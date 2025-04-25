EasyInsight MT4

5

EASY Insight – Умный трейдинг начинается здесь

Обзор
А что если бы вы могли просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, полностью без ручного просмотра графиков?

EASY Insight — это ваш инструмент экспорта, готовый к работе с искусственным интеллектом, который превращает данные индикаторов в реальные торговые сигналы. Создан для трейдеров, уставших терять время на догадки и визуальный хаос, он обеспечивает полный обзор рынка в одном аккуратном CSV-файле.

Это трейдинг на совершенно новом уровне — без бесконечных переключений между окнами, без загромождённых графиков. Только структурированная информация от уже знакомых вам инструментов: FX Power (FXP), FX Volume (FXV), FX Dynamic (FXD), FX Levels (FXL) и IX Power (IXP) для всех не-Форекс-активов.

Хотите ещё больше удобства? Выберите EASY Insight AIO, если вам нужно всё в одном установочном пакете — без дополнительной настройки, без графических индикаторов на графике, только чистый экспорт данных для мгновенного анализа с ИИ.

1. Почему EASY Insight изменит ваш подход к торговле

Поддержка всех активов
• Анализируйте Форекс, металлы, криптовалюты, индексы, акции — всё, что предлагает ваш брокер.

Экспорт, оптимизированный для ИИ
• Экспортируйте структурированные данные, специально разработанные для работы с ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity и другими.

Что включено в экспорт:
• Анализ силы базовой и котируемой валют по 3 настраиваемым таймфреймам (от FXP).
• Динамика сентимента через изменение чистых длинных позиций (от FXV).
• Изменения объёма (FXV), волатильность (FXD), точные уровни поддержки/сопротивления (FXL).
• Рыночные данные, включая OHLC для M15, H1, D1.

Мощная система промптов
• В комплекте специальный файл с промптом для правильной интерпретации экспорта вашим ИИ.
• Поддерживает любую AI-систему со структурированным вводом для сверхбыстрых торговых рекомендаций.

2. Для трейдеров, которые хотят большего

Стандартная версия предназначена для тех трейдеров, кто уже владеет (или предпочитает лицензировать) наши основные индикаторы отдельно — особенно для тех, кто хочет видеть свои инструменты прямо на графике во время анализа.

Вам не нужны графические наложения? Любите простоту? Тогда EASY Insight AIO — ваш выбор: всё включено, мгновенно готово к экспорту, без лишних настроек.

3. Умная структура папок

Ваши данные автоматически сортируются по папкам классов активов (Форекс, криптовалюты, металлы и др.), каждая из которых содержит экспорт с временными срезами для упрощённого бэктестинга, обучения и AI-анализа.

4. Доказанная эффективность в сообществе

Наша быстрорастущая комьюнити EASY Insight уже делится продвинутыми промпт-настройками, торговыми стратегиями и даже полными фреймворками для советников на основе экспортируемых данных. Первые пользователи сообщили о прибыльных сделках с криптовалютами уже в первые выходные после запуска.

Присоединяясь к EASY Insight, вы входите в совершенно новое измерение торгового сотрудничества и инноваций.

5. Хотите увидеть в действии?

Смотрите реальные примеры и подробные обзоры в нашем плейлисте по AI-трейдингу на YouTube.

6. Ресурсы и поддержка

• Впервые в EASY Insight? Начните здесь: Часто задаваемые вопросы по EasyInsight
• Получите доступ к шаблонам, стратегиям, видео и чатам через наш центральный хаб Stein Investments

7. Подведём итог — почему EASY Insight?

• Экспорт CSV в один клик по всем основным классам активов
• Структурирован и оптимизирован для AI-инструментов
• Построен на базе ваших любимых индикаторов Stein Investments
• Используется быстрорастущим сообществом для построения будущего алгоритмического трейдинга
• Эффективный, современный, готов к вашему следующему трейду

Готовы к умному трейдингу?
Получите EASY Insight уже сегодня и откройте для себя мир точного трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта.

Отзывы 1
Devonish
3254
Devonish 2025.05.19 21:35 
 

Well I'm happy to be the first to write a review. I think this is an excellent tool, although its still under evaluation. The support is very good. You do need the specified indicators for this to 'farm the data'.

