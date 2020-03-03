God Gold HFT Scalper

HFT Gold Scalper EA は、金市場 (XAUUSD) での高頻度取引向けに設計された高度な自動取引システムです。短期的な価格変動に焦点を当て、精度重視のアルゴリズムを使用して効率的に取引を実行します。

2025 年の最初の 5 か月間のバックテスト データは、こちらにあります:- https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing。チェックアウトして、この HFT ボットに投資するための最善の決定を下してください。

お客様各位


God Gold HFTスキャルパーのオーナー兼開発者であるPratham Barotより、私のEAの偽造版が様々なページに掲載されていることをお知らせいたします。お客様の大切な資金を守り、安全な取引体験を確保するために、これらの偽造品はご遠慮ください。必ず正規のプラットフォームをご購入・ご利用ください。YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NETなど、当社の名を騙った偽ボットを販売するプラットフォームはご遠慮ください。これらはお客様の資金を無駄にする可能性のある詐欺です。安全のためにも、必ず公式プラットフォームからご購入ください。


お客様のご信頼とご支援に感謝申し上げます。


敬具

Pratham Barot


以下は私の Telegramハンドルです。ボットの最適な設定が必要な場合はテキストで連絡してください。検証テストに合格するために、ボットに報酬を与えるリスクが非常に低くなっています。したがって、より良い報酬とリスクの少ない設定のために、このハンドルで私に連絡してください。


https://t.me/Pratham_111

機能:
ゴールドペアのみ
高速実行 - 不安定な市場状況での迅速な注文配置に最適化されています。
高度なスキャルピング戦略 - 価格変動を分析し、それに応じて取引を実行します。
リスク管理ツール - 調整可能なストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ設定が含まれます。
適応型取引ロジック - 市場状況に動的に反応して、最適な取引を実行します。
MetaTrader 5 との互換性 – MT5 とシームレスに統合され、簡単に導入および監視できます。
低レイテンシ向けに最適化 – スリッページが最小限でスプレッドが狭い環境に最適です。
結果の要件

ボットの最小残高は 3000 ドルです。
生のスプレッドは 0 から最大 3 です。
良好なインターネット接続が必須

この EA は、スピードと効率性を活用して市場機会を活用し、金のスキャルピングの自動化アプローチを求めるトレーダー向けに設計されています。
作者のその他のプロダクト
God Gold Martingale
Pratham Jatin Barot
エキスパート
お客様各位 God Gold Martingaleのオーナー兼開発者であるPratham Barotより、私のEAの偽造版が様々なページに掲載されていることが分かりましたので、お知らせいたします。お客様の大切な資金を守り、安全な取引体験を確保するために、これらの偽造品はご遠慮ください。必ず正規のプラットフォームをご購入・ご利用ください。YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NETなど、当社の名を騙った偽ボットを販売するプラットフォームはご遠慮ください。これらは詐欺であり、お客様の資金を無駄にする恐れがあります。安全のためにも、公式プラットフォームからのみご購入ください。 お客様のご信頼とご支援に感謝申し上げます。 敬具 Pratham Barot HFT Gold Martingale EA の紹介 HFT Gold Scalper EA は、金市場（XAUUSD）における高頻度取引のために設計された、先進的な自動売買システムです。短期的な価格変動を活用するために、精密なアルゴリズムを使用して迅速な取引を実行します。MetaTrader 5 に対応し
