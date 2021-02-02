Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 17

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По ALT+M отсутствует модификатор const у методов.


 
Renat Fatkhullin:

Заметить чрезмерный рост до тысяч и десятков тысяч дескрипотов можно в Диспетчере задач, если включить дополнительные колонки:

Сколько должно быть дескрипторов в норме?


 
Vladimir Karputov:

Читайте наконец справку. Не нужно было так долго сидеть на старом терминале -  нужно было следить за техническим прогрессом.

Может нужно спросить какой билд Терминала я использую, прежде чем грубить. Я регулярно читаю форум думаю что подольше чем вы. Начинал еще на МТ3 писать экспертов. 

Теперь давайте по существу : 

string sym1 = "EURAUD";
bool FirstRun = true;
int OnInit(void)
  {

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {


      MqlTick HistoryTicks1[];

      SymbolSelect(sym1,true);

      datetime dx = TimeCurrent() - 24 * 60 * 60 * 3;
      ulong from = dx * 1000;


      int size1 = CopyTicksRange(sym1, HistoryTicks1, COPY_TICKS_ALL, from);

      if(size1 > 0)
         Print("Скопировано тиков - ", size1);
      else
         Print("<---  ",__LINE__,"   ", _LastError);

  
  }
//+------------------------------------------------------------------+

Запускаем такой код на любом чарте и получаем все тики. 

Запускам это же в тестере  и получаем:

Укажите возможную причину почему так происходит. 
Напомню на прошлой неделе этот код работал и на чарте и в тестере. 

 

21 дескриптор. это на домашнем компе. 

Код публично выкладывать не готов. Могу в личку отправить. 

Индикаторы не используются. 
Графический объект один и он не самокопируется и не множится , что видно в списке объектов. 
Библиотеку использую вот эту MemMapLib.mqh . В ней есть обращение к DLL. Но ошибка возникала и до ее использования. 

 
Вот наконец увидел что количество дескрипоторов растет их 273 000. Спасибо за пояснение. Буду искать. 
 

Безумно опасное действие в меню или по клавише Delete.

Удаляет не только EX5, но и MQ5. Хорошо, что хоть в Корзину попадает, поэтому на SSD бэкап возможен, если вовремя заметить.

Просьба не удалять MQ5.

 
fxsaber:

Безумно опасное действие в меню или по клавише Delete.

Удаляет не только EX5, но и MQ5. Хорошо, что хоть в Корзину попадает, поэтому на SSD бэкап возможен, если вовремя заметить.

Просьба не удалять MQ5.

Но тогда это не удаление получится, а какая-то фикция.

 
Vitaly Muzichenko:

Но тогда это не удаление получится, а какая-то фикция.

не надо удалять пусть лучше все пусть падает в какую то папку типа корзины местной. 

 
Dmitiry Ananiev:

не надо удалять пусть лучше все пусть падает в какую то папку типа корзины местной. 

Мне очень в помощь, что этой кнопкой могу удалить ex-файл и mq-файл в корзину, не оставляя после них никаких следов.

Возможно и нужно сделать отдельную папку в каталоге, куда будет складываться удалённое.

 
Vitaly Muzichenko:

Мне очень в помощь, что этой кнопкой могу удалить ex-файл и mq-файл в корзину, не оставляя после них никаких следов.

Инклуды не удалятся. Так что хвосты вполне могут быть. Если удалить EX5, то его не будет в Навигаторе.

Все такие Терминал работает с EX5, а Редактор - MQ5.

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