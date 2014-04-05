SyncCrosshair MT5

SyncCrosshair - Senkronize ve Kopuk Nişangah Göstergesi





Genel bakış: SyncCrosshair, TradingView'in artı işareti deneyimini birden fazla MT5 grafiğinde kopyalayan hafif bir MQL5 göstergesidir. Farenizi hareket ettirin veya senkronize edilmiş herhangi bir grafiğe tıklayın ve dikey + yatay çizgilerin grafiğin zaman diliminde (5 dakika, 15 dakika, H1, H4, vb.) Her mumun açılış zamanına tam olarak oturmasını izleyin.





Temel Özellikler:

- Çoklu Grafik Senkronizasyonu: SyncCrosshair eklenmiş tüm grafiklerde artı işareti konumunu otomatik olarak yansıtır.

- Zaman Çerçevesi Yakalama: Çizgiler tam olarak mevcut zaman diliminin çubuklarına kilitlenir (örneğin M5'te her 5 dakikada bir, M15'te her 15 dakikada bir, H1'de saatlik).

- Yerel ve Küresel Geçiş:

◦ Yalnızca etkin grafikte senkronizasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için S düğmesine basın.

◦ Tüm grafiklerde aynı anda senkronizasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için H düğmesine basın.

- Özelleştirilebilir Görünüm: Tercih ettiğiniz çizgi rengini, stilini (nokta/katı/çizgi vb.) ve genişliğini seçin.

- Hızlı ve Akıcı: Milisaniye tabanlı zamanlayıcılar, minimum CPU ayak izi ile neredeyse gerçek zamanlı güncellemeler sağlar.





Nasıl Kullanılır:

1 Ekleyin: Herhangi bir grafik(ler)e ekleyin.

2 Senkronize et: Bir grafikte artı işareti ayarlamak için farenizi hareket ettirin veya tıklayın; diğerleri otomatik olarak takip eder.

3 Yerel Değiştir: Geçerli grafik için senkronizasyonu açmak/kapatmak için S düğmesine basın.

4 Global Değiştir: Senkronizasyonu tüm grafiklerde aynı anda açmak/kapatmak için H düğmesine basın.





Neden SyncCrosshair?

- Hassasiyet: Mum sınırlarına tam olarak yapışır.

- Kontrol: Kısayol tuşlarıyla grafik başına veya genel olarak hızlıca etkinleştirin veya devre dışı bırakın.

Birleştirilmiş, hassas grafik analizinin gücünü MT5 çalışma alanınıza getirin - SyncCrosshair'i bugün alın!