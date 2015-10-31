Оптимизация и Тестирование советников в тестере стратегий MT5
В видео я расскажу и покажу как тестировать советники и как оптимизировать экспертов на терминале МТ5. Что нужно знать о тетсировании и как правильно оптимизировать
В видео я расскажу и покажу как тестировать советники и как оптимизировать экспертов на терминале МТ5. Что нужно знать о тетсировании и как правильно оптимизировать
Цель: чтобы сделки на клиентском счёте открывались с тем же риском % от баланса, что и на мастер-счёте.
LotRiskFromMaster = true
Формула:
LotExp = (Желаемый лот клиента) ÷ (Лот мастера × (Баланс клиента ÷ Баланс мастера))
|Параметр
|Мастер
|Клиент
|Баланс
|10 000 $
|1 000 $
|Отношение балансов
|—
|1 000 / 10 000 = 0,1
|Риск сделки
|0,5 %
|0,5 %
|Лот (пример)
|0,10
|0,01
Подставляем в формулу — получаем LotExp = 1 (в данном случае отношение рисков совпадает автоматически).
LotRiskFromMaster = true LotExp = 1 // считать по формуле KoefLot = 0 RiskLot = 0 MinLott = 0.01 // пример MaxLott = 1.00 // пример
Сохраните настройки, откройте тестовую сделку на мастер-счёте и убедитесь, что на клиенте лот соответствует 0,5 % его баланса. Если что-то отличается — проверьте логи терминала (Experts / Journal).
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