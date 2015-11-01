MT4 и MT5 Отчеты эксперта, как сделать Log файлы и отправить программисту

🛠 Как правильно отправить Bug Report по MetaTrader Expert Advisor Полная инструкция: как собрать скриншоты, SET-файл, логи Experts, логи Terminal, отчеты Strategy Tester и детализированный отчет счета, чтобы получить техническую поддержку быстрее. Если Expert Advisor, индикатор или скрипт работает не так, как ожидалось, самый быстрый способ разобраться в проблеме — отправить полный диагностический пакет. Без логов, настроек и скриншотов программист может только предполагать, что произошло на самом деле.









⚠ Важное правило перед обращением в поддержку Если у Вас возникла проблема с экспертом, есть вопрос по работе функции или непонимание ошибки, пожалуйста, соберите весь пакет отчетов и файлов, которые нужны программисту для анализа. Это экономит Ваше время и время поддержки. Такой пакет позволяет быстрее воспроизвести ситуацию, проверить настройки и понять точную причину ошибки.





📸 Скриншот ⚙ SET-файл 📄 Логи Experts 🖥 Логи Terminal 📊 Детализированный отчет 🧪 Отчет Tester





🎬 Видеоинструкции Видео показывают, как найти нужные файлы в MetaTrader и как правильно подготовить отчет для диагностики проблемы.





🚀 Почему полный Bug Report важен

Когда трейдер пишет только «советник не работает», «сделка открылась неправильно», «робот не закрыл ордер» или «появилась ошибка», этого недостаточно для технического анализа.

Роботы MetaTrader зависят от множества деталей:

настроек Expert Advisor;

спецификации символа у брокера;

spread, stop level и freeze level;

типа счета;

build версии терминала;

разрешения AutoTrading;

логов из вкладки Experts;

логов из вкладки Terminal / Journal;

точных номеров ticket;

времени возникновения проблемы;

настроек Strategy Tester, если проблема проявляется в тестере.

Полный диагностический пакет позволяет разработчику увидеть реальную картину, воспроизвести ошибку и понять, что именно произошло.

✅ Главная идея: хорошее обращение в поддержку — это не просто сообщение. Это пакет доказательств: скриншоты, настройки, логи, отчеты и понятное описание проблемы.





📦 Что нужно отправить

Соберите все файлы, перечисленные ниже. Если какой-то части не хватает, проблему может быть невозможно воспроизвести.

Элемент Зачем это нужно Полный скриншот терминала Показывает график, панель, символ, timeframe, состояние Expert Advisor и видимые сообщения. SET-файл Содержит точные настройки Expert Advisor, которые использовались в момент проблемы. Логи Experts Показывают сообщения советника: ошибки, торговые операции и внутренние проверки. Логи Terminal / Journal Показывают ответы сервера, торговые ошибки, события подключения и данные терминала. Детализированный отчет счета Показывает историю сделок, tickets, прибыль, цены открытия/закрытия и реальное поведение счета. Логи Strategy Tester Нужны, если проблема появляется в Strategy Tester. Отчет Strategy Tester Показывает настройки теста, график баланса, сделки и результаты. Описание проблемы Объясняет, что произошло, когда произошло и какие tickets связаны с проблемой.





📸 1. Сохраните полный скриншот терминала

Скриншот должен показывать весь терминал, а не маленький фрагмент графика.

Желательно, чтобы на нем были видны:

график, на котором установлен Expert Advisor;

панель Expert Advisor, если она есть;

символ и timeframe;

открытые позиции или ордера;

сообщения Experts / Journal, если они важны;

видимые сообщения об ошибке;

по возможности — точный момент возникновения проблемы.

📸 Правой кнопкой на графике Нажмите правой кнопкой мыши на графике и используйте функцию сохранения скриншота. 📸 Пример полного скриншота Такой скриншот помогает увидеть график, окружение терминала и состояние советника. 💾 Активная рабочая зона — сохранить Сохраните активную рабочую зону, чтобы поддержка увидела весь контекст терминала. ✅ Результат скриншота Такой формат дает значительно больше информации, чем обрезанная картинка.





⚙ 2. Сохраните SET-файл Expert Advisor

SET-файл — одна из самых важных частей пакета поддержки.

Он содержит все входные параметры Expert Advisor. Без этого файла почти невозможно воспроизвести такое же поведение программы.

Шаг Действие 1 Откройте график, на котором установлен Expert Advisor. 2 Нажмите F7 на графике. 3 Перейдите во вкладку Inputs / Settings / Настройки. 4 Нажмите Save / Сохранить. 5 Отправьте сохраненный .set файл вместе с логами.





⚙ Сохранение SET-файла SET-файл позволяет разработчику загрузить такие же настройки и воспроизвести проблему.





🖼 3. Отправьте скриншоты входов, если их создает Expert Advisor

Некоторые Expert Advisors умеют автоматически сохранять картинки при открытии сделок.

Эти изображения полезны, потому что показывают график в точный момент входа. Если сделка открылась «не там», скриншот входа помогает понять, почему появился сигнал.

Обычно такие файлы находятся в папке терминала:

Your terminal folder \ MQL4 \ Files \ Name of your Expert Advisor

Для MetaTrader 5 проверьте соответствующую папку MQL5 \ Files.

Важно:

в Strategy Tester такие картинки могут не создаваться;

чтобы увидеть контекст сигнала, индикаторы должны быть видны на графике;

отправляйте картинки за дату и время, когда произошла проблема.

🖼 Пример картинки входа Такой скриншот помогает понять, почему сделка была открыта именно в этот момент.





📄 4. Соберите логи Experts

Логи Experts записываются самим Expert Advisor.

Они содержат важную информацию:

инициализация;

проверка настроек;

разрешение торговли;

сигналы;

попытки открытия ордеров;

попытки модификации ордеров;

попытки закрытия ордеров;

коды ошибок брокера;

внутренние защитные сообщения.

Шаг Действие 1 Откройте вкладку Experts / Эксперты в MetaTrader. 2 Нажмите правой кнопкой мыши внутри вкладки. 3 Нажмите Open / Открыть. 4 Добавьте в архив лог-файлы за последние 3 дня работы Expert Advisor.





📄 Открытие логов Experts Отправьте логи Experts за период, когда произошла проблема.





🖥 5. Соберите логи Terminal / Server

Логи терминала отличаются от логов Experts.

Они показывают информацию уровня терминала и торгового сервера:

состояние соединения;

ответы торгового сервера;

проблемы авторизации;

ошибки market closed;

invalid stops;

invalid volume;

requotes или проблемы исполнения;

события терминала.

Шаг Действие 1 Откройте вкладку Journal / Log / Журнал. 2 Нажмите правой кнопкой мыши внутри вкладки. 3 Нажмите Open / Открыть. 4 Добавьте в архив логи терминала за последние 3 дня.





🖥 Открытие логов Terminal Логи терминала нужны потому, что часть торговых ошибок возвращает сервер брокера, а не сам Expert Advisor.





Внимание: если в терминале нет необходимых лог-файлов, запустите MetaTrader от имени администратора или используйте portable mode.





📊 6. Сохраните детализированный отчет счета

Детализированный отчет счета помогает анализировать реальные сделки и номера ticket.

Он особенно важен, если проблема связана с:

неправильной ценой открытия;

неправильной ценой закрытия;

частичным закрытием;

неправильным lot;

модификацией Stop Loss или Take Profit;

trailing stop;

копированием или дублированием сделок;

расчетом прибыли или убытка.

Шаг Действие 1 Откройте вкладку Account History / История счета. 2 Нажмите правой кнопкой мыши внутри истории счета. 3 Выберите Save Detailed Report / Сохранить детализированный отчет. 4 Отправьте созданный отчет вместе с логами и SET-файлом.





📊 Сохранение детализированного отчета Детализированный отчет позволяет проверить tickets, порядок сделок, цены открытия и закрытия.





🧪 7. Если проблема появляется в Strategy Tester

Если проблема появляется только в Strategy Tester, отправьте логи Strategy Tester и отчет тестера.

Логи тестера отличаются от логов реальной торговли. Они показывают, что происходило во время выполнения теста.

Шаг Действие 1 Запустите тест до появления проблемы. 2 Откройте вкладку Log / Журнал в Strategy Tester. 3 Нажмите правой кнопкой мыши внутри лога. 4 Нажмите Open / Открыть. 5 Добавьте в архив лог-файл сегодняшнего теста.





