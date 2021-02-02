Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 32

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fxsaber:

Хорошая идея, спасибо!

Но тут проблема та же, как если бы пропал интернет (а пользователь, например, отошел куда-то). Так что вопрос более общий - отслеживание статуса терминала внешними средствами и уведомление по внешним каналам.

 
Stanislav Korotky:

Но тут проблема та же, как если бы пропал интернет (а пользователь, например, отошел куда-то). Так что вопрос более общий - отслеживание статуса терминала внешними средствами и уведомление по внешним каналам.

Моя проблема идиотская, потому что кто-то вешает горячие клавишы на критические вещи.

 
Михалыч Трейдинг:

Запускаю одиночное тестирование из окна свежей оптимизации и получаю совсем не те результаты, что выдал оптимизатор.


Ладно, если бы результаты отличались каждый раз, тогда можно предположить, что идёт сдвиг по времени тиковых данных. Но бывают случаи, когда результаты совпадают... Это вводит в ступор..
 

Билд 2715 - история не обновляется после закрытия позиции. Был объем 60, закрыл 20,20 и спустя пару минут ещё 20. Показывает объем 40/60. Это уже не первый раз.

2021.01.26 11:26:54.957 Network '41443': trading has been enabled - netting mode
2021.01.26 14:02:48.327 Trades  '41443': deal #88771492 buy 60 Si-3.21 at 75993 done (based on order #0)
2021.01.26 14:02:48.327 Trades  '41443': deal #88771493 sell 60 Si-3.21 at 75993 done (based on order #0)
2021.01.26 17:26:02.772 Network '41443': scanning network for access points
2021.01.26 17:26:53.674 Network '41443': scanning network finished
2021.01.26 17:26:53.674 Network '41443': auto connecting to a better access point with 96 % quality (previous: 95 %)
2021.01.26 17:26:53.674 Network '41443': connection to Open-Broker lost
2021.01.26 17:26:54.575 Network '41443': authorized on Open-Broker through Access Server VIII (ping: 18.69 ms, build 2690)
2021.01.26 17:26:54.575 Network '41443': previous successful authorization performed from 85.140.235.130 on 2021.01.26 11:26:54
2021.01.26 17:26:54.707 Network '41443': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер'': 1 positions, 0 orders, 4093 symbols, 24 spreads
2021.01.26 17:26:54.708 Network '41443': trading has been enabled - netting mode
2021.01.26 17:35:38.200 Trades  '41443': exchange buy 20 Si-3.21 at market
2021.01.26 17:35:38.227 Trades  '41443': accepted exchange buy 20 Si-3.21 at market
2021.01.26 17:35:38.227 Trades  '41443': exchange buy 20 Si-3.21 at market placed for execution
2021.01.26 17:35:38.230 Trades  '41443': order #151288205 buy 20 / 20 Si-3.21 at market done in 29.571 ms
2021.01.26 17:35:38.231 Trades  '41443': deal #88797996 buy 5 Si-3.21 at 75414 done (based on order #151288205)
2021.01.26 17:35:38.232 Trades  '41443': deal #88797997 buy 1 Si-3.21 at 75414 done (based on order #151288205)
2021.01.26 17:35:38.234 Trades  '41443': deal #88797998 buy 1 Si-3.21 at 75414 done (based on order #151288205)
2021.01.26 17:35:38.236 Trades  '41443': deal #88797999 buy 4 Si-3.21 at 75414 done (based on order #151288205)
2021.01.26 17:35:38.237 Trades  '41443': deal #88798000 buy 4 Si-3.21 at 75414 done (based on order #151288205)
2021.01.26 17:35:38.239 Trades  '41443': deal #88798001 buy 4 Si-3.21 at 75414 done (based on order #151288205)
2021.01.26 17:35:38.240 Trades  '41443': deal #88798002 buy 1 Si-3.21 at 75414 done (based on order #151288205)
2021.01.26 17:35:38.652 Trades  '41443': exchange buy 20 Si-3.21 at market
2021.01.26 17:35:38.802 Trades  '41443': accepted exchange buy 20 Si-3.21 at market
2021.01.26 17:35:38.802 Trades  '41443': exchange buy 20 Si-3.21 at market placed for execution
2021.01.26 17:35:38.802 Trades  '41443': order #151288209 buy 20 / 20 Si-3.21 at market done in 150.791 ms
2021.01.26 17:35:38.802 Trades  '41443': deal #88798032 buy 20 Si-3.21 at 75417 done (based on order #151288209)
2021.01.26 17:35:47.815 Experts automated trading is enabled
2021.01.26 17:36:00.275 Trades  '41443': modify #151024459 sell 20 Si-3.21 sl: 0, tp: 0 -> sl: 75465, tp: 0
2021.01.26 17:36:00.306 Trades  '41443': accepted modify #151024459 sell 20 Si-3.21 sl: 0, tp: 0 -> sl: 75465, tp: 0
2021.01.26 17:36:00.307 Trades  '41443': modify #151024459 sell 20 Si-3.21 -> sl: 75465, tp: 0 done in 32.958 ms
2021.01.26 17:36:17.053 Trades  '41443': exchange buy 20 Si-3.21 at market
2021.01.26 17:36:17.076 Trades  '41443': accepted exchange buy 20 Si-3.21 at market
2021.01.26 17:36:17.077 Trades  '41443': exchange buy 20 Si-3.21 at market placed for execution
2021.01.26 17:36:17.081 Trades  '41443': order #151288287 buy 20 / 20 Si-3.21 at market done in 27.388 ms
2021.01.26 17:36:17.082 Trades  '41443': deal #88798107 buy 5 Si-3.21 at 75412 done (based on order #151288287)
2021.01.26 17:36:17.083 Trades  '41443': deal #88798108 buy 3 Si-3.21 at 75412 done (based on order #151288287)
2021.01.26 17:36:17.085 Trades  '41443': deal #88798109 buy 3 Si-3.21 at 75412 done (based on order #151288287)
2021.01.26 17:36:17.085 Trades  '41443': deal #88798110 buy 9 Si-3.21 at 75413 done (based on order #151288287)
2021.01.26 17:44:00.227 Trades  '41443': exchange buy 20 Si-3.21 at market
2021.01.26 17:44:00.256 Trades  '41443': accepted exchange buy 20 Si-3.21 at market
2021.01.26 17:44:00.256 Trades  '41443': exchange buy 20 Si-3.21 at market placed for execution
2021.01.26 17:44:00.264 Trades  '41443': order #151289337 buy 20 / 20 Si-3.21 at market done in 36.986 ms
2021.01.26 17:44:00.264 Trades  '41443': deal #88798973 buy 4 Si-3.21 at 75482 done (based on order #151289337)
2021.01.26 17:44:00.265 Trades  '41443': deal #88798974 buy 1 Si-3.21 at 75482 done (based on order #151289337)
2021.01.26 17:44:00.266 Trades  '41443': deal #88798975 buy 3 Si-3.21 at 75483 done (based on order #151289337)
2021.01.26 17:44:00.268 Trades  '41443': deal #88798976 buy 1 Si-3.21 at 75483 done (based on order #151289337)
2021.01.26 17:44:00.269 Trades  '41443': deal #88798977 buy 1 Si-3.21 at 75483 done (based on order #151289337)
2021.01.26 17:44:00.271 Trades  '41443': deal #88798978 buy 4 Si-3.21 at 75483 done (based on order #151289337)
2021.01.26 17:44:00.272 Trades  '41443': deal #88798979 buy 6 Si-3.21 at 75483 done (based on order #151289337)
2021.01.26 17:45:00.362 Trades  '41443': modify #151289337 buy 20 Si-3.21 sl: 0, tp: 0 -> sl: 75357, tp: 0
2021.01.26 17:45:00.385 Trades  '41443': accepted modify #151289337 buy 20 Si-3.21 sl: 0, tp: 0 -> sl: 75357, tp: 0
2021.01.26 17:45:00.387 Trades  '41443': modify #151289337 buy 20 Si-3.21 -> sl: 75357, tp: 0 done in 24.479 ms
 
