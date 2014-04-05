SyncCrosshair MT5
- Indicadores
- Murtaza Aziz
- Versão: 1.0
SyncCrosshair - Indicador de mira sincronizada e encaixada
Visão geral: O SyncCrosshair é um indicador MQL5 leve que replica a experiência de crosshair do TradingView em vários gráficos MT5. Mova o mouse ou clique em qualquer gráfico sincronizado e observe as linhas verticais + horizontais se encaixarem precisamente no tempo de abertura de cada vela no período de tempo do gráfico (5 min, 15 min, H1, H4, etc.).
Caraterísticas principais:
- Sincronização de múltiplos gráficos: Espelha automaticamente a posição da mira em todos os gráficos que têm o SyncCrosshair anexado.
- Encaixe de Timeframe: As linhas se fixam exatamente nas barras do timeframe atual (por exemplo, a cada 5 min no M5, a cada 15 min no M15, de hora em hora no H1).
- Alternância local e global:
◦ Prima S para ativar/desativar a sincronização apenas no gráfico ativo.
Prima H para ativar/desativar a sincronização em todos os gráficos de uma só vez.
- Aspeto personalizável: Escolha a sua cor de linha preferida, estilo (ponto/sólido/traço, etc.) e largura.
- Rápido e suave: Os temporizadores baseados em milissegundos garantem actualizações quase em tempo real com um consumo mínimo de CPU.
Como usar:
1 Anexar: Adicionar a qualquer gráfico(s).
2 Sincronizar: Mova o mouse ou clique para definir uma mira em um gráfico; outros seguem automaticamente.
3 Alternar local: Prima S para ativar/desativar a sincronização para o gráfico atual.
4 Alternar global: Prima H para ativar/desativar a sincronização em todos os gráficos simultaneamente.
Porquê o SyncCrosshair?
- Precisão: Encaixa-se exatamente nos limites das velas.
- Controlo: Ativar ou desativar rapidamente por gráfico ou globalmente com teclas de atalho.
Traga o poder da análise unificada e precisa de gráficos para o seu espaço de trabalho MT5 - pegue o SyncCrosshair hoje mesmo!