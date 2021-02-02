Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 17
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По ALT+M отсутствует модификатор const у методов.
Заметить чрезмерный рост до тысяч и десятков тысяч дескрипотов можно в Диспетчере задач, если включить дополнительные колонки:
Сколько должно быть дескрипторов в норме?
Читайте наконец справку. Не нужно было так долго сидеть на старом терминале - нужно было следить за техническим прогрессом.
Может нужно спросить какой билд Терминала я использую, прежде чем грубить. Я регулярно читаю форум думаю что подольше чем вы. Начинал еще на МТ3 писать экспертов.
Теперь давайте по существу :
Запускаем такой код на любом чарте и получаем все тики.
Запускам это же в тестере и получаем:
Укажите возможную причину почему так происходит.
Напомню на прошлой неделе этот код работал и на чарте и в тестере.
21 дескриптор. это на домашнем компе.
Код публично выкладывать не готов. Могу в личку отправить.
Индикаторы не используются.
Графический объект один и он не самокопируется и не множится , что видно в списке объектов.
Библиотеку использую вот эту MemMapLib.mqh . В ней есть обращение к DLL. Но ошибка возникала и до ее использования.
Безумно опасное действие в меню или по клавише Delete.
Удаляет не только EX5, но и MQ5. Хорошо, что хоть в Корзину попадает, поэтому на SSD бэкап возможен, если вовремя заметить.
Просьба не удалять MQ5.
Безумно опасное действие в меню или по клавише Delete.
Удаляет не только EX5, но и MQ5. Хорошо, что хоть в Корзину попадает, поэтому на SSD бэкап возможен, если вовремя заметить.
Просьба не удалять MQ5.
Но тогда это не удаление получится, а какая-то фикция.
Но тогда это не удаление получится, а какая-то фикция.
не надо удалять пусть лучше все пусть падает в какую то папку типа корзины местной.
не надо удалять пусть лучше все пусть падает в какую то папку типа корзины местной.
Мне очень в помощь, что этой кнопкой могу удалить ex-файл и mq-файл в корзину, не оставляя после них никаких следов.
Возможно и нужно сделать отдельную папку в каталоге, куда будет складываться удалённое.
Мне очень в помощь, что этой кнопкой могу удалить ex-файл и mq-файл в корзину, не оставляя после них никаких следов.
Инклуды не удалятся. Так что хвосты вполне могут быть. Если удалить EX5, то его не будет в Навигаторе.
Все такие Терминал работает с EX5, а Редактор - MQ5.