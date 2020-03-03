God Gold HFT Scalper

O HFT Gold Scalper EA é um sistema de negociação automatizado avançado projetado para negociação de alta frequência no mercado de ouro (XAUUSD). Ele utiliza um algoritmo orientado à precisão para executar negociações de forma eficiente, com foco em movimentos de preços de curto prazo.

Os dados testados dos primeiros cinco meses de 2025 estão aqui: https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing. Confira e tome a melhor decisão para investir neste bot HFT!

Prezados clientes,


Eu, Pratham Barot, proprietário e desenvolvedor do scalper HFT God Gold, gostaria de alertá-los de que versões falsas do meu EA estão sendo publicadas em várias páginas. Para proteger seus preciosos fundos e garantir uma experiência segura, evite esses produtos falsificados. Sempre compre e use nossa plataforma genuína através de... Evite plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET etc., que vendem bots falsos usando nosso nome. Essas são fraudes que podem desperdiçar seu dinheiro. Compre apenas em nossa plataforma oficial para se manter seguro.


Agradecemos sua confiança e apoio.


Atenciosamente,

Pratham Barot

Abaixo está meu identificador do Telegram. Envie-me uma mensagem se precisar das melhores configurações para o bot, para passar no teste de validação, ele é feito com risco muito baixo para recompensar o Bot, então para melhor recompensa e configurações de menos risco, conecte-me neste identificador


https://t.me/Pratham_111

Recursos:
Somente para pares de ouro
Execução de alta velocidade – Otimizada para colocação rápida de pedidos em condições de mercado voláteis.
Estratégia avançada de scalping – Analisa flutuações de preços e executa negociações de acordo.
Ferramentas de gerenciamento de risco – Inclui configurações ajustáveis ​​de stop-loss, take-profit e trailing stop.
Lógica de negociação adaptável – Responde às condições de mercado dinamicamente para execução ideal de negociações.
Compatibilidade com MetaTrader 5 – Integra-se perfeitamente com MT5 para fácil implantação e monitoramento.
Otimizado para baixa latência – Mais adequado para ambientes com deslizamento mínimo e spreads apertados.
Requisito para o resultado

O saldo mínimo para o bot é 3000$.
Spreads brutos de 0 a no máximo 3.
Uma boa Internet é essencial

Este EA foi projetado para traders que buscam uma abordagem automatizada para escalpelar ouro, alavancando velocidade e eficiência para capitalizar oportunidades de mercado.
Mais do autor
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
Experts
Prezados clientes, Eu, Pratham Barot, proprietário e desenvolvedor da God Gold Martingale, gostaria de alertá-los de que versões falsas do meu EA estão sendo publicadas em várias páginas. Para proteger seus preciosos fundos e garantir uma experiência segura, evite esses produtos falsificados. Sempre compre e use nossa plataforma genuína através de... Evite plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET etc., que vendem bots falsos usando nosso nome. Essas são fraudes que podem desperdiça
