Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 16
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Не верю, фейк придуманный.
На фоне полной «неспособности» программиста внятно и сразу точно описывать техническое окружение.
Читайте наконец справку. Не нужно было так долго сидеть на старом терминале - нужно было следить за техническим прогрессом.
С какого места читать ? Код я привел.
Вы можете хоть по одному вопросу ответить по существу. Не знаете как ответить - не отвечайте.
Не верю, фейк придуманный.
Ренат, ну вот хоть вы не начинайте. Если вам надо что-то кроме логов, сообщите что...
Ну и насчет отправления меня к справке, ну хотелось бы конкретики...
С какого места читать ? Код я привел.
Вы можете хоть по одному вопросу ответить по существу. Не знаете как ответить - не отвечайте.
Начните читать от корки до корки. Вы ни разу не удосужились дать полное техническое описание - только одни голословные заявления.
вы читать пробовали послдение 2 страницы ?
Ну ок повторю Комп вот такой-
https://www.mql5.com/ru/forum/356507/page15#comment_20002156
логи вот такие:
2021.01.03 22:53:43.455 MQL5.community authorization failed
2021.01.03 22:58:09.658 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:09.662 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:58:09.732 Experts expert Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) removed
2021.01.03 22:58:09.736 Experts expert Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) loaded successfully
2021.01.03 22:58:09.765 Experts loading of Combo5 3 sym failed
2021.01.03 22:58:09.775 Experts automated trading is disabled because the account has been changed
2021.01.03 22:58:23.703 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (connect failed)
2021.01.03 22:58:25.975 Network '92671': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 72.68 ms, build 2715)
2021.01.03 22:58:25.975 Network '92671': previous successful authorization performed from 85.174.205.115 on 2020.12.28 18:23:15
2021.01.03 22:58:26.071 Network '92671': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:58:26.071 Network '92671': trading has been disabled - disabled on server
2021.01.03 22:58:26.085 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.086 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.086 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.087 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.088 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.088 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.197 Network '92671': connection to RannForex-Server lost
2021.01.03 22:58:26.432 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.433 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.434 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.434 Ticks 'EURGBP' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.436 Ticks 'NZDCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.438 Ticks 'EURAUD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.439 Ticks 'EURCAD' file open or read error [ (1450)]
2021.01.03 22:58:26.440 Experts initializing of Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) failed with code 1
2021.01.03 22:58:26.446 Experts expert Combo5 3 sym (AUDCAD,M1) removed
2021.01.03 22:58:29.815 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available
2021.01.03 22:58:29.816 LiveUpdate failed to start downloading
2021.01.03 22:58:29.908 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:29.932 Network '92671': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 72.68 ms, build 2715)
2021.01.03 22:58:29.932 Network '92671': previous successful authorization performed from 85.174.194.23 on 2021.01.03 21:58:25
2021.01.03 22:58:30.014 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:30.014 Network '92671': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:58:30.014 Network '92671': trading has been disabled - disabled on server
2021.01.03 22:58:30.014 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:58:30.130 Network '92671': connection to RannForex-Server lost
2021.01.03 22:58:30.828 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available
2021.01.03 22:58:30.832 LiveUpdate failed to start downloading
2021.01.03 22:58:30.925 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:30.949 Network '92671': failed to start thread of network dispatcher
2021.01.03 22:58:33.846 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available
2021.01.03 22:58:33.959 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:33.990 Network '92671': failed to start thread of network dispatcher
2021.01.03 22:58:36.793 LiveUpdate failed to save 'mt5clwide64.2715' [1450]
2021.01.03 22:58:36.793 LiveUpdate failed to read update container
2021.01.03 22:58:36.972 Network '92671': authorized on RannForex-Server through as.eu 6 (ping: 72.68 ms, build 2715)
2021.01.03 22:58:36.972 Network '92671': previous successful authorization performed from 85.174.194.23 on 2021.01.03 21:58:33
2021.01.03 22:58:37.054 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:58:37.054 Network '92671': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:58:37.054 Network '92671': trading has been disabled - disabled on server
