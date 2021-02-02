Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 20
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При Оптимизации по все символам из Обзора рынка с кастомным критерием (OnTester) в таблице столбец Результаты всегда нулевой. При этом одиночный проход показывает OnTester правильным.
Из opt-файла удается вытянуть правильные значения. Т.е. проблема в самом отображении таблицы.
Мы сделаем штатное окно диспетчера задач с ресурными данными как по всему терминалу, так и по:
Отлично!
Индикатор можно будет выявить тормозящий без их перебора?
Ошибка формирования opt-файла в режиме Оптимизации по всем символам из Обзора рынка.
Входные для воспроизведения.
Интервал оптимизации: Декабрь.
При этом только один символ не имеет истории (бары+тики) в декабре - только после НГ.
Пусть в Обзоре рынка (когда Сортировка сброшена) после этого символа находятся несколько символов.
Для того, чтобы лучше показать алгоритм бага, отключим все Локальные Агенты, кроме одного.
Результат.
После запуска Оптимизации картина будет подобной.
Т.е. всего 59 символов, но сделано 58, и это считается 100%.
Так вот для всех символов, которые стоят в Обзоре рынка после символа без истории, записи в opt-файл создаются некорректными. В частности, OnTester-значение туда пишется нулевым.
Если проблемный символ удалить или поместить в самый низ Обзора рынка, то opt-данные для остальных символов в полном порядке.
Эксперименты проводил на кастомных символах.
Строка для поиска: Oshibka 020.
Тестер остался висеть в таком состоянии после no disk space.
Пришлось вручную нажимать на кнопку Стоп.
Можно ли отключить обновления,
а то бывает в день по 2 раза Для среднего
трейдера это много. Было-бы что-нибудь полезное
для ручной торговли.
Можно ли отключить обновления,
а то бывает в день по 2 раза Для среднего
трейдера это много. Было-бы что-нибудь полезное
для ручной торговли.
А вы торгуйте на реальном счёте. Там редкие обновления…
На реальном счёте, если открыть даже одну сделку
то приходится вычислять в уме спред и комиссию а то
и своп, что-бы определить есть ли там прибыль,
а если два или три открытых ордера.
Может быть это не важно для длительных сделок,
Но для короткосрочных МТ- 4 лучше.
Блин .... !!! напрягает !!!
Хотелось бы вместо минимального спреда для Bid баров, иметь вторую свучу c ценами OHLC по Ask.
Так можно было бы не запуская реальные тики оценивать советники по реальным данным.
Например, при High Bid вряд ли Ask был = (Bid - минимальный спред). Спред был другим и может даже в разы больше минимального.
И High Ask, мог быть не в момент High Bid, а когда Bid уже немного понизился.
Вторая свеча по Ask дала бы возможность правильно оценивать торговлю.
Хотелось бы вместо минимального спреда для Bid баров, иметь вторую свучу c ценами OHLC по Ask.
Есть тики.