Рекомендуем также
Ichimoku Waves Meter vm IT
Ichimoku sp z o.o.
Утилиты
"Ichimoku Waves Meter"  Измеритель Волн Ишимоку  это професиональный инструмент для графического анализа с использованием действительных интерпретаций Ichimoku kinkōhyō! это графическая программа, позволяющая быстро и просто измерить пропорции между указанными точками на графике цены. Предлагаемый показатель ценового и временного диапазона является основным инструментом для анализа графика в соответствии со стратегией Ichimoku на платформе MT4. За короткий промежуток времени с помощью данного ин
Heaven Assistent Easy Managment EA
Nicolae Stelian Raiu
Утилиты
Heaven Assistant: Упрощение управления MT4 Упростите управление платформой MetaTrader 4 (MT4) с помощью Heaven Assistant . Этот советник (EA) является надежным инструментом, позволяющим контролировать и настраивать ваше торговое окружение эффективно и удобно. Основные характеристики: Открытие нескольких пар: Быстрый доступ к большинству валютных пар, как основных, так и второстепенных, плюс экзотические пары. Возможность открытия индексов, металлов и криптовалют одним кликом. Изменение шаблона:
TFA Trade Manager
TFA Global Pte. Ltd.
Утилиты
(8th Feb 2019 Launch Promo: $97/lifetime just for 1 day! Price goes to $180/lifetime in 24 hours!) The TFA Trade Manager helps you easily manage your trades with an intelligent vertical "bars" system. You easily now easily click + drag your entry, stop loss, take profit, breakeven, partial profit and trailing stop with a few simple mouse clicks. You can also easily calculate the risk you wish to allocate to each trade by telling the trade manager your desired risk %, lot size or $dollars to risk
GridProfit
Hafis Mohamed Yacine
Эксперты
Grid Profit  Grid Profit EA Working with all pairs. TimeFrame - 5-15-30-1H Minimum Deposit Recommended : $1000 USD lot 0.01  Grid Profit EA  V 1.00  would probably come about in the event the volatility to your commodity begins to diminish. In the case some sort of examine benefits are generally in the beginning to travel sideways, that ATR profit would probably figure out how to drop off of. This can trigger that trailing terminate to travel in excess since examine benefits began to be way
Risk And Trade Manager
Waseem Ejaz
Утилиты
THIS PRODUCT CAN NOT BE TEST IN STRATEGY TESTER. PLEASE TRY DEMO VERSION: https: //www.mql5.com/en/market/product/58082 FIRST 10 COPIES AT 30 USD, NEXT PRICE WOULD BE 50 USD RISK AND TRADE MANAGER RISK AND TRADE MANAGER   is an advanced trading panel designed for manual trading.   Utility helps to manage trades effectively and efficiently with a single click. MAIN FEATURES Convert and display Stop Loss (SL)   Pips into % and amount to view the clear picture of the trades if SL hits. Fund alloca
KFX Trade Manager
Joe Christopher Ramirez
Утилиты
Introducing the "KFX Trade Manager" expert advisor for MetaTrader 4 (MT4), a comprehensive solution for advanced trade management and risk control. This powerful tool is designed to enhance your trading experience by automating various aspects of order handling, profit optimization, and alert notifications. With the "KFX Trade Manager," you can take your trading to the next level and streamline your operations for improved efficiency and better risk management. Key Features: Trade Management Set
Market Monitor
Rodrigo Rethka Goncalves
Утилиты
Market Monitor – Smart Asset Performance Dashboard for MT4 Turn your MetaTrader 4 into a professional trading intelligence center! Market Monitor is a powerful monitoring tool that displays, in real time, the most relevant performance metrics of each symbol being traded — helping you make faster, smarter, and more strategic decisions. What Does This Indicator Do? Market Monitor scans all open and historical orders, consolidates the data by symbol, and displays everything in visual pa
Ichimoku waves meter vm JP
Ichimoku sp z o.o.
Утилиты
"Ichimoku Waves Meter"  Измеритель Волн Ишимоку  это професиональный инструмент для графического анализа с использованием действительных интерпретаций Ichimoku kinkōhyō! это графическая программа, позволяющая быстро и просто измерить пропорции между указанными точками на графике цены. Предлагаемый показатель ценового и временного диапазона является основным инструментом для анализа графика в соответствии со стратегией Ichimoku на платформе MT4. За короткий промежуток времени с помощью данного ин
FREE
Jupiter Mt4
Marta Gonzalez
Эксперты
JUPITER  it is a Secure Automated Software for trade Forex market and indices. The architecture is a Fully Automatic Autonomous Robot Expert capable of    independently analyzing the market and making trading decisions    JUPITER        It is an advanced trading system. This is a fully automatic Expert Advisor.      JUPITER  . It is a 100% automatic system,  The system is self-sufficient, performing all the work.     Is a revolution in the  customization of the trading. You can dow
Close Order EA MT4
Iketut Sudiasa
Утилиты
