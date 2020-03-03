God Gold HFT Scalper

O HFT Gold Scalper EA é um sistema de negociação automatizado avançado projetado para negociação de alta frequência no mercado de ouro (XAUUSD). Ele utiliza um algoritmo orientado à precisão para executar negociações de forma eficiente, com foco em movimentos de preços de curto prazo.

Os dados testados dos primeiros cinco meses de 2025 estão aqui: https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing. Confira e tome a melhor decisão para investir neste bot HFT!

Eu, Pratham Barot, proprietário e desenvolvedor do scalper HFT God Gold, gostaria de alertá-los de que versões falsas do meu EA estão sendo publicadas em várias páginas. Para proteger seus preciosos fundos e garantir uma experiência segura, evite esses produtos falsificados. Sempre compre e use nossa plataforma genuína através de... Evite plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET etc., que vendem bots falsos usando nosso nome. Essas são fraudes que podem desperdiçar seu dinheiro. Compre apenas em nossa plataforma oficial para se manter seguro.

Atenciosamente, Pratham Barot









Recursos:

Somente para pares de ouro

Execução de alta velocidade – Otimizada para colocação rápida de pedidos em condições de mercado voláteis.

Estratégia avançada de scalping – Analisa flutuações de preços e executa negociações de acordo.

Ferramentas de gerenciamento de risco – Inclui configurações ajustáveis ​​de stop-loss, take-profit e trailing stop.

Lógica de negociação adaptável – Responde às condições de mercado dinamicamente para execução ideal de negociações.

Compatibilidade com MetaTrader 5 – Integra-se perfeitamente com MT5 para fácil implantação e monitoramento.

Otimizado para baixa latência – Mais adequado para ambientes com deslizamento mínimo e spreads apertados.

Requisito para o resultado





O saldo mínimo para o bot é 3000$.

Spreads brutos de 0 a no máximo 3.

Uma boa Internet é essencial





Este EA foi projetado para traders que buscam uma abordagem automatizada para escalpelar ouro, alavancando velocidade e eficiência para capitalizar oportunidades de mercado.