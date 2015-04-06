Представляем вам MACD Strategy EA MT4, инновационное автоматизированное торговое решение, специально разработанное для пользователей MetaTrader 4. Этот экспертный советник использует индикатор Конвергенции и Дивергенции Скользящих Средних (MACD) для определения рыночных трендов и выполнения сделок, что делает его идеальным выбором как для новичков, так и для опытных трейдеров, стремящихся улучшить свои торговые результаты.

MACD Strategy EA MT4 предлагает множество стратегий входа и выхода, позволяя адаптироваться к различным рыночным условиям. Благодаря своим продвинутым функциям управления рисками и настраиваемым параметрам трейдеры могут оптимизировать свои стратегии для максимальной эффективности и прибыльности.

Руководство по установке продуктов MQL | Обновление приобретенных продуктов MQL на MT4/MT5 | Общее руководство по устранению неполадок | Общие настройки / Руководство по вводу | Настройки индикатора | Файлы для бэктестирования и установки

Ключевые особенности

Основная торговая стратегия: Автоматически выполняет сделки на основе сигналов индикатора MACD, обеспечивая своевременные и точные входы на рынок.

Поддерживаемые временные рамки: Совместим с различными временными рамками, позволяя трейдерам оптимизировать свои стратегии в зависимости от волатильности рынка.

Управление рисками: Включает функции Стоп-Лосс, Тейк-Профит и трейлинг-стоп для защиты вашего капитала и максимизации потенциальной прибыли.

Фильтры входа: Предлагает настраиваемые фильтры, такие как лимиты spread и время сессий для повышения качества сделок.

Управление позициями: Поддерживает продвинутые торговые стратегии, такие как мартингейл и сеточные системы для гибкого управления позициями.

Совместимость с брокерами: Разработан для бесшовной работы с широким спектром брокеров, обеспечивая стабильную производительность на различных платформах.

Отображение на панели управления: Имеет удобную панель управления для мониторинга сделок и метрик аккаунта в реальном времени.

Система оповещений: Предоставляет всплывающие уведомления, push-уведомления и email-оповещения, чтобы держать вас в курсе рыночной активности и торговых сигналов.

MACD Strategy EA MT4 — идеальный инструмент для трейдеров, стремящихся использовать возможности автоматизированной торговли на MetaTrader 4. Поднимите свой торговый опыт с этим надежным решением, которое адаптируется к вашему уникальному стилю торговли.

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