Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 6
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в скрипте FRA_Handle=iFractals(NULL,0); //---- получение хендла индикатора iFractals
i=BarsCalculated(FRA_Handle); / Возвращает количество рассчитанных данных для запрашиваемого индикатора
на таймфрейме М1 показывает правильно(например 3118)
на таймфрейме М5 и больших таймфреймах показывает -1(т.е. как в документации: в случае ошибки (данные еще не рассчитаны))
однако при этом
copied=CopyBuffer(FRA_Handle,0,current_date,current_date+86400,FRAUp);
copied=CopyBuffer(FRA_Handle,1,current_date,current_date+86400,FRALo);
работают правильно(830 для М1 и 166 для М5)
что после BarsCalculated таймер ставить что-ли?
раньше не обращал на это внимание сейчас смотрю это в билде 2715
Красивая метафора :)
Это английский эквивалент немецкого "Wie ein Ochs vor dem Berg".
Wie ein Ochs vor dem Berg
, у нас говорят: "Китайская грамота" (то есть ничего не понятно).
И про животных тоже есть: "Уставился, как баран на новые ворота" (тоже смысл смотреть с недоумением, непониманием).
2715
Окно 'Toolbox', вкладка 'Trade'. Открыта одна позиция (открыта вручную). При попытке отобразить столбец 'ID', этот столбец самовольно пропадает:
2715
Окно 'Toolbox', вкладка 'Trade'. Открыта одна позиция (открыта вручную). При попытке отобразить столбец 'ID', этот столбец самовольно пропадает:
Давняя проблема.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
fxsaber, 2020.05.04 18:09
Среди открытых не получается отобразить ID-столбец.
Появляется и тут же исчезает.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
fxsaber, 2020.05.05 11:39Если в логе Эксперты отключить столбец Время и сделать копию строки (ПКМ или клавиша C), то при CTRL+V вставляется еще табуляция в начале. Раньше такого не было. Ошибка?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2360: Расширение интеграции с SQLite
Renat Fatkhullin, 2020.05.05 12:44Проверим и исправим.
Не исправили.
Не исправили.
Может быть, он пропадает автоматически, если нет идентификаторов?
Maybe it disappears automatically if and because there are no IDs?
Может быть, он пропадает автоматически, если нет идентификаторов?
Maybe it disappears automatically if and because there are no IDs?
Пост, на который Вы ответили, не про ID.
Красивая метафора :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
fxsaber, 2020.12.05 17:12В Тестере всегда будет срабатывать это условие. Сложно сказать, это баг Тестера или особенность.