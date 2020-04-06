EA Waddah gold d1 MT4

EA Waddah GOLD D1 — это мощный, полностью автоматизированный торговый советник, разработанный для торговли золотом (XAUUSD) на дневном таймфрейме (D1). Он объединяет четыре независимые, проверенные временем стратегии, обеспечивая стабильный рост капитала с низким уровнем риска.
При покупке данного советника Вы получите ЛЮБОЙ наш другой советник бесплатно!
📈 Результаты и ключевые показатели (Бэктест 2006–2025)
Советник был протестирован на исторических данных XAUUSD за 19 лет (с 2006 по ноябрь 2025 года) с использованием реальных тиков. Представленные ниже результаты демонстрируют базовую производительность без использования встроенного управления капиталом (MM), что позволяет оценить чистую эффективность торговой логики.
Торговая стратегия: Четыре в одном
EA Waddah GOLD D1 использует уникальный подход, комбинируя четыре отдельные стратегии, каждая из которых имеет свой набор индикаторов и логику входа/выхода. Это обеспечивает диверсификацию и позволяет советнику эффективно работать как в трендовых, так и в коррекционных фазах рынка.
1. Стратегия "Waddah Gold" (Trend Following)
Эта стратегия, вероятно, является основной, судя по названию. Она использует комбинацию индикаторов для определения сильного тренда и импульса:
•Waddah Attar Explosion (WAE): Для измерения силы и направления импульса.
•RSI (Индекс относительной силы): Для подтверждения условий перекупленности/перепроданности.
•Laguerre RSI: Дополнительный осциллятор для фильтрации сигналов.
2. Стратегия "Three Candles" (Прорывной Паттерн)
Эта логика направлена на торговлю прорывов ключевых ценовых уровней, сформированных на основе паттерна из трех дневных свечей.
•Советник идентифицирует сильный ценовой бар (свечу), который поглощает или значительно превосходит диапазоны предыдущей и последующей свечей.
•Вход осуществляется отложенными ордерами (BuyStop/SellStop) на пробой максимума или минимума этого ключевого бара, что позволяет захватить начало сильного движения.
3. Стратегия "Sell 1" (Контртрендовая/Коррекционная)
Эта стратегия использует более сложный набор индикаторов для поиска точек разворота или глубоких коррекций:
•SuperTrend и Hull Moving Average (HMA): Для определения общего направления и фильтрации шума.
•AutoCorrelation: Для оценки цикличности и силы ценового движения.
4. Стратегия "Logic Three" (Осцилляторная)
Использует классические осцилляторы для определения точек входа:
•Disparity Index: Для измерения отклонения цены от скользящей средней.
•OSMA (Moving Average of Oscillator): Для подтверждения направления и силы движения.
⏱️ Временные и Дневные Фильтры
Для повышения надежности и исключения торговли в периоды низкой ликвидности или высокой волатильности (например, перед выходными), советник использует встроенные фильтры:
•Ограничение торговли в определенные дни недели и месяцы (на основе оптимизации).
•Возможность установки выхода из позиций в конце торгового дня или недели.
Управление Рисками (Money Management)
EA Waddah GOLD D1 поставляется с оптимизированными настройками для XAUUSD D1, что позволяет начать торговлю сразу после установки.
Советник оснащен профессиональной системой управления капиталом, которая по умолчанию настроена на риск 5.0% от баланса на одну сделку (mmRiskPercent).
•Автоматический расчет лота: Размер лота рассчитывается автоматически на основе заданного процента риска и уровня Stop Loss.
•Защита позиций: Каждая сделка защищена жестким Stop Loss, который рассчитывается динамически на основе ATR (Average True Range), что позволяет адаптировать защиту к текущей волатильности рынка.
•Минимальный депозит: Рекомендуемый минимальный депозит для комфортной работы с советником составляет $300.