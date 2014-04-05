SyncCrosshair MT5

SyncCrosshair - Indicador de mira sincronizada e encaixada





Visão geral: O SyncCrosshair é um indicador MQL5 leve que replica a experiência de crosshair do TradingView em vários gráficos MT5. Mova o mouse ou clique em qualquer gráfico sincronizado e observe as linhas verticais + horizontais se encaixarem precisamente no tempo de abertura de cada vela no período de tempo do gráfico (5 min, 15 min, H1, H4, etc.).





Caraterísticas principais:

- Sincronização de múltiplos gráficos: Espelha automaticamente a posição da mira em todos os gráficos que têm o SyncCrosshair anexado.

- Encaixe de Timeframe: As linhas se fixam exatamente nas barras do timeframe atual (por exemplo, a cada 5 min no M5, a cada 15 min no M15, de hora em hora no H1).

- Alternância local e global:

◦ Prima S para ativar/desativar a sincronização apenas no gráfico ativo.

Prima H para ativar/desativar a sincronização em todos os gráficos de uma só vez.

- Aspeto personalizável: Escolha a sua cor de linha preferida, estilo (ponto/sólido/traço, etc.) e largura.

- Rápido e suave: Os temporizadores baseados em milissegundos garantem actualizações quase em tempo real com um consumo mínimo de CPU.





Como usar:

1 Anexar: Adicionar a qualquer gráfico(s).

2 Sincronizar: Mova o mouse ou clique para definir uma mira em um gráfico; outros seguem automaticamente.

3 Alternar local: Prima S para ativar/desativar a sincronização para o gráfico atual.

4 Alternar global: Prima H para ativar/desativar a sincronização em todos os gráficos simultaneamente.





Porquê o SyncCrosshair?

- Precisão: Encaixa-se exatamente nos limites das velas.

- Controlo: Ativar ou desativar rapidamente por gráfico ou globalmente com teclas de atalho.

Traga o poder da análise unificada e precisa de gráficos para o seu espaço de trabalho MT5 - pegue o SyncCrosshair hoje mesmo!