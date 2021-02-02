Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 32
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Хорошая идея, спасибо!
Но тут проблема та же, как если бы пропал интернет (а пользователь, например, отошел куда-то). Так что вопрос более общий - отслеживание статуса терминала внешними средствами и уведомление по внешним каналам.
Но тут проблема та же, как если бы пропал интернет (а пользователь, например, отошел куда-то). Так что вопрос более общий - отслеживание статуса терминала внешними средствами и уведомление по внешним каналам.
Моя проблема идиотская, потому что кто-то вешает горячие клавишы на критические вещи.
Запускаю одиночное тестирование из окна свежей оптимизации и получаю совсем не те результаты, что выдал оптимизатор.
Билд 2715 - история не обновляется после закрытия позиции. Был объем 60, закрыл 20,20 и спустя пару минут ещё 20. Показывает объем 40/60. Это уже не первый раз.
Билд 2715 - история не обновляется после закрытия позиции. Был объем 60, закрыл 20,20 и спустя пару минут ещё 20. Показывает объем 40/60. Это уже не первый раз.
Покажите полный скриншот в режиме Orders & Deals, пожалуйста.
Покажите полный скриншот в режиме Orders & Deals, пожалуйста.
Сейчас уже данные обновились - не знаю когда точно.
Разработчикам.
Предложение по улучшению интерфейса MT5.
1. Возможность запоминания последнего используемого объема(кол-во лотов) для каждого инструмента(должно сохраняться даже после перезапуска терминала)
Это удобно, чтобы каждый раз заново не рассчитывать уже однажды рассчитанный объем.
2. В период жизни отложенного ордера(F9 далее Отложенный ордер) в графу ИСТЕЧЕНИЕ добавить подпункт ДО ОТМЕНЫ (аналогично QUIK)
3. В таблицу ОБЗОР РЫНКА сделать возможность добавить столбец ИЗБРАННОЕ или ВАЖНОЕ (или что-то типа этого) для пометки какого либо инструмента из таблицы( например для заострения внимания или как напоминание о чем-либо).
Это не плохо сделано в платформе tradingview в таблице СПИСОК КОТИРОВОК.
С уваженеим, Сергей