🧪 Открытие логов Strategy Tester Логи тестера нужны, если проблема возникает во время backtest или optimization.





📈 8. Сохраните отчет Strategy Tester

После завершения теста сохраните отчет тестера.

Этот отчет помогает проверить:

тестируемый символ;

timeframe;

параметры моделирования;

период теста;

spread settings;

параметры Expert Advisor;

список сделок;

график баланса;

profit и drawdown результаты.

Шаг Действие 1 Дождитесь окончания теста. 2 Откройте вкладку Report / Отчет. 3 Нажмите правой кнопкой мыши внутри отчета. 4 Выберите Save as / Сохранить как. 5 Отправьте сохраненный отчет тестера.





📈 Сохранение отчета Strategy Tester Отчет тестера помогает воспроизвести такие же условия тестирования и правильно проанализировать результат.





📝 9. Четко опишите проблему

Не отправляйте только ZIP-архив без пояснения. Добавьте короткое и понятное описание проблемы.

Хорошее описание содержит:

название и версию Expert Advisor;

версию MetaTrader: MT4 или MT5;

название брокера;

тип счета: demo, real, hedge или netting для MT5;

символ и timeframe;

точное время возникновения проблемы;

номера ticket связанных сделок;

что Вы ожидали от EA;

что произошло фактически;

повторяется ли проблема всегда или только иногда.

Пример описания Продукт: COPYLOT Client MT5 Брокер: Example Broker Тип счета: MT5 hedging Символ: XAUUSD Время проблемы: 14:35 по времени терминала Ticket: 123456789 Ожидалось: Client должен был частично закрыть скопированную позицию. Фактически: Client не уменьшил скопированный volume. Вложения: скриншот, SET-файл, логи Experts, логи Journal, детализированный отчет.





🗜 10. Поместите все файлы в один ZIP-архив

После сбора всех файлов поместите их в один ZIP-архив.

Архив должен содержать:

полный скриншот терминала;

SET-файл;

логи Experts за последние 3 дня;

логи Terminal / Journal за последние 3 дня;

детализированный отчет счета;

логи Strategy Tester, если проблема проявляется в тестере;

отчет Strategy Tester, если проблема проявляется в тестере;

скриншоты входов, созданные EA, если они есть;

текстовый файл с описанием проблемы.

✅ Правильный пакет для поддержки Скриншот + SET-файл + логи Experts + логи Terminal + детализированный отчет + описание проблемы = более быстрый и точный анализ.





❌ Что не стоит отправлять отдельно

Такие сообщения обычно не помогают решить проблему:

«Робот не работает.»

«Он открыл неправильно.»

«Он не закрыл.»

«Появилась ошибка.»

«Проверьте, пожалуйста.»

«Я что-то поменял, но не помню что.»

В этих сообщениях недостаточно информации. Вместо этого отправьте полный диагностический пакет.





✅ Почему это экономит время

Когда Вы сразу отправляете все файлы, поддержка может сразу проверить:

был ли включен AutoTrading;

было ли у EA разрешение на торговлю;

отклонил ли брокер торговую операцию;

был ли volume неправильным;

были ли Stop Loss или Take Profit слишком близко;

был ли рынок закрыт;

были ли настройки корректными;

управлялся ли ticket этим EA;

проблема в логике EA или в исполнении брокера.

Именно поэтому полный пакет — это профессиональный способ сообщить о проблеме.





🔗 Полезные ссылки





🏁 Финальный чеклист перед отправкой

Готово? Нужный файл или действие ☐ Полный скриншот терминала и графика ☐ SET-файл Expert Advisor ☐ Логи Experts из вкладки Experts ☐ Логи Terminal / Journal ☐ Детализированный отчет счета ☐ Логи Strategy Tester, если проблема проявляется в тестере ☐ Отчет Strategy Tester, если проблема проявляется в тестере ☐ Скриншоты входов, созданные EA, если они есть ☐ Описание с номерами ticket и точным временем проблемы ☐ Все файлы помещены в один ZIP-архив





📩 Отправьте полный отчет — получите поддержку быстрее Когда все диагностические файлы приложены сразу, проблему можно проверить быстрее, точнее и без лишних повторных вопросов.





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