ . THE DIFFERENCE BETWEEN RETAIL AND INSTITUTIONAL ENTRIES ISN'T THE INDICATOR — IT'S THE LOCATION. Most traders enter at arbitrary price levels, chasing momentum or reacting to lagging signals. Institutions wait for price to reach structured levels where supply and demand actually shift. Azimuth Pro maps these levels automatically: swing-anchored VWAP, multi-timeframe structure lines, an
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Göstergeler
*** Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayalı olarak geliştirilmiş gerçek zamanlı bir piyasa analiz aracıdır. Entry In The Zone ve SMC Multi Timeframe, yatırımcıların piyasa yapısını daha sistematik ve net bir şekilde analiz etmelerine yardımcı olmak, işlem verimliliğini artırmak ve stratejiniz için uzun vadeli sürdürülebilirlik yaratmak amacıyla geliştirilmiştir. Bu araç, Smart Money Concepts (SMC) çerçevesine dayanmaktadır. Birden fazla zaman dilim
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. Trend Screener, grafikte noktalarla ok trend sinyalleri sağlayan etkili bir trend trend göstergesidir. Trend analizörü göstergesinde bulunan özellikler: 1.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Göstergeler
Protect against whipsaws: revolutionize your swing trading approach Swing Trading is the first indicator designed to detect swings in the direction of the trend and possible reversal swings. It uses the baseline swing trading approach, widely described in trading literature. The indicator studies several price and time vectors to track the aggregate trend direction and detects situations in which the market is oversold or overbought and ready to correct. [ Installation Guide | Update Guide | Tro
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.56 (9)
Göstergeler
Game Changer, metatrader'ınızı güçlü bir trend analiz aracına dönüştürmek için herhangi bir finansal enstrümanda kullanılmak üzere tasarlanmış devrim niteliğinde bir trend göstergesidir. Gösterge, yeniden çizim yapmaz ve gecikmez. Herhangi bir zaman diliminde çalışır ve trend tanımlamasına yardımcı olur, olası geri dönüşleri işaret eder, takip eden bir durdurma mekanizması görevi görür ve anında piyasa tepkileri için gerçek zamanlı uyarılar sağlar. İster deneyimli, ister profesyonel, ister avant
Divergence In Chaos Environment
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesi ve EA Desteğini Alın  Doğrudan indirme — Buraya tıklayın [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment, Elliott Dalga Teorisi’ni Trading Chaos teknikleriyle birleştiren trader’lar için geliştirilmiş özel bir MT5 aracıdır. Bill Williams’ın tanımladığı kaotik piyasa ortamıyla senkronize olarak fiyat hareketlerindeki gizli ve normal uyumsuzlukları tespit eder. Ana Özellikler Elliott Dalgası Uyumlu Uyumsuzluk: Dalga yapılarıyla uyumlu boğa ve ayı uyumsuzluk
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Göstergeler
FX Power: Daha Akıllı Ticaret Kararları için Para Birimlerinin Gücünü Analiz Edin Genel Bakış FX Power , her piyasa koşulunda başlıca para birimlerinin ve altının gerçek gücünü anlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Güçlü para birimlerini alıp zayıf olanları satarak, FX Power ticaret kararlarınızı basitleştirir ve yüksek olasılıklı fırsatları ortaya çıkarır. İster trendlere sadık kalın ister Delta'nın aşırı değerlerini kullanarak tersine dönüşleri öngörün, bu araç ticaret tarzınıza mükemmel bir
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Göstergeler
Smart Stop Indicator – Stop-loss düzeylerini doğrudan grafikte akıllı ve hassas şekilde belirleyin Genel Bakış Smart Stop Indicator, stop-loss seviyesini tahmin ederek veya sezgilere güvenerek değil, net ve sistematik bir şekilde belirlemek isteyen traderlar için özel olarak geliştirilmiştir. Bu araç, klasik price-action mantığını (yükselen tepeler, düşen dipler) modern breakout algılama ile birleştirerek bir sonraki mantıklı stop seviyesini belirler. Trendlerde, yatay piyasalarda veya hızlı k
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Göstergeler
