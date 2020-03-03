God Gold HFT Scalper
- Experts
- Pratham Jatin Barot
- Versão: 2.5
- Atualizado: 22 maio 2025
- Ativações: 5
Os dados testados dos primeiros cinco meses de 2025 estão aqui: https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing. Confira e tome a melhor decisão para investir neste bot HFT!
Prezados clientes,
Eu, Pratham Barot, proprietário e desenvolvedor do scalper HFT God Gold, gostaria de alertá-los de que versões falsas do meu EA estão sendo publicadas em várias páginas. Para proteger seus preciosos fundos e garantir uma experiência segura, evite esses produtos falsificados. Sempre compre e use nossa plataforma genuína através de... Evite plataformas como YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET etc., que vendem bots falsos usando nosso nome. Essas são fraudes que podem desperdiçar seu dinheiro. Compre apenas em nossa plataforma oficial para se manter seguro.
Agradecemos sua confiança e apoio.
Atenciosamente,
Pratham Barot
Abaixo está meu identificador do Telegram. Envie-me uma mensagem se precisar das melhores configurações para o bot, para passar no teste de validação, ele é feito com risco muito baixo para recompensar o Bot, então para melhor recompensa e configurações de menos risco, conecte-me neste identificador