This EA will automatically close all open and pending order when profit or loss is reached according to users setting. Profit or loss can be set by percentage or by amount. When inputting amount for loss make sure to put " - " (minus) sign before the amount. The color of text displayed on the chart can be change in the user input. The text position can also be changed: - left top corner - right top corner - left bottom corner - right bottom corner
QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
Nan Wang
Утилиты
QuantumGuard Pro - Intelligent Quantum Risk Management Trading System Core Features Five independent fund management groups for smart risk diversification Triple protection mechanism: profit target + drawdown protection + global risk control Professional trading panel for one-stop trade execution 24/7 real-time risk monitoring and protection Automatic display of average price lines for each group One-click close single group orders for precise control Order group highlighting for clear status o
Highway Signal Display Dashboard
Gbenga Ayodele
Утилиты
This Dashboard displays signals in grid view for the 28 major fx currency pairs. It is Mainly used for forex scalping in between 10 to 20 pips maximum and can be used on major trend market decisions. It Uses mainly Moving average and does not give false signal. All you need to note is the point in the grid where the signal occurs.  A beep sound is heard whenever there is a new signal and it will be displayedat the top of the chart.
Edward Teach Fx
Denis Kudryashov
Эксперты
Edward Teach Fx Это советник для краткосрочной торговли с использованием серии ордеров с их усреднением  и последующим увеличением. Советник торгует в обе стороны, выбирая более подходящую сторону в процессе торговли. Используется скрытые профиты и виртуальный скользящий стоп в виде трала.Так же советник имеет возможность останавливать торговлю (не открывать новые ордера) перед важными новостями, как   при ручной установке, так и получая информацию от индикатора "News provider" . Имеется несколь
Vantage
Waseem Raza
5 (1)
Утилиты
Vantage - полуавтоматическая утилита для управления сделками в один клик, оснащенная пользовательским интерфейсом. Базовая стратегия советника - сеточная торговля. Откройте первоначальную сделку при помощи кнопок на графике, советник сделает все остальное. Сетка может быть открыта на стороне убытка, на стороне прибыли или на обеих сторонах одновременно. Также можно торговать без применения сетки. Используйте низкое соотношение риска к балансу, запускайте советника на VPS-сервере. Это позволит со
Telegram Broadcast
Volodymyr Hrybachov
4.67 (3)
Утилиты
Утилита TELEGRAM BROADCAST помогает моментально публиковать Вашу торговлю в Телеграм-канал. Если Вы давно хотели создать свой Телеграм-канал с ФОРЕКС сигналами, то это то, что Вам нужно.  TELEGRAM BROADCAST может отправлять сообщения: Открытие и закрытие сделок; Выставление и удаление отложенных ордеров; Модификация стоп-лосс и тейк-провит (последний ордер); Срабатывание стоп-лосс и тейк-провит; Активация и удаление отложенного ордера: Отправка отчетов о торговле; Отправка сообщения при пополнен
Niguru Bollinger Pro for MT4
Nino Guevara Ruwano
1 (1)
Библиотеки
Introducing Your New Go-To Trading EA! Boost your trading performance with this Bollinger Bands-based Expert Advisor, specially designed for XAU (Gold) and various Forex pairs. Why this EA is a must-have: Clean, user-friendly interface – perfect for all trader levels Built-in Hidden Take Profit & Stop Loss for added strategy security Ideal for both beginners and experienced traders Ready to use out of the box – no complex setup required. Trade smarter, not harder!
ADX Version Lock profit Ea
Supomo
Эксперты
This Robot Ea with indicators ADX. ONLY 1 COPIES OUT OF 5 LEFT AT $ 99! After that, the price will be raised to $ 199. LIVE SIGNAL and EA STRATEGY ⤵⤵⤵ https://www.mql5.com/en/users/supomo/seller#products    PARAMETER SETTING EA ⤵⤵⤵ https://www.mql5.com/en/blogs/post/744860 SETTING EA ADX VERSION: ++>, Setting_ADX VERSION= "------- ( Setting Strategy ADX ) -------";         >>period_ADX=28; ++>, EA_Indicators=1. ADX VERSION ++>,  Setting Martingale="------- ( MARTINGALE [open 1=disable] ) --
Chat Ai MT4
Indra Maulana
Утилиты
Friends, this tool does not work in backtesting and you must run it live. Chat Ai assistant a versatile and intelligent AI assistant Talk to the AI, get advice from it, give it orders Can be used in all charts, time frames, symbols, markets and... With a very simple interface This tool is an artificial intelligence assistant that you can chat with. You can give him different commands. for example: Tell him to open a buy order for you. Or tell him to close your sales deals Or tell it to change
Algo v3 ea robot
Sharif Khatib Said
1 (1)
Эксперты
ALGO V3 EA is developed with over a year of intense research and testing. This expert advisor employs multi-timeframe volatility measurements, analyses intentions of market participants and anticipate price movements before they occur with help candlestick patterns, and supply & demand analysis for accurate entries that are highly reactive to market price movements of Gold, breaking out at critical price levels. Gold Mana is proven to be resilient for more than 3 years with stable trading throug
Trade Insurance Expert Advisor Mt4
Jermaine Wedderburn
Утилиты
Ever took a trade and when you come back to the termainal to check on the status of the position, you realized the market has gone so far in the opposite direction or it has hit your stoploss. Well this system is here to help manage those moments price doesn't go in your desired direction. Consider this to be the insurance your account needs for your trading business. This tool manages manual trades and e.a. triggered trades. However be aware that some e.a.s are programmed to override other e.a.
Auto Move Stoploss to Entry
Le Thanh Tuyen
Утилиты
This is an EA that automatically sets the Stoploss of the order to the entry price. This EA works for most currency pairs and Gold. For simplicity, I set the input: - Auto Entry: Yes || No: You type Yes or No for the EA to work or not. - tral_stop: The distance between the current price and the entry price. If enough and greater than the required distance of the Server, Stoploss will move to entry. - Entry + Fix Point: For example, if you type 10 Points, the Stoploss will be translated by 10 Poi
Realfuwi
Hamza Abdulkadir Adam
Эксперты
Данный советник рекомендуется трейдерам, которые уже имели опыт торговли советниками. Советник использует стратегию мартингейла и регулируется настройками Martin_1 и множителя Martin_2. Преимущество этого советника в том, что он имеет широкий диапазон настроек и может быть настроен вами под собственную торговую стратегию. danny sovetnik recommanduatso traderam, kotorye uje imeli opyt torgovli sovetnikami. sovetnik espolzuet strategy martingale yi reguliruetsa nastrojkami Martin_1 yi mnozitel
ASA Manual Grid Buy Sell with UI
Panthita Aichoi
Утилиты
Asa Manual Grid Buy Sell with UI is made for Grid trading when orders are placed above and below a set price, creating a grid of orders at incrementally increasing and decreasing prices. Main Features Ability to set buy grid with 200 maximum orders. Ability to set sell grid with 200 maximum orders. Easy to use with simple interface. Have 2 mode of Take Profit and 1 for Stop Loss. Real time information for the current open positions and calculate average sum of order price. How to use STEP 1
Martingale and Hedge Manager MT4
Ibrahim Olalekan Ganiu
Утилиты
Привет, трейдеры! Вы из тех трейдеров, которые уверены в своих входах, но часто оказываются жертвами охоты за стоп-лоссами? Ваш анализ верен более чем на 70%, но ваши сделки обычно достигают стоп-лосса из-за охоты за стоп-лоссами или рыночных манипуляций? Если да, то пора взять ситуацию в свои руки! С этим инструментом вы сможете без проблем совершать все свои точные сделки. Он также поможет вам отслеживать позиции и фиксировать прибыль до тех пор, пока рынок не решит развернуться. Версия для
Pending Order Grid EA MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Утилиты
The Pending Order Grid is a multi-symbol multi-timeframe Expert Advisor that enables multi-strategy implementation based on pending order grids.  General Description   The Pending Order Grid allows the performing of a user-defined strategy through the creation of pending order grids. The Expert Advisor places pending orders of a given type (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, or Sell Stop) at equidistant price levels to form each grid. The user might set up different grids to exist simultaneously
EA Alert
Chui Yu Lui
Утилиты
****************** ******* ******* *** FREE Trail for Demo *** ****************** ******* ******* 1. Search "ShootingAlert_bot in Telegram 2. Start it 3. Enjoy it EA Alert is using Telegram to do various actions: 1. Check Account Info 2. Check Order 3. Place Order 4. Modify Order 5. Switch user to help trade 6. Check Market Info 7. Show Chart 8. Show Chart with your template It is very useful for order management, especially while you are Working at office or Dine out with friends . It use
Oceania Algo
Armin Heshmat
5 (1)
Эксперты
Important note :  To enable your news filter, please connect this link to your terminal Otherwise the news will not work. please  go to terminl MT4  :  Tools => Options  => Expert Advisor  => tick Allow web request for listed URL  => please paste URL WEB link here (  URL WEB request NEWS LINK :   http://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml    )  if you have any problem , pls contact me anytime  The indicators used in this expert have nothing to do with the standard indicators in th
Quant Fleet MT4
Timo Roth
Эксперты
Представляем: Quant Fleet MT4 2.0! Quant Fleet работает на паре USDJPY, используя пять независимых стратегий для широкой диверсификации. Главное отличие от Quant Fleet MT5 1.0 — наличие шести дополнительных подстратегий, усиливающих общую производительность. Промо при запуске: Цена повысится после продажи первых 20 копий. Публичная группа:   Join Документация и пресеты:   click here Сигнал:   click here Ключевые особенности: Лёгкая установка:   Готов к работе всего за несколько шагов — пер
