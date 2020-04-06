Инструкция для пользователей

Направление торговли (InputDirect)

Выбирает разрешённые направления сделок: оба направления, только лонг или только шорт.





Использование уровня сигнала (Direction)

Включает или отключает применение уровней (точка А) для выставления ордеров по сигналам.





Максимум ордеров с одного уровня (MaxOpenOnLevel)

Ограничивает число ордеров, одновременно выставляемых с одного ценового уровня для контроля риска.





Логика открытия ордера (InputType)

Определяет способ интерпретации сигналов ZigZag (варианты 1, 2 или 3), влияющих на выбор точки входа.





Размер лота (Lot)

Задаёт объём сделки, который используется при выставлении ордеров.





Тейк-профит (TakeProfit)

Устанавливает цель по прибыли в процентах от цены открытия сделки, определяя уровень закрытия сделки с прибылью.





Режим стоп-лосса (StopLoss)

Выбирает способ расчёта стоп-лосса (фиксированный по ZigZag, трейлинг с/без ограничения, в % или в пунктах).





Стоп-лосс в % (StopLossProcent)

Применяется при процентном режиме стоп-лосса; задаёт дистанцию от цены входа в процентах.





Стоп-лосс в пунктах (StopLossPoints)

Используется при режиме стоп-лосса в пунктах; задаёт величину стоп-лосса в пунктах.





Отступ для отложенных ордеров (OpenOffset)

Определяет процентное смещение от текущей цены для установки отложенных ордеров (BUY STOP/SELL STOP).





Рабочий таймфрейм (tf)

Задает временной интервал для работы индикатора ZigZag и расчёта сигналов.





Отображение линии сигнала (ShowA, LongAColor, ShortAColor, Width)

Включает показ линии «точки А» на графике с возможностью задать цвет (для лонга и шорта) и толщину линии.





Параметры ZigZag (InpDepth, InpDeviation, InpBackstep)

Настраивают чувствительность и поведение индикатора ZigZag, определяющего разворотные точки для входа.





Идентификатор ордеров (Magic)

Уникальный номер, который позволяет отличать ордера советника от других сделок на счёте.





Режим отладки (bDebug)

При включении отображает дополнительные линии и подсказки для контроля работы алгоритма, даже если торговля отключена.





Язык интерфейса и позиционирование кнопок (InpLanguage, ButtonsOffsetX, ButtonsOffsetY)