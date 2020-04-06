MGH ZigZag Momentum ATR Pro
- Jumnong Khamngam
- Версия: 1.7
- Обновлено: 18 декабря 2025
MGH ZigZag Momentum ATR Pro — полностью автоматическая торговая система для XAUUSD (M30/M15).
EA использует внутренний механизм ZigZag, фильтры тренда и импульса (EMA, RSI, ADX), а также адаптивный ATR-риск-менеджмент.
Новая система Hybrid StopLoss защищает прибыль, снижает просадку и обеспечивает стабильные результаты в долгосрочной перспективе.
Нет мартингейла, нет сетки, нет усреднения — только структурная торговля на золоте.