Praetor EA
Sergei Ozerov
Эксперты
PRAETOR - умеренно безопасная торговая система,в основе которой лежит модель кластеризации торговых паттернов. Она состоит из множества простых функций и имеет множество параметров , позволяющих запоминать различные рыночные ситуации и правильно их интерпретировать. Советник открывает одну сделку в определенном направлении и выставляет   Stop Loss   и   Take Profit , и при достижении определенной прибыли советник использует   Trailing Stop . В основе сигналов модели лежат такие индикаторы как :
Fibo Color Levels
Marlon Campos da Silva
4 (4)
Утилиты
Fibo Color Levels - прекрасный инструмент для любителей Фибоначчи. Позволяет настроить предпочтительные значения, стили и форматы на каждом уровне, а также отметить уровни цветом в соответствии с из важностью. Fibo Color Levels не добавляет уровни коррекции Фибоначчи автоматически . Цель индикатора в другом. Необходимо вручную добавить уровни коррекции Фибоначчи на график. Используйте стандартный инструмент MT4 для добавления уровней Фибоначчи, используйте значения свинг-максимума и/или свинг-ми
С этим продуктом покупают
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Утилиты
Averaging Helper - Это некий разруливатель поможет вам усреднить открытые вами ранее убыточные позиции с помощью двух техник: стандартного усреднения хеджирования с последующим открытием позиций по тренду Утилита имеет возможность разрулить сразу несколько позиций открытых в разных направлениях как на бай так и на селл. К примеру вы открыли 1 позицию на селл и вторую на бай, и они обе в минусе, или одна в минусе а одна в плюсе но недостаточном и вы бы хотели усреднить две эти позиции что-бы зак
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal, s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Утилиты
Remote Trade Copier   is an advanced tool designed for efficiently copying trades between accounts in both   local   and   remote   modes. It allows for lightning-fast order replication from a master account to a slave account. In local mode, trades are copied instantly, while in remote mode, the copying process takes a second.  In new version, in remote mode , the copy operation can be performed with a delay of milliseconds or zero . After purchase, ask how to activate it MT4 Version (Only Loc
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Утилиты
Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными в разных местах, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на множество счетов-получателей, а один получатель может копировать торговлю множества провайдеров. Поставщик может указать срока завершения подписки для кажд
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Утилиты
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Утилиты
Автоматически торгуйте зонами поддержки и сопротивления или спроса и предложения, как только вы определите ключевые области, из которых хотите торговать. Этот советник позволяет вам рисовать зоны покупки и продажи одним щелчком мыши, а затем размещать их именно там, где вы ожидаете разворота цены. Затем советник отслеживает эти зоны и автоматически совершает сделки на основе ценового действия, которое вы указываете для зон. После совершения первоначальной сделки советник выйдет с прибылью в про
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Утилиты
This means now you can trade on multiple MetaTrader 4 accounts simultaneously, mirror the trades of any trading bot to your friends and family accounts (even if it is locked to your MT4 account number), create investment portfolios of many MT4 accounts, remove risk of unregulated Forex brokers, turn losing trading strategy into a winner and become an independent account manager immediately without the need to sign any contracts or opening expensive PAMM accounts with the broker. Reverse Trading
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT4 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 4 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. Ability to combine multiple accounts and MT4 and MT5 into a single dashboard. What It Does Automatically analyzes your MT4 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metric
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Утилиты
Click and Go Trade Manager, the ultimate solution for seamless trading execution. With a simple click on the chart, you can effortlessly define your stop loss, entry price, and target levels. No more hassle of inputting values manually - it's made incredibly intuitive and easy. Embedded risk management is a key feature of our Trade Manager. We understand the importance of protecting your investments, which is why the Click and Go Trade Manager incorporates risk management. When placing orders,
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Утилиты