Öncelikle belirtmek gerekir ki bu Ticaret Göstergesi Yeniden Çizim Yapmaz, Gecikmez ve Gecikme Göstermez, bu da hem manuel hem de robot ticareti için ideal hale getirir. Kullanıcı kılavuzu: ayarlar, girişler ve strateji. Atom Analisti, Piyasada Daha İyi Bir Avantaj Bulmak İçin Fiyatın Gücünü ve Momentumunu Kullanan PA Fiyat Hareketi Göstergesidir. Gürültüleri ve Yanlış Sinyalleri Kaldırmaya ve Ticaret Potansiyelini Artırmaya Yardımcı Olan Gelişmiş Filtrelerle Donatılmıştır. Birden fazla katmanl
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Göstergeler
Gold Sniper Scalper Pro, trader'ların giriş noktalarını belirlemesine ve riski etkili bir şekilde yönetmesine destek olmak için tasarlanmış MetaTrader 5 için profesyonel bir göstergedir. Gösterge, sinyal tespit sistemi, otomatik Entry/SL/TP yönetimi, hacim analizi ve gerçek zamanlı performans istatistikleri içeren kapsamlı bir analiz araçları seti sunar. Sistemi anlamak için kullanım kılavuzu   |   Diğer diller için kullanım kılavuzu ANA ÖZELLİKLER Sinyal tespit sistemi Gösterge, price action a
Rtc ML Ai Predictor
Muhammad Faisal Sagala
Göstergeler
Rtc ML Ai | Predictor CORE MACHINE LEARNING ENGINE Adaptive ML Market Predictor – Multi-Bar Trend & Candle Forecast What This Indicator Does This indicator is a  real-time market prediction engine  designed to analyze price behavior and estimate  future market tendencies . Unlike conventional indicators, this system  does not rely on static parameters or historical curve-fitting , but adapts its internal state dynamically during live market operation. Instead of using static rules, the indic
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (4)
Göstergeler
Super Signal – Skyblade Edition Profesyonel No-Repaint / Gecikmesiz Trend Sinyal Sistemi, Olağanüstü Kazanma Oranı ile | MT4 / MT5 için Temel Özellikler: Super Signal – Skyblade Edition, özellikle trend bazlı işlemler için geliştirilmiş akıllı bir sinyal sistemidir. Yalnızca güçlü, yönlü ve gerçek momentum destekli piyasa hareketlerini tespit etmek amacıyla çok katmanlı bir filtreleme yapısı kullanır. Bu sistem zirve veya dip noktaları tahmin etmeye çalışmaz. Aşağıdaki üç koşul aynı anda kar
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Göstergeler
Berma Bantları (BB'ler) göstergesi, piyasa trendlerini belirlemeyi ve bunlardan yararlanmayı amaçlayan yatırımcılar için değerli bir araçtır. Fiyat ile BB'ler arasındaki ilişkiyi analiz ederek, yatırımcılar bir piyasanın trend veya aralıklı fazda olup olmadığını ayırt edebilir. Daha fazla bilgi edinmek için [ Berma Home Blog ] adresini ziyaret edin. Berma Bantları üç belirgin çizgiden oluşur: Üst Berma Bandı, Orta Berma Bandı ve Alt Berma Bandı. Bu çizgiler fiyatın etrafına çizilir ve genel tren
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Göstergeler
Tanıtım       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi   , trend tersine dönmeleri belirleme ve ticaret yapma şeklinizi değiştiren çığır açan MQL5 Göstergesi! 13 yılı aşkın ticaret tecrübesine sahip deneyimli tüccarlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilmiştir.       Kuantum Trend Keskin Nişancı Göstergesi       trend dönüşlerini son derece yüksek doğrulukla belirlemenin yenilikçi yolu ile ticaret yolculuğunuzu yeni zirvelere taşımak için tasarlanmıştır. ***Kuantum Trend Keskin Nişancı Göst
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Göstergeler
Öncelikle, bu Ticaret Aracının Non-Repainting, Non-Redrawing ve Non-Lagging Gösterge olduğunu vurgulamakta fayda var, bu da onu profesyonel ticaret için ideal hale getiriyor. Çevrimiçi kurs, kullanıcı kılavuzu ve demo. Akıllı Fiyat Hareketi Kavramları Göstergesi, hem yeni hem de deneyimli tüccarlar için çok güçlü bir araçtır. İleri ticaret fikirlerini, Inner Circle Trader Analizi ve Smart Money Concepts Ticaret Stratejileri gibi 20'den fazla kullanışlı göstergeyi bir araya getirerek bir araya
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Göstergeler
