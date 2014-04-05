SyncCrosshair MT5

동기화 및 스냅 십자선 표시기 - 동기화 및 스냅 십자선 표시기





개요: 싱크크로스헤어는 트레이딩뷰의 십자선 경험을 여러 MT5 차트에 복제하는 경량 MQL5 인디케이터입니다. 마우스를 움직이거나 동기화된 차트를 클릭하면 차트 시간대(5분, 15분, H1, H4 등)의 각 캔들 개장 시간에 맞춰 세로 + 가로 선이 정확하게 스냅되는 것을 볼 수 있습니다.





주요 기능:

- 다중 차트 동기화: 동기화 십자선이 연결된 모든 차트에서 십자선 위치를 자동으로 미러링합니다.

- 타임프레임 스냅: 선이 현재 차트주기의 막대에 정확히 고정됩니다(예: M5에서는 5분마다, M15에서는 15분마다, H1에서는 매시간).

- 로컬 및 글로벌 토글:

활성화된 차트에서만 동기화를 활성화/비활성화하려면 S를 누릅니다.

모든 차트에서 동기화를 한 번에 활성화/비활성화하려면 H를 누릅니다.

- 사용자 지정 가능한 모양: 원하는 선 색상, 스타일(점/실선/대시 등) 및 너비를 선택합니다.

- 빠르고 부드러움: 밀리초 기반 타이머로 최소한의 CPU 사용량으로 실시간에 가까운 업데이트를 보장합니다.





사용 방법:

1 첨부: 차트에 추가합니다.

2 동기화: 마우스를 움직이거나 클릭하여 한 차트에 십자선을 설정하면 다른 차트도 자동으로 따라갑니다.

3 로컬 토글: S를 눌러 현재 차트에 대한 동기화를 켜거나 끕니다.

4 글로벌 토글: 모든 차트에서 동시에 동기화를 켜거나 끄려면 H를 누릅니다.





왜 싱크크로스헤어인가?

- 정확성: 캔들 경계에 정확히 일치합니다.

- 제어: 단축키를 사용해 차트별로 또는 전체적으로 빠르게 활성화 또는 비활성화할 수 있습니다.

통합된 정밀 차트 분석 기능을 MT5 작업 영역에 적용하려면 지금 바로 SyncCrosshair를 다운로드하세요!