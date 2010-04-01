EA from Claude Sonnet
- Эксперты
- Sergey Demin
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Полностью автоматический советник, инструмент XAUUSD. Таймфрейм м30.
Claude 3.5 Sonnet глубоко проанализировал все котировки Золота с высоких таймфреймов, с целью поиска МАКСИМАЛЬНО безопасной стратегии;
выявил закономерность именно для XAUUSD.
Минимальный Депозит = 100 USD на каждые 0.01 лота.
- Советник торгует без сеток и Мартингейла,
- стоп-лосс выставляется как можно быстрее и далее только уменьшается.
- По рекомендации Claude 3.5 Sonnet Торговля по Золоту происходит только в одном направлении - в Покупку. Такой однонаправленный советник имеет преимущество: Золото скорей и дальше будет расти.
- Торговля осуществляется путём пробития уровней - это самый простой и надёжный способ торговли именно XAUUSD.
Внимание:
Сделки совершаются редко.
Рекомендация к риску:
Рекомендуется 2% на каждую сделку.
Осторожно:
Профитность в прошлом не гарантирует профитность в будущем!
Автор продает данный программный продукт ТОЛЬКО с данного Маркета mql5.com. Все мои советники я регулярно пересматриваю, исправляю ошибки и улучшаю.
Все советники с таким же названием на других торговых площадках являются мошенническими!