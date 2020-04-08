MarketBookInfo

Индикатор собирает данные из биржевого стакана, суммируя отложенные ордера на покупку или продажу. Далее, по сумме ордеров определяется общее направление, куда смотрят участники рынка. Если суммарные покупки/продажи превышают определенный коэффициент, то производится сигнал.

Настройки:

Timer=5 // указывается как часто обновлять данные по рынку в секундах. Чаще чем раз в 10 секунд ставить не рекомендуется.

X-size =700 // размер окна по оси Х.

Y-size=650// размер окна по оси Y.

Only "Market Watch"?=False// отображение соотношения Шорт/Лонг в случаи False по всем основным бумагам ММВБ, в случаи True - только из тех, что в окне рынка.

Volume coefficient=2.5 // при каком коэффициенте подавать сигнал. Рекомендуем не менее 2х

To alert= true // подавать или не подавать сигнал

Sound/log signal timeframe = 4Hours // если сигнал приходит второй раз за 4 часа, то сигнал не срабатывает.

Sound File name = alert // название сигнала из папки "Sound"

Эксперт работает по всем активным тикерам в окне "Обзор рынка".

Внимание! Это не имба и не грааль! Это лишь дополнительный инструмент для торговли и ориентирования.

Сам пользуюсь активно данным инструментом и планирую развивать.

Планы по развитию:

-собирать историю изменения навеса поддержки в истории

-улучшать внешний вид

-добавить Push-уведомления.

По сути все средства и пойдут на допиливание.


FREE
