Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Коллега, я конечно ценю Ваши усилия... но в описанном случае нужно простое решение, без тысячи действий в миллисекунду... А там пускай кодер сам решает, как дальше усложнять классы из СБ. А пока, мне кажется, что в торговых классах не хватает унификации...
Это не торговые классы. Работают даже в индикаторах.
Вин 10 - 64 , билд 2715 - зависает, скорее всего когда окно терминала сложено
запущен один скрипт и открыто 2 чарта
исходник скрипта https://www.mql5.com/ru/forum/334987#comment_19618682
терминал секунд 40-50 висел, потом вроде ожил
UPD: пока пи сал пост, был активным браузер, свернул браузер... опять висит МТ5
UPD: добавил Sleep(1) в бесконечный цикл, вроде не подвисает терминал.... а раньше так себя вел только МТ4 - там нельзя без Sleep() зацикленные скрипты запускать
Баг компилятора.
перегрузки нет вне зависимости от количества параметров и их типов.
а так все работает:
перегузки нет вне зависимости от количества параметров и их типов.
Там полноценная перегрузка. При этом еще и работает без const-модификатора.
Там полноценная перегрузка. При этом еще и работает без const-модификатора.
как может быть перегружена функция с любым количеством параметров и любыми типами?
Там полноценная перегрузка. При этом еще и работает без const-модификатора.
Прикол. А перегрузка то действительно есть:
как может быть перегружена функция с любым количеством параметров и любыми типами?
Массивами.
Массивами.
а, понял ваш косяк:
так все работает:
ЗЫ Хотя очень странно что эта функция перегружается не массивами
ЗЫЗЫ Впрочем ничего странного. Нормальное поведение.
ЗЫЗЫЗЫ Ничего не понимаю. А почему тогда этот вариант работает с ошибкой - нет имени параметра:
а такой не работает:
Наверное потому, что компилятор во втором случае выбирает штатный вариан функции, а не перегруженный.
Тогда странно, почему компилятор не ругается в первом случае.
а, понял ваш косяк:
Это не косяк. Имена входных указывать необязательно.