2021.01.03 22:58:37.055 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:58:37.168 Network '92671': connection to RannForex-Server lost
2021.01.03 22:59:12.904 LiveUpdate download 'mt5clwide64' failed
2021.01.03 22:59:16.958 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:59:16.965 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:59:17.189 MQL5.community authorization failed
2021.01.03 22:59:17.469 LiveUpdate new version build 2735 (IDE: 2735, Tester: 2735) is available
2021.01.03 22:59:17.470 LiveUpdate failed to start downloading
2021.01.03 22:59:17.470 Network '92671': authorization on MetaQuotes-Demo failed (Invalid account)
2021.01.03 22:59:18.597 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (tls - handshake validation failed)
2021.01.03 22:59:37.069 History 'NZDCAD' file opening or reading error [1450]
2021.01.03 22:59:37.131 Experts loading of Combo5 3 sym failed
2021.01.03 22:59:37.138 Virtual Hosting failed to get list of virtual hosts [1001] (socket create failed)
2021.01.03 22:59:37.148 MQL5.community authorization failed
2021.01.03 22:59:37.802 LiveUpdate new version build 2715 (IDE: 2715, Tester: 2715) is available
2021.01.03 22:59:37.803 LiveUpdate failed to start downloading
2021.01.03 22:59:37.950 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:59:37.962 Network '91819': authorized on SwissProMarkets-Live through MetaTrader 5 Access Server (ping: 162.58 ms, build 2715)
2021.01.03 22:59:38.567 Symbols base file write error
2021.01.03 22:59:38.569 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:59:38.569 Network '91819': terminal synchronized with SwissPro Markets Limited: 0 positions, 0 orders, 359 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:59:38.569 Network '91819': trading has been disabled - investor mode
2021.01.03 22:59:38.569 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:59:38.688 Network '91819': connection to SwissProMarkets-Live lost
2021.01.03 22:59:57.054 Network '91819': authorized on SwissProMarkets-Live through MetaTrader 5 Access Server (ping: 162.58 ms, build 2715)
2021.01.03 22:59:57.483 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450)
2021.01.03 22:59:57.483 Network '91819': terminal synchronized with SwissPro Markets Limited: 0 positions, 0 orders, 359 symbols, 0 spreads
2021.01.03 22:59:57.483 Network '91819': trading has been disabled - investor mode
2021.01.03 22:59:57.484 SelectedSymbols base file writing error
2021.01.03 22:59:57.597 Network '91819': connection to SwissProMarkets-Live lost
Пример кода с ошибкой в тестере сами увидите или вам продублировать ?
Может мы как то приступим к конструктивному диалогу ?
И не надо мне указывать на мою техническую безграмотность, я не претендую на награды. Пишу своих роботов ими же и торгую. Но когда терминал виснет без причин - ну это вот своем печально.
Или когда код рабоатл в тестере несколько месяцев а потом вдруг резко перестал - ну так может вы расскажете что вы там наменяли в MQL ?
Приложите полный суточный, не отредактированный 20210103.log файл со своего локального компьютера.
Когда удостоверюсь, что контрольные суммы каждой строки корректны и файл не модифицировался, поговорим про ошибки.
Когда удостоверюсь, что контрольные суммы каждой строки корректны и файл не модифицировался, поговорим про ошибки.
QM 0 00:20:49.856 Network '88756': scanning network for access points
Это имеется в виду?
Это имеется в виду?
Да, это бегущая накопительная контрольная сумма для контроля логов.
Пришлось сделать, чтобы проверять поток творчества, которым засыпают брокеров.
Да, это бегущая накопительная контрольная сумма для контроля логов.
Пришлось сделать, чтобы проверять поток творчества, которым засыпают брокеров.
Я конечно все понимаю... Ну чтоб править журнал и предъявлять претензии здесь. Какой в этом смысл ? Вообщем высылаю логи как есть.
Ладно брокеру предъявить, там хоть есть договор и движение средств. А вам то клиент напрямую не предъявит.
Я конечно все понимаю... Ну чтоб править журнал и предъявлять претензии здесь. Какой в этом смысл ? Вообщем высылаю логи как есть.
Ладно брокеру предъявить, там хоть есть договор и движение средств. А вам то клиент напрямую не предъявит.
Спасибо за полный лог.
Рассмотрим ваши два компьютера:
VPS с 1 гб памяти на Windows 2012:
Домашний компьютер с 16 гб на Windows 10:
GL 0 06:19:59.165 Network '83677': terminal synchronized with RannForex Limited: 0 positions, 0 orders, 78 symbols, 0 spreads IQ 0 06:19:59.165 Network '83677': trading has been enabled - hedging mode LH 0 10:57:29.347 Network '83677': scanning network for access points LO 0 10:57:31.948 Network '83677': scanning network finished DH 0 16:57:29.235 Network '83677': scanning network for access points JL 2 16:57:49.311 Accounts open file error, path G:\MT5Portable\config\accounts.dat (1450) NR 0 16:57:49.312 Network '83677': scanning network finished
У этих компьютеров ничего общего, кроме запущенных терминалов. И программ в них.
Мое мнение, что у вас в роботах/индикаторах идет утечка хендлов, что полностью убивает и терминалы и операционку.
Например:
Опишите, что делают ваши программы или выложите их для публичной проверки, пожалуйста.
Заметить чрезмерный рост до тысяч и десятков тысяч дескрипотов можно в Диспетчере задач, если включить дополнительные колонки: