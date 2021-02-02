Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 2

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Можно дать линиям, еще одну опцию обязательного выбора к уже имеющимся Ok и Отмена. Бывает линии актуальны только для выбранного таймфрейма. Если взять индикатор ATR, то уровни неактуальны для разных таймфреймов.

Было бы удобней если была опция видимость, только для выбранного таймфрейма. Конечно можно зайти визуализацию и по кликать, но это не особо удобно, учитывая частоту использования.

 

 
BillionerClub:

Можно дать линиям, еще одну опцию обязательного выбора к уже имеющимся Ok и Отмена. Бывает линии актуальны только для выбранного таймфрейма. Если взять индикатор ATR, то уровни неактуальны для разных таймфреймов.

Было бы удобней если была опция видимость, только для выбранного таймфрейма. Конечно можно зайти визуализацию и по кликать, но это не особо удобно, учитывая частоту использования.

 

все удобно, ты нанеси на график несколько индюков, и в каждом выбери тайм для показа и параметр

 
Пожалуйста, сделайте вывод сообщения об ошибке, если пользователь пытается загрузить в советник некорректный set-файл. Например, с набором параметров от другого советника. Бывают случаи, когда пытаются загрузить в МТ5 set-файл от советника МТ4, или наоборот. Сейчас при таких ошибках пользователей никакие сообщения не выводятся, поэтому пользователи часто не замечают, что у них параметры не загрузились. Это часто приводит к досадным недоразумениям.
 
MetaQuotes:

В четверг 26 ноября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5. Обновление содержит следующие изменения:

  1. Terminal: Исправлено зависание платформы при использовании доски опционов. Оно могло возникать при нулевом размере тика в настройках торгового инструмента.


Я что-то упустил? Отзовитесь в комментах, те у кого происходит зависание платформы при использовании доски опционов. Как это... торговать опционами в МТ5?

 

почему не добавить в столбцы еще выбор "время сервера"?

смотрим в журнале 9-24, а на графике ищем это событие на 2-24, очень не удобно


 

Скажите были ли какие то сдвиги по данной проблеме ?

https://www.mql5.com/ru/forum/354802/page3#comment_19158787

Если на графике есть пользовательский индикатор и программно сохраняем шаблон то вроде все в порядке, функция   ChartSaveTemplate() не жалуется и вроде код шаблона чистый.
но если мы следом применим другой шаблон без пользовательского индикатора и без объектов то шаблон или не применяется или применяется но все что было раньше остается...
Замечу что проблема проявляется с установленным  пользовательским индикатором, если индикатора нет то все хорошо работает.

Ошибка работы функции ChartSaveTemplate()
Ошибка работы функции ChartSaveTemplate()
  • 2020.11.09
  • www.mql5.com
При сохранении программным методом шаблона с использованием ChartSaveTemplate() если на графике есть индикатор шаблон сохраняется не верно...
 

Возникает ошибка у советника: в режиме отладки работает, а в режиме тестера/визуализации не открывает сделки. Похоже на баг MT.

Могу код приложить, но кто будет смотреть? Там много кода.

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
  • www.mql5.com
Информация о запущенной MQL5-программе - Состояние окружения - Константы, перечисления и структуры - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Не знаю, куда отписать, отпишу сюда.

https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/graphics/cgraphic/cgraphiccreate

const int     y2          // координата y1

Комментарий неправильный.

Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Научные графики / CGraphic / Create
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Научные графики / CGraphic / Create
  • www.mql5.com
Create(const long,const string,const int,const int,const int,const int,const int) - CGraphic - Научные графики - Стандартная библиотека - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 

Почему эти ошибки постоянно игнорируются? Они существуют с версии 2617. Если теперь вам нужно оставаться на версии 2530, вы сможете отключить автоматическое обновление.

Советники, которые часто открывают или закрывают сделки во время пролонгации при тестировании на истории, сильно искажают результаты тестирования, если это больше не работает!


Why are these errors constantly ignored? They exist since version 2617, so if we have to stay on version 2530, we should be able to disable the automatic update.

EA's that often open or close trades at rollover time in the backtest massively distort the backtest if this does not work anymore!


https://www.mql5.com/ru/forum/352980/page22#comment_18901530

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2650: Фоновая загрузка графиков и улучшения в профилировщике MQL5-кода
  • 2020.10.24
  • www.mql5.com
В пятницу 9 октября 2020 года будет выпущена обновленная версия платформы MetaTrader 5...
 
Поиск текста в Журнале средствами Терминала не работает. Приходится искать вне Терминала в *.log файлах.
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