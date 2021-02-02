Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 29

Новый комментарий
 
fxsaber:

Просьба Comment-шрифт сделать моноширным.

Гораздо важнее моноширинный шрифт в окне просмотра логов (просили еще много лет назад, но увы).

 
Stanislav Korotky:

Гораздо важнее моноширинный шрифт в окне просмотра логов (просили еще много лет назад, но увы).

ArrayPrint криво показывает?

 

Дизайн  поломался настроенный которому привык:  предположительно и за обновлении

Смена периода всегда была внизу а не посередине в вниз уже не вставишь, уезжает в бок.


 
BillionerClub:

Дизайн  поломался настроенный которому привык:  предположительно и за обновлении

Смена периода всегда была внизу а не посередине в вниз уже не вставишь, уезжает в бок.


А руки правильные?


 
Alexey Viktorov:

А руки правильные?


Вот так попробуйте сделать, можете не пытаться, не сможете в МТ5


 
BillionerClub:

Вот так попробуйте сделать, можете не пытаться, не сможете в МТ5


Исправьте снимок. Его не видно.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

fxsaber, 2018.12.03 04:06

Просьба отключить горячие клавиши CTRL+F5 и CTRL+E, если хоть на одном чарте работает торговый советник.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2018.09.25 08:34

Поставил такую тупую защиту от отжатия Автоторговли 
#define TOSTRING(A)  #A + " = " + (string)(A) + "\n"

if (!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT) || !AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) || !TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
  Alert(TOSTRING(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT)) +
        TOSTRING(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED)) +
        TOSTRING(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)));

Никак не думал, что такое может произойти. На эту кнопку же нет горячей клавиши, чтобы случайно ее нажимать?


Вот эта гадина!

Закрывал окна по Ctrl+W, пальцем случайно вместо W нажал на клавишу рядом - E. И отрубил всю торговлю!


Уважаемые разработчики, ну давайте уберем вот такие случайные ситуации! Отключение/Включение автоторговли - серьезная вещь, не хорошо сюда вносить случайный элемент. Нет же горячей клавиши на разрешение DLL. Если хочется, чтобы была горячая, то пусть будет сложно-воспроизводимая - CTRL+SHIFT+E. И Терминал хоть как-то поморгает, что нажата эта кнопка. Чтобы можно было подстраховаться от случайности.

Снова нарвался на случайное нажатие CTRL+E (отключение/включение) автоторговли во всем Терминале. И при этом Алерт выше сработал, но его не заметил.

Увидел проблему на боевом счету только через 11 часов!


Разработчики ничего с этим делать не будут. Нужна помощь зала. Что можете рекомендовать сделать, чтоб если случайно нажал, то 100% заметишь?

 
Alexey Viktorov:

Исправьте снимок. Его не видно.

Точно? через хроме нормально.

 
Внедрить принудительное включение кнопки "Автоторговля". Можно в OnTick() или OnChartEvent(). Дело вкуса.
Кстати, наверное даже лучше сделать в форме сервиса, чтобы не зависеть от какого-либо чарта, в бесконечном цикле... 
 
BillionerClub:

Точно? через хроме нормально.

.
1...2223242526272829303132
Новый комментарий