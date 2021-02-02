Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 2
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Можно дать линиям, еще одну опцию обязательного выбора к уже имеющимся Ok и Отмена. Бывает линии актуальны только для выбранного таймфрейма. Если взять индикатор ATR, то уровни неактуальны для разных таймфреймов.
Было бы удобней если была опция видимость, только для выбранного таймфрейма. Конечно можно зайти визуализацию и по кликать, но это не особо удобно, учитывая частоту использования.
Можно дать линиям, еще одну опцию обязательного выбора к уже имеющимся Ok и Отмена. Бывает линии актуальны только для выбранного таймфрейма. Если взять индикатор ATR, то уровни неактуальны для разных таймфреймов.
Было бы удобней если была опция видимость, только для выбранного таймфрейма. Конечно можно зайти визуализацию и по кликать, но это не особо удобно, учитывая частоту использования.
все удобно, ты нанеси на график несколько индюков, и в каждом выбери тайм для показа и параметр
В четверг 26 ноября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:
Я что-то упустил? Отзовитесь в комментах, те у кого происходит зависание платформы при использовании доски опционов. Как это... торговать опционами в МТ5?
почему не добавить в столбцы еще выбор "время сервера"?
смотрим в журнале 9-24, а на графике ищем это событие на 2-24, очень не удобно
Скажите были ли какие то сдвиги по данной проблеме ?
https://www.mql5.com/ru/forum/354802/page3#comment_19158787
Если на графике есть пользовательский индикатор и программно сохраняем шаблон то вроде все в порядке, функция ChartSaveTemplate() не жалуется и вроде код шаблона чистый.
но если мы следом применим другой шаблон без пользовательского индикатора и без объектов то шаблон или не применяется или применяется но все что было раньше остается...
Замечу что проблема проявляется с установленным пользовательским индикатором, если индикатора нет то все хорошо работает.
Возникает ошибка у советника: в режиме отладки работает, а в режиме тестера/визуализации не открывает сделки. Похоже на баг MT.
Могу код приложить, но кто будет смотреть? Там много кода.
Не знаю, куда отписать, отпишу сюда.
https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/graphics/cgraphic/cgraphiccreate
Комментарий неправильный.
Почему эти ошибки постоянно игнорируются? Они существуют с версии 2617. Если теперь вам нужно оставаться на версии 2530, вы сможете отключить автоматическое обновление.
Советники, которые часто открывают или закрывают сделки во время пролонгации при тестировании на истории, сильно искажают результаты тестирования, если это больше не работает!
Why are these errors constantly ignored? They exist since version 2617, so if we have to stay on version 2530, we should be able to disable the automatic update.
EA's that often open or close trades at rollover time in the backtest massively distort the backtest if this does not work anymore!
https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page22#comment_18901530