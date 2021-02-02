Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 4
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Неплохо бы иметь доступ к шапке терминала. Думаю много трейдеров за это будут благодарны.
Это от слова "Лажа"?
Это от слова "Лажа"?
Это что за новость, где прочесть?
Это что за новость, где прочесть?
Это не новость, а моделирование заголовка терминала.
Это не новость, а моделирование заголовка терминала.
И как это моделируется заголовок терминала?
Столкнулся с отсутствием обновления графика результатов Оптимизации.
Данные в таблицу поступают.
После окончания Оптимизации не закрыть это окно.
И как это моделируется заголовок терминала?
Это важно? Может, автор ответит. Скорее всего, просто нарисовал графредактором. Чтобы проиллюстрировать своё пожелание иметь программный доступ к шапке.
Неплохо бы иметь доступ к шапке терминала. Думаю много трейдеров за это будут благодарны.
через winapi можно
грубо говоря, как то так:
Но метатрейдер периодически восстанавливает заголовок своего окна. Как с этим разобраться уже сами решите. :)
Столкнулся с отсутствием обновления графика результатов Оптимизации.
Данные в таблицу поступают.
После окончания Оптимизации не закрыть это окно.
Да это было еще и в прошлых версиях, через раз у меня работает, окно не закрыть и данных иногда там вообще не рисуется.
Кто подкованный просветите
Есть рабочий комп на 12 ядер, к домашней сети подключен еще один комп на 12 ядер.
Но на том который запущена оптимизация использует в агентах 24 потока, а тот что с локальной машины подгружает только 12
Это так задумано или же он все же использует все 24 потока с локальной машины ?
Кто подкованный просветите
Есть рабочий комп на 12 ядер, к домашней сети подключен еще один комп на 12 ядер.
Но на том который запущена оптимизация использует в агентах 24 потока, а тот что с локальной машины подгружает только 12
Это так задумано или же он все же использует все 24 потока с локальной машины ?
Так задумано - раньше использовались все потоки. Сделано для более правильного рейтинга процессора (PR)при продажи в клауд.