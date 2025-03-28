God Gold HFT Scalper

HFT Gold Scalper EA è un avanzato sistema di trading automatizzato progettato per il trading ad alta frequenza nel mercato dell'oro (XAUUSD). Utilizza un algoritmo basato sulla precisione per eseguire le negoziazioni in modo efficiente, concentrandosi sui movimenti di prezzo a breve termine.

I dati retrospettivi dei primi cinque mesi del 2025 sono qui: https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing. Dai un'occhiata e prendi la decisione migliore per investire in questo bot HFT!

Gentili Clienti,


Io, Pratham Barot, proprietario e sviluppatore dello scalper God Gold HFT, desidero segnalarvi che versioni contraffatte del mio EA vengono pubblicate su diverse pagine. Per proteggere i vostri preziosi fondi e garantire un'esperienza sicura, vi preghiamo di evitare questi prodotti contraffatti. Acquistate e utilizzate sempre la nostra piattaforma originale tramite [nome del sito]. Evitate piattaforme come YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET ecc., che vendono falsi bot usando il nostro nome. Queste sono truffe che potrebbero farvi perdere denaro. Acquistate solo dalla nostra piattaforma ufficiale per la vostra sicurezza.


Grazie per la fiducia e il supporto.


Cordiali saluti,

Pratham Barot

Di seguito è riportato il mio handle Telegram. Mandami un messaggio se hai bisogno delle migliori impostazioni per il bot, per superare il test di convalida è stato creato un bot con un rischio di ricompensa molto basso, quindi per una ricompensa migliore e impostazioni di rischio inferiori, contattami su questo handle


https://t.me/Pratham_111

Caratteristiche:
Solo per coppie d'oro
Esecuzione ad alta velocità: ottimizzata per un rapido posizionamento degli ordini in condizioni di mercato volatili.
Strategia di scalping avanzata: analizza le fluttuazioni dei prezzi ed esegue le negoziazioni di conseguenza.
Strumenti di gestione del rischio: include impostazioni regolabili di stop-loss, take-profit e trailing stop.
Logica di trading adattiva: risponde dinamicamente alle condizioni di mercato per un'esecuzione ottimale delle negoziazioni. Compatibilità con MetaTrader 5: si integra perfettamente con MT5 per una facile distribuzione e monitoraggio.
Ottimizzato per bassa latenza: più adatto per ambienti con slittamento minimo e spread ridotti.
Requisito per il risultato

Il saldo minimo per il bot è di 3000$.
Spread grezzi da 0 a un massimo di 3.
Una buona connessione Internet è indispensabile

Questo EA è progettato per i trader che cercano un approccio automatizzato allo scalping dell'oro, sfruttando velocità ed efficienza per capitalizzare le opportunità di mercato.
