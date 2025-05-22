God Gold HFT Scalper

Le bot HFT Gold Scalper est un système de trading automatisé avancé conçu pour le trading haute fréquence sur le marché de l'or (XAUUSD). Il utilise un algorithme de précision pour exécuter les transactions efficacement, en se concentrant sur les fluctuations de prix à court terme.

Les données rétro-testées des cinq premiers mois de 2025 sont ici : https://drive.google.com/file/d/1xAhGWZN93wYGPws-UNt9a3JhVyXJ0TDL/view?usp=sharing, Consultez et prenez votre meilleure décision pour investir dans ce bot HFT !

Chers clients,


Je soussigné, Pratham Barot, propriétaire et développeur du scalper HFT God Gold, souhaite vous alerter que de fausses versions de mon EA sont publiées sur différentes pages. Afin de protéger vos précieux fonds et de garantir une expérience sécurisée, veuillez éviter ces produits contrefaits. Achetez et utilisez toujours notre plateforme authentique via YoForex.org/MQL.SOFTWARE/YOFOREX.NET, etc., qui vendent de faux bots sous notre nom. Ce sont des arnaques qui pourraient vous faire perdre votre argent. Achetez uniquement sur notre plateforme officielle pour plus de sécurité.


Merci pour votre confiance et votre soutien.


Cordialement,

Pratham Barot

Vous trouverez ci-dessous mon pseudo Telegram. N'hésitez pas à m'envoyer un SMS si vous souhaitez configurer au mieux le bot. Afin de réussir le test de validation, le risque de récompense est très faible. Pour une meilleure récompense et des paramètres de risque réduits, contactez-moi via ce pseudo.


https://t.me/Pratham_111

Fonctionnalités :
Uniquement pour les paires d'or
Exécution ultra-rapide : Optimisé pour un placement d'ordre rapide dans des conditions de marché volatiles.
Stratégie de scalping avancée : Analyse les fluctuations de prix et exécute les transactions en conséquence.
Outils de gestion des risques : Inclut des paramètres ajustables de stop-loss, de take-profit et de stop suiveur.
Logique de trading adaptative : Réagit dynamiquement aux conditions de marché pour une exécution optimale des transactions.
Compatibilité MetaTrader 5 – Intégration transparente avec MT5 pour un déploiement et une surveillance simplifiés.
Optimisé pour une faible latence – Idéal pour les environnements avec un glissement minimal et des spreads serrés.
Conditions requises pour le résultat

Solde minimum pour le bot : 3 000 $.
Spreads bruts de 0 à 3 max.
Une bonne connexion Internet est indispensable.

Cet EA est conçu pour les traders recherchant une approche automatisée du scalping de l'or, alliant rapidité et efficacité pour tirer parti des opportunités du marché.
