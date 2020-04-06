EA from Claude Sonnet MT5

Полностью автоматический советник, инструмент XAUUSD. Таймфрейм м30. Платформа МТ5

Claude 3.5 Sonnet глубоко проанализировал все котировки Золота с высоких таймфреймов, с целью поиска МАКСИМАЛЬНО безопасной стратегии;

выявил закономерность именно для XAUUSD.

Минимальный Депозит = 100 USD на каждые 0.01 лота.

сеток и Мартингейла, стоп-лосс выставляется как можно быстрее и далее только уменьшается.

По рекомендации Claude 3.5 Sonnet Торговля по Золоту происходит только в одном направлении - в Покупку. Такой однонаправленный советник имеет преимущество: Золото скорей и дальше будет расти. Торговля осуществляется путём пробития уровней - это самый простой и надёжный способ торговли именно XAUUSD.

Внимание:

Сделки совершаются редко.





Рекомендация к риску:

Рекомендуется 2% на каждую сделку.





Настройки советника:

Period1 = 270 - количество баров для отслеживания уровня;

ProfitTargetCoef1 = 5.2 - соотношение профита;

StopLossCoef1 = 3.2 - соотношение убытка;

TrailingStopCoef1 = 3.42- коэффициент для трейлинга;

InitialCapital - можно выделить для торговли под данный советник лишь часть депозита (используется, если в Портфеле торгуют другие советники с корреляцией к данному)

Осторожно:

Профитность в прошлом не гарантирует профитность в будущем!

Автор продает данный программный продукт ТОЛЬКО с данного Маркета mql5.com. Все мои советники я регулярно пересматриваю, исправляю ошибки и улучшаю.

Все советники с таким же названием на других торговых площадках являются мошенническими!