Aleksey Vyazmikin:

Билд 2715 - история не обновляется после закрытия позиции. Был объем 60, закрыл 20,20 и спустя пару минут ещё 20. Показывает объем 40/60. Это уже не первый раз.

Покажите полный скриншот в режиме Orders & Deals, пожалуйста.

 
MetaQuotes:

Покажите полный скриншот в режиме Orders & Deals, пожалуйста.

Сейчас уже данные обновились - не знаю когда точно.


 

Разработчикам.

Предложение по улучшению интерфейса MT5.


1. Возможность запоминания последнего используемого объема(кол-во лотов) для каждого инструмента(должно сохраняться даже после перезапуска терминала)

Это удобно, чтобы каждый раз заново не рассчитывать уже однажды рассчитанный объем.

2. В период жизни отложенного ордера(F9 далее Отложенный ордер) в графу ИСТЕЧЕНИЕ добавить подпункт ДО ОТМЕНЫ (аналогично QUIK)

3. В таблицу ОБЗОР РЫНКА сделать возможность добавить столбец ИЗБРАННОЕ или ВАЖНОЕ (или что-то типа этого) для пометки какого либо инструмента из таблицы( например для заострения внимания или как напоминание о чем-либо).

Это не плохо сделано в платформе tradingview  в таблице СПИСОК КОТИРОВОК.


С уваженеим, Сергей
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