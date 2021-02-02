Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 6

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в скрипте FRA_Handle=iFractals(NULL,0);   //---- получение хендла индикатора iFractals
i=BarsCalculated(FRA_Handle);          / Возвращает количество рассчитанных данных для запрашиваемого индикатора

на таймфрейме М1 показывает правильно(например 3118)

на таймфрейме М5 и больших таймфреймах показывает -1(т.е. как в документации: в случае ошибки (данные еще не рассчитаны))

однако при этом
copied=CopyBuffer(FRA_Handle,0,current_date,current_date+86400,FRAUp);
copied=CopyBuffer(FRA_Handle,1,current_date,current_date+86400,FRALo);

работают правильно(830 для М1 и 166 для М5)

что после BarsCalculated таймер ставить что-ли?

раньше не обращал на это внимание сейчас смотрю это в  билде 2715

 
Aleksei Stepanenko:

Красивая метафора :)

Это английский эквивалент немецкого "Wie ein Ochs vor dem Berg".

[Удален]  
Carl Schreiber:

Wie ein Ochs vor dem Berg

, у нас говорят: "Китайская грамота" (то есть ничего не понятно).

И про животных тоже есть: "Уставился, как баран на новые ворота" (тоже смысл смотреть с недоумением, непониманием).

 

2715

MetaTrader 5 x64 build 2715 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19042, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 1674 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Окно 'Toolbox', вкладка 'Trade'. Открыта одна позиция (открыта вручную). При попытке отобразить столбец 'ID', этот столбец самовольно пропадает:

столбец 'ID' самовольно пропадает

 
Vladimir Karputov:

2715

Окно 'Toolbox', вкладка 'Trade'. Открыта одна позиция (открыта вручную). При попытке отобразить столбец 'ID', этот столбец самовольно пропадает:

Давняя проблема.

 
fxsaber :

Не исправили.

Может быть, он пропадает автоматически, если нет идентификаторов?

Maybe it disappears automatically if and because there are no IDs?

 
Carl Schreiber:

Может быть, он пропадает автоматически, если нет идентификаторов?

Maybe it disappears automatically if and because there are no IDs?

Пост, на который Вы ответили, не про ID.

 
Aleksei Stepanenko:

Красивая метафора :)

+1
 

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Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы

fxsaber, 2020.12.05 17:12

В Тестере всегда будет срабатывать это условие. 
int OnInit()
{
  MqlTick Tick;
  
  return(SymbolInfoTick(_Symbol, Tick) && (TimeCurrent() != Tick.time));
}
Сложно сказать, это баг Тестера или особенность.
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