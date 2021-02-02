Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 4

Новый комментарий
 
BillionerClub:

Неплохо бы иметь доступ к шапке терминала. Думаю много трейдеров за это будут благодарны.

Это от слова "Лажа"?


 
Vitaly Muzichenko:

Это от слова "Лажа"?


Это что за новость, где прочесть?

 
Aleksey Vyazmikin:

Это что за новость, где прочесть?

Это не новость, а моделирование заголовка терминала.

 
Edgar Akhmadeev:

Это не новость, а моделирование заголовка терминала.

И как это моделируется заголовок терминала?

 

Столкнулся с отсутствием обновления графика результатов Оптимизации.

Данные в таблицу поступают.


После окончания Оптимизации не закрыть это окно.

 
Aleksey Vyazmikin:

И как это моделируется заголовок терминала?

Это важно? Может, автор ответит. Скорее всего, просто нарисовал графредактором. Чтобы проиллюстрировать своё пожелание иметь программный доступ к шапке.

 
BillionerClub:

Неплохо бы иметь доступ к шапке терминала. Думаю много трейдеров за это будут благодарны.


через winapi можно

грубо говоря, как то так:


#include <\winapi\winuser.mqh>

SetWindowTextW(FindWindowW("MetaQuotes::MetaTrader::5.00",NULL),"Новый заголовок");


Но метатрейдер периодически восстанавливает заголовок своего окна. Как с этим разобраться уже сами решите. :)

 
fxsaber:

Столкнулся с отсутствием обновления графика результатов Оптимизации.

Данные в таблицу поступают.


После окончания Оптимизации не закрыть это окно.

Да это было еще и в прошлых версиях, через раз у меня работает, окно не закрыть и данных иногда там вообще не рисуется.

 

Кто подкованный просветите

Есть рабочий комп на 12 ядер, к домашней сети подключен еще один комп на 12 ядер.

Но на том который запущена оптимизация использует в агентах 24 потока, а тот что с локальной машины подгружает только 12

Это так задумано или же он все же использует все 24 потока с локальной машины ?



 
Konstantin Seredkin:

Кто подкованный просветите

Есть рабочий комп на 12 ядер, к домашней сети подключен еще один комп на 12 ядер.

Но на том который запущена оптимизация использует в агентах 24 потока, а тот что с локальной машины подгружает только 12

Это так задумано или же он все же использует все 24 потока с локальной машины ?



Так задумано - раньше использовались все потоки. Сделано для более правильного рейтинга процессора (PR)при продажи в клауд.

1234567891011...32
Новый комментарий