Custom Alerts AIO: Универсальный сканер рынка — Без настройки Обзор Custom Alerts AIO — это самый быстрый и простой способ отслеживать рыночные сигналы в реальном времени на множестве инструментов без дополнительной настройки и без необходимости покупать другие продукты. В состав входят все необходимые индикаторы от Stein Investments, что делает этот инструмент идеальным решением «всё в одном» для трейдеров, ценящих простоту и эффективность. Просто установите на график и сразу получайте сигнал
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Утилиты
The Expert Advisor will help you forward all pop-up alert with screenshot from  MetaTrader 4 to Telegram channel/ group, also forward all notifications to Telegram. Parameters  -  Telegram Bot Token - create bot on Telegram and get token.  -  Telegram Chat ID  - input your Telegram user ID,  group / channel ID  -  Forward Alert - default true, to forward alert.  -  Send message as caption of Screenshot - default false, set true to send message below Screenshot  How to setup and guide  - Telegram
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Утилиты
Christmas Trading Special –50% OFF ! Advanced Trade Manager – The Ultimate All-in-One Solution for Faster, Smarter, and Safer Manual Trading. Transform your manual trading with NextGen Trade Manager AI – the professional on-chart panel that combines instant execution, visual trade planning, and powerful risk management into one intuitive tool. Execute orders, manage risk, and protect profits faster than ever before, all without leaving your chart. Perfect for all traders looking to enhance th
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.2 (5)
Утилиты
Копируйте сигналы из любого канала, участником которого вы являетесь (в том числе частного и ограниченного), прямо на свой MT4. Этот инструмент был разработан с учетом потребностей пользователей и предлагает множество функций, необходимых для управления и мониторинга сделок. Этот продукт представлен в простом в использовании и визуально привлекательном графическом интерфейсе. Настройте свои параметры и начните использовать продукт в течение нескольких минут! Руководство пользователя + Демо  |
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Утилиты
Представляю вашему вниманию мощную утилиту по прогнозированию будущего движения актива основанную на законе вибрации W.D.Ganna. Данная утилита анализирует выбранную модель рынка и выдает коды будущих возможных моделей движение рынка. Если ввести выбранный код в соответствующее окошко вы получите прогноз потенциального возможного движения рынка. Утилита имеет возможность вывода нескольких потенциальных моделей прогноза. Прогноз пока не имеет привязку ко времени и цене и выдает прогноз как есть. Н
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Утилиты
THIS EA IS A SEMI-AUTO EA, IT NEEDS USER INPUT. Manual & Test Version Please   DON'T BUY   this product before   TESTING  and watching my video about it. Contact me for user support or bug reports, or if you want the MT5 version! MT5 Version I do not guarantee any profits or financial success using this EA. With this Expert Advisor, you can: Implement your own   Zone Recovery   strategy to capitalize on trending markets. Create   Grid   trading strategies, to profit from ranging markets. Place
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Утилиты
Advanced trading tool: One click smart orders that execute under your conditions Developed by trader for trading community:  position size calculator (lot size), open position after price action, strategy builder, set and forget trading, mobile notifications Risk Management -  Risk percentage position size calculator, gain percentage, target risk reward ratio, spread and commissions are included in calculations 7 Advanced order types   - Set and forget trading with price action automation (OCO,
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Утилиты
Time saving and fast execution Whether you’re traveling or sleeping, always know that Telegram To Mt4 performs the trades for you. In other words, Our   Telegram MT4 Signal Trader  will analyze the trading signals you receive on your selected Telegram channels and execute them to your Telegram to MT4 account. Reduce The Risk Telegram To Mt4   defines the whole experience of copying signals from   Telegram signal copier to mt4 platforms. Users not only can follow all instructions from the signa
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Утилиты
The product will copy all  Discord  signal   to MT4   ( which you are member  ) , also it can work as remote copier.  Easy to set up. Work with almost signal formats, support to translate other language to English Work with multi channel, multi MT4. Work with Image signal. Copy order instant, auto detect symbol. Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. How to setup and guide: Let read all details about setup and download Discord To MetaTrader
EchoTrade Telegram to MT4 Copier
Perpetual Chinemerem Vincent
5 (2)
Утилиты
