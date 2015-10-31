Оптимизация и Тестирование советников в тестере стратегий MT5
Разное

Оптимизация и Тестирование советников в тестере стратегий MT5

31 октября 2015, 16:56
Vladislav Andruschenko
Vladislav Andruschenko
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Оптимизация и Тестирование советников в тестере стратегий MT5

В видео я расскажу и покажу как тестировать советники и как оптимизировать экспертов на терминале МТ5. Что нужно знать о тетсировании и как правильно оптимизировать

 

#Forex, metatrader, тестирование, оптимизация, mql, Expforex, Vladon