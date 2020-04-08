Fibonacci Sessions

Индикатор Fibonacci Sessions — это мощный торговый инструмент, созданный для точного скальпинга и внутридневных стратегий. Он автоматически строит ключевые уровни Фибоначчи для сессий Нью-Йорка, Лондона и Азии, предоставляя трейдерам четкое представление о динамике цен на основных торговых сессиях. Уникальные "Золотые зоны" подсвечиваются в каждой сессии, где цена наиболее часто реагирует. Это формирует надежные области для разворотов, пробоев и торгов по тренду. Индикатор наглядно показывает, как цена часто двигается от одной Золотой зоны к другой, помогая трейдерам получать стабильные возможности. Оптимизированный для XAUUSD на таймфрейме M5, индикатор Fibonacci Sessions также отлично работает на других валютных парах и мировых индексах. Независимо от того, торгуете ли вы золотом, валютами или индексами, этот индикатор на основе сессионных уровней Фибоначчи даст вам дополнительное преимущество в определении зон с высокой вероятностью. Основные особенности: Автоматические уровни Фибоначчи для азиатской, лондонской и нью-йоркской сессий; Ясная визуализация Золотых зон для каждой сессии; Определяет повторяющиеся движения цены от одной Золотой зоны к другой; Оптимизирован для XAUUSD таймфрейм M5; Подходит для валютных пар и мировых индексов; Подходит для скальперов и внутридневных трейдеров.

Красная линия: Уровень экстремальной прибыли  

Желтая линия: Золотая зона (область с высокой вероятностью реакции)  

Другие цветные линии: Сессионные уровни Фибоначчи  