EchoTrade Telegram to MT5 Copier Seamless, Instant, and Reliable Signal Copying - Direct from Telegram to MetaTrader 4! The product does not run in the strategy tester but you can get free trial version   here  for testing before purchase. Tired of manually executing trades from Telegram signals? EchoTrade automates the process, instantly copying trades from any Telegram channel or group directly into your MT5 account—accurately, efficiently, and without delay. Key Features: Universal Compatib
DFGX Dashboard
Tsvetan Tsvetanov
5 (2)
Утилиты
Улучшите свою торговлю с помощью DFGX - следующего поколения Dynamic Fibonacci Grid. Это новое, эффективное и простое в использовании приложение специально разработано и оптимизировано для внутридневных торгов, скальпинга и торговли на новостях на рынке Форекс. Система хорошо подходит профессиональным трейдерам и скальперам, которые ищут новые способы оптимизации своих стратегий. Система также полезна для новичков, которые хотят учиться торговать систематически и последовательно, как профессиона
Ultimate Trailing Stop EA
BLAKE STEVEN RODGER
4.33 (15)
Утилиты
This EA Utility allows you to manage (with advanced filtering) unlimited open orders (manual or EA) with 16 trailing stop methods: fixed, percent, ATR Exit, Chandelier Exit, Moving Average, Candle High Low Exit, Bollinger Bands, Parabolic, Envelope, Fractal, Ichimoku Kijun-Sen, Alligator, Exit After X Minutes or Bars, RSI and Stochastic. The trailing stop can be either real or virtual, and you can exit fully or with a partial close percent on touch or bar close.  Moreover, you can add (overrid
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Утилиты
Unlimited Trade Copier Pro - это мощный инструмент для удаленного копирования сделок между несколькими счетами MetaTrader 4/MetaTrader 5, расположенными удаленно друг от друга, по сети интернет. Это идеальное решение для провайдеров сигналов, которые хотят поделиться своей торговлей с другими трейдерами по всему миру. Один поставщик может копировать сделки на неограниченное количество счетов-получателей, а один получатель также может копировать сделки неограниченного количества провайдеров. Пост
Trade Assistant Pro 36 in 1
Makarii Gubaydullin
4.76 (21)
Утилиты
Ultimate Trade Assistant MT4 — Многофункциональный торговый ассистент Более 66 инструментов для анализа, управления и автоматизации торговли в одном окне. Ассистент объединяет управление рисками, ордерами, позициями и анализ рынка в едином интерфейсе. Подходит для всех рынков — форекс, акции, криптовалюты, индексы и металлы. Почему трейдеры выбирают эту утилиту Мгновенное открытие и управление сделками в один клик Автоматический расчёт лота и риска Умные ордера: сетка, OCO, скрытые и виртуальные
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Утилиты
Crystal Trade Manager PRO – Продвинутая система контроля рисков и управления сделками для MT4 Бесплатная версия: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Обзор Crystal Trade Manager PRO (CTM) — это полнофункциональная утилита для MetaTrader 4, предназначенная для профессионального управления рисками, автоматизации сделок и обеспечения строгой торговой дисциплины. Система защищает капитал, контролирует дневную просадку, автоматически устанавливает SL/TP, обеспечивает быстрые команды управле
Ultimate MT4 to Telegram
BLAKE STEVEN RODGER
Утилиты
Ultimate MT4 to Telegram (UMT) sends controlled trades (via symbol, magic, comment) to your telegram channel. It sends open and closed trades, including pending orders and TP/SL modifications, along with chart screenshots, to any telegram channel. Additionally, you can send trade reports of open trades and summary profit/pip reports for day, week, or month. You can customize the design of the trade actions or reports with variables and emoticons.  A beautiful panel allows you to visualize all t
Ultimate Trade Manager plus Mobile by RunwiseFX
Runwise Limited
4.75 (4)
Утилиты
Comprehensive on chart trade panel with the unique ability to be controllable from mobile as well. Plus has a library of downloadable configuration, e.g. exit rules, extra panel buttons, pending order setup and more. Please see our product video. Works with all symbols not just currency pairs. Features On chart panel plus controllable from free app for Windows, iPhone and Android Built-in script engine with library of downloadable configuration, e.g. add 'Close All Trades in Profit' button, exit
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Утилиты
Hi, all.  News trapper EA It is an expert for trading news very safe expert  Automated Trading on the news of the economic calendar. It shows stable trading during last 10  years. EA doesn't use dangerous technologies like martingale, grid. The Expert is very simple to use.      sale will end after 48 h how to install it     and set files     read the blog         after purchase contact me to add you to   VIP   channel  The program contains flexible settings for trading on the news of the econo
PZ Trade Pad Pro MT4
PZ TRADING SLU
5 (2)
Утилиты
Это визуальная торговая панель, которая помогает вам легко размещать сделки и управлять ими, избегая человеческих ошибок и повышая вашу торговую активность. Он сочетает в себе простой в использовании визуальный интерфейс с надежным подходом к управлению рисками и положением [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно простой в использовании Торгуйте легко с графика Торгуйте с точным управлением рисками, без проблем Сохранение
Другие продукты этого автора
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
EasyTrade MT5
Alain Verleyen
5 (2)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Easy Trade – Умное, простое и мощное управление сделками Easy Trade — это универсальное решение для управления сделками в MetaTrader для тех, кто хочет держать риск под контролем и обеспечить максимально плавное исполнение ордеров. Созданный с нуля на основе обратной связи от трейдеров, Easy Trade позволяет легко открывать, отслеживать и управлять сделками по множеству символов — без лишней сложности. Независимо от того, скальпируете ли вы вручную или управляете несколькими позициями, Easy Tra
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
EasyInsight MT5
Alain Verleyen
5 (7)
Утилиты
EASY Insight – Умный трейдинг начинается здесь Обзор А что если бы вы могли просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, полностью без ручного просмотра графиков? EASY Insight — это ваш инструмент экспорта, готовый к работе с искусственным интеллектом, который превращает данные индикаторов в реальные торговые сигналы. Создан для трейдеров, уставших терять время на догадки и визуальный хаос, он обеспечивает полный обзор рынка в одно
MT4 History Loader
Alain Verleyen
5 (5)
Утилиты
Этот полезный советник предназначен для одновременной загрузки всех исторических данных от вашего брокера. После загрузки на график (это может быть любой график), вы выбираете символы и таймфреймы для обработки во входных данных. Далее все происходит автоматически. Это может занять некоторое время, и то, что было сделано, будет отображаться в журнале экспертов. Конечно, он может загружать только те данные, которые действительно доступны на сервере брокера. Процесс зависит от настроек MT4 "Charts
FREE
MT5 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
5 (1)
Утилиты
Большинство из нас используют VPS для круглосуточной работы торговых советников, но как контролировать работоспособность этих терминалов? Что если они упадут или отключатся из-за обновления? Как получить уведомление об этом? Вот тут-то и вступает в игру наш мониторинг сердцебиения. Он обеспечивает круглосуточный мониторинг всех ваших терминалов и VPS. Итак, что нам для этого нужно? 1. Бесплатная учетная запись пользователя в Cronitor , профессиональной службе мониторинга. 2. Этот инструмен
Heatmap 104
Alain Verleyen
Индикаторы
Индикатор Heatmap Индикатор Heatmap позволяет отобразить "тепловую карту" по всем символам, выбранным в окне обзора рынка. Эта версия индикатора показывает процентное изменение цены по отношению к последней цене закрытия дня , что облегчает анализ рынка. Это инструмент поможет определить, насколько сильна валюта по отношению ко всем другим парам. Это визуальный инструмент, он не может быть использован внутри советников. В этом смысле, это скорее инструмент для дискреционных трейдеров, а не для т
MT4 Monitoring Heartbeat
Alain Verleyen
Утилиты
Большинство из нас используют VPS для круглосуточной работы торговых советников, но как контролировать работоспособность этих терминалов? Что если они упадут или отключатся из-за обновления? Как получить уведомление об этом? Вот тут-то и вступает в игру наш мониторинг сердцебиения. Он обеспечивает круглосуточный мониторинг всех ваших терминалов и VPS. Итак, что нам для этого нужно? 1. Бесплатная учетная запись пользователя в Cronitor , профессиональной службе мониторинга. 2. Этот инструмен
Heatmap 105
Alain Verleyen
5 (2)
Индикаторы
Индикатор тепловой карты Этот индикатор тепловой карты позволяет отображать «тепловую карту» всех символов, выбранных в обзоре рынка. В этой версии он показывает & nbsp; процент & nbsp; изменения цены по отношению к последнему дневному закрытию , что может дать быстрый обзор рынка. Это инструмент, который помогает трейдерам определить, насколько сильна валюта по сравнению со всеми другими парами. Это визуальный инструмент, и его нельзя использовать внутри советников. В этом смысле это скорее инс
Фильтр:
Devonish
3254
Devonish 2025.05.19 21:35 
 

Well I'm happy to be the first to write a review. I think this is an excellent tool, although its still under evaluation. The support is very good. You do need the specified indicators for this to 'farm the data'.

Alain Verleyen
52698
Ответ разработчика Alain Verleyen 2025.05.19 21:38
Thanks a lot for your review, Devonish — and for being the first to leave one! 😊🙏
I’m really glad to hear you’re enjoying the tool so far. And yes, you’re absolutely right — Easy Insight relies on the connected indicators to gather and structure the data for AI use, so having those in place is key. Appreciate your kind words about the support as well — looking forward to hearing more about your results as you continue testing!
Ответ на отзыв