EA from Claude Sonnet

Полностью автоматический советник, инструмент XAUUSD. Таймфрейм м30.

Claude 3.5 Sonnet глубоко проанализировал все котировки Золота с высоких таймфреймов, с целью поиска МАКСИМАЛЬНО безопасной стратегии;

выявил закономерность именно для XAUUSD.

Минимальный Депозит = 100 USD на каждые 0.01 лота.

  • Советник торгует без сеток и Мартингейла,
  • стоп-лосс выставляется как можно быстрее и далее только уменьшается.


  1. По рекомендации Claude 3.5 Sonnet Торговля по Золоту происходит только в одном направлении - в Покупку. Такой однонаправленный советник имеет преимущество: Золото скорей и дальше будет расти.
  2. Торговля осуществляется путём пробития уровней - это самый простой и надёжный способ торговли именно XAUUSD.

Внимание:

Сделки совершаются редко.


Рекомендация к риску:

Рекомендуется 2% на каждую сделку.

Осторожно:

Профитность в прошлом не гарантирует профитность в будущем!

Автор продает данный программный продукт ТОЛЬКО с данного Маркета mql5.com. Все мои советники я регулярно пересматриваю, исправляю ошибки и улучшаю.

Все советники с таким же названием на других торговых площадках являются мошенническими!

