SyncCrosshair MT5
- Göstergeler
- Murtaza Aziz
- Sürüm: 1.0
SyncCrosshair - Senkronize ve Kopuk Nişangah Göstergesi
Genel bakış: SyncCrosshair, TradingView'in artı işareti deneyimini birden fazla MT5 grafiğinde kopyalayan hafif bir MQL5 göstergesidir. Farenizi hareket ettirin veya senkronize edilmiş herhangi bir grafiğe tıklayın ve dikey + yatay çizgilerin grafiğin zaman diliminde (5 dakika, 15 dakika, H1, H4, vb.) Her mumun açılış zamanına tam olarak oturmasını izleyin.
Temel Özellikler:
- Çoklu Grafik Senkronizasyonu: SyncCrosshair eklenmiş tüm grafiklerde artı işareti konumunu otomatik olarak yansıtır.
- Zaman Çerçevesi Yakalama: Çizgiler tam olarak mevcut zaman diliminin çubuklarına kilitlenir (örneğin M5'te her 5 dakikada bir, M15'te her 15 dakikada bir, H1'de saatlik).
- Yerel ve Küresel Geçiş:
◦ Yalnızca etkin grafikte senkronizasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için S düğmesine basın.
◦ Tüm grafiklerde aynı anda senkronizasyonu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için H düğmesine basın.
- Özelleştirilebilir Görünüm: Tercih ettiğiniz çizgi rengini, stilini (nokta/katı/çizgi vb.) ve genişliğini seçin.
- Hızlı ve Akıcı: Milisaniye tabanlı zamanlayıcılar, minimum CPU ayak izi ile neredeyse gerçek zamanlı güncellemeler sağlar.
Nasıl Kullanılır:
1 Ekleyin: Herhangi bir grafik(ler)e ekleyin.
2 Senkronize et: Bir grafikte artı işareti ayarlamak için farenizi hareket ettirin veya tıklayın; diğerleri otomatik olarak takip eder.
3 Yerel Değiştir: Geçerli grafik için senkronizasyonu açmak/kapatmak için S düğmesine basın.
4 Global Değiştir: Senkronizasyonu tüm grafiklerde aynı anda açmak/kapatmak için H düğmesine basın.
Neden SyncCrosshair?
- Hassasiyet: Mum sınırlarına tam olarak yapışır.
- Kontrol: Kısayol tuşlarıyla grafik başına veya genel olarak hızlıca etkinleştirin veya devre dışı bırakın.
Birleştirilmiş, hassas grafik analizinin gücünü MT5 çalışma alanınıza getirin - SyncCrosshair'i bugün alın!