God Gold HFT Scalper
- 专家
- Pratham Jatin Barot
- 版本: 2.5
- 更新: 22 五月 2025
- 激活: 5
HFT Gold Scalper EA 是一种先进的自动交易系统，专为黄金市场（XAUUSD）的高频交易而设计。它利用精确驱动的算法高效执行交易，专注于短期价格变动。
2025 年前五个月的回测数据在这里：-https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing，结帐并做出最佳决定投资这个 HFT 机器人！
尊敬的客户：
我，Pratham Barot，God Gold HFT 剥头皮交易平台的拥有者和开发者，想提醒您，我的EA的假冒版本已发布在多个页面上。为了保护您的宝贵资金并确保您的体验安全，请避开这些假冒产品。请务必通过我们的正版平台购买和使用。请避开像 YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET 等平台，这些平台会冒用我们的名义出售假冒机器人。这些骗局可能会浪费您的金钱。为了安全起见，请只从我们的官方平台购买。
感谢您的信任和支持。
此致，
Pratham Barot
以下是我的 Telegram句柄 如果您需要机器人的最佳设置，请给我发短信，为了通过验证测试，它使机器人的风险回报非常低，因此为了获得更好的回报和更低的风险设置，请通过此句柄与我联系
特点：
仅适用于黄金对
高速执行 - 针对波动的市场条件下的快速下单进行了优化。
高级剥头皮策略 - 分析价格波动并相应地执行交易。
风险管理工具 - 包括可调整的止损、止盈和追踪止损设置。
自适应交易逻辑 - 动态响应市场条件以实现最佳交易执行。
MetaTrader 5 兼容性 – 与 MT5 无缝集成，便于部署和监控。
针对低延迟进行了优化 – 最适合滑点最小和价差较小的环境。
结果要求
机器人的最低余额为 3000 美元。
原始价差从 0 到最大 3。
良好的互联网是必须的
此 EA 专为寻求自动化黄金剥头皮方法的交易者而设计，利用速度和效率来利用市场机会。