SuperScalp Pro – Gelişmiş Çoklu Filtreli Scalping Gösterge Sistemi SuperScalp Pro, klasik Supertrend ile çok sayıda akıllı onay filtresini birleştiren gelişmiş bir scalping gösterge sistemidir. Gösterge M1’den H4’e kadar tüm zaman dilimlerinde verimli çalışır ve özellikle XAUUSD, BTCUSD ve ana Forex pariteleri için uygundur. Bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir veya mevcut ticaret stratejilerine esnek şekilde entegre edilebilir. Gösterge, hız ve yavaş EMA’lar, trend belirleyen üç EMA, EMA e
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Göstergeler
Effortless trading: non-repainting indicator for accurate price reversals This indicator detects price reversals in a zig-zag fashion, using only price action analysis and a donchian channel. It has been specifically designed for short-term trading, without repainting or backpainting at all. It is a fantastic tool for shrewd traders aiming to increase the timing of their operations. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Amazingly easy to trade It provides
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Göstergeler
" Dynamic Scalper System MT5 " göstergesi, trend dalgaları içinde işlem yapmak için scalping yöntemi için tasarlanmıştır. Başlıca döviz çiftleri ve altın üzerinde test edilmiştir, diğer işlem araçlarıyla uyumluluğu mümkündür. Ek fiyat hareketi desteğiyle trend boyunca pozisyonların kısa vadeli açılması için sinyaller sağlar. Göstergenin prensibi. Büyük oklar trend yönünü belirler. Küçük oklar şeklinde scalping için sinyaller üreten bir algoritma trend dalgaları içinde çalışır. Kırmızı oklar yü
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Göstergeler
Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni bir formülü bir araya getirdik. Bu güncelleme ile çift zaman dilimi dilimlerini gösterebileceksiniz. Yalnızca daha yüksek bir TF gösteremeyeceksiniz, aynı zamanda TF grafiğini ve ARTIK daha yüksek TF'yi de gösterebileceksiniz: YUVARLAK BÖLGELERİ GÖSTERMEK. Tüm Arz Talebi tüccarları buna bayılacak. :) Önemli Bilgiler Açıkland
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Göstergeler
IX Power: Endeksler, Emtialar, Kripto Paralar ve Forex Piyasaları için İçgörüler Genel Bakış IX Power , endeksler, emtialar, kripto paralar ve forex sembollerinin gücünü analiz etmek için tasarlanmış çok yönlü bir araçtır. FX Power , tüm kullanılabilir döviz çiftlerinin verilerini kullanarak döviz çiftleri için maksimum doğruluk sağlarken, IX Power yalnızca temel sembolün piyasa verilerine odaklanır. Bu, IX Power 'ı forex dışındaki piyasalar için ideal ve daha basit forex analizleri için güven
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Göstergeler
FX Levels: Tüm Piyasalar İçin Son Derece Hassas Destek ve Direnç Hızlı Bakış Döviz kurları, endeksler, hisseler veya emtialar gibi herhangi bir piyasada güvenilir destek ve direnç seviyeleri belirlemek mi istiyorsunuz? FX Levels geleneksel “Lighthouse” yöntemini ileri düzey bir dinamik yaklaşımla birleştirerek neredeyse evrensel bir doğruluk sağlar. Gerçek broker deneyimimize ve otomatik günlük güncellemeler ile gerçek zamanlı güncellemelerin birleşimine dayalı olarak, FX Levels size dönüş nok
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Göstergeler
Rental/Lifetime Package Options and Privileges  Rent Monthly Six Months   Yearly/Lifetime Weis Wave with Speed with Alert+Speed Index x x x Manual  x x x Quick Set up Video x x x Blog x x x Lifetime Updates x x x Setup and Training Material x x Discord Access Channel "The SI traders"          x Rectangle Break Alert Tool      x How to trade with it:    http://www.tradethevolumewaves.com   ** If you purchase please contact me to setup your  : Training Room and  complete manual access.  Wei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Göstergeler
MetaForecast, fiyat verilerindeki harmonileri kullanarak herhangi bir piyasanın geleceğini tahmin eder ve görselleştirir. Piyasa her zaman tahmin edilemezken, fiyatlarda bir desen varsa, MetaForecast geleceği mümkün olduğunca doğru bir şekilde tahmin edebilir. Benzer ürünlere göre, MetaForecast piyasa eğilimlerini analiz ederek daha kesin sonuçlar üretebilir. Giriş Parametreleri Past size (Geçmiş boyut) MetaForecast'ın gelecekteki tahminler oluşturmak için kullandığı çubuk sayısını belirtir. Mo
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt