Проверенные данные за первые пять месяцев 2025 года можно найти здесь: https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing. Ознакомьтесь и примите лучшее решение об инвестировании в этого HFT-бота!
Уважаемые клиенты,
Я, Пратам Барот, владелец и разработчик God Gold HFT scalper, хочу предупредить вас, что на разных страницах публикуются поддельные версии моего EA. Чтобы защитить свои драгоценные средства и обеспечить безопасность, избегайте этих поддельных продуктов. Всегда покупайте и используйте нашу подлинную платформу через. Избегайте таких платформ, как YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET и т. д., которые продают поддельных ботов, используя наше имя. Это мошенничество, которое может напрасно потратить ваши деньги. Покупайте только на нашей официальной платформе, чтобы оставаться в безопасности.
Спасибо за ваше доверие и поддержку.
С наилучшими пожеланиями,
Пратам Барот
Ниже мой ник в Telegram. Напишите мне, если вам нужны лучшие настройки для бота. Для прохождения проверки он сделан с очень низким риском для вознаграждения бота. Поэтому для лучшего вознаграждения и меньших настроек риска свяжитесь со мной по этому нику