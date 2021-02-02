Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 29
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Просьба Comment-шрифт сделать моноширным.
Гораздо важнее моноширинный шрифт в окне просмотра логов (просили еще много лет назад, но увы).
Гораздо важнее моноширинный шрифт в окне просмотра логов (просили еще много лет назад, но увы).
ArrayPrint криво показывает?
Дизайн поломался настроенный которому привык: предположительно и за обновлении
Смена периода всегда была внизу а не посередине в вниз уже не вставишь, уезжает в бок.
Дизайн поломался настроенный которому привык: предположительно и за обновлении
Смена периода всегда была внизу а не посередине в вниз уже не вставишь, уезжает в бок.
А руки правильные?
А руки правильные?
Вот так попробуйте сделать, можете не пытаться, не сможете в МТ5
Вот так попробуйте сделать, можете не пытаться, не сможете в МТ5
Исправьте снимок. Его не видно.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.12.03 04:06
Просьба отключить горячие клавиши CTRL+F5 и CTRL+E, если хоть на одном чарте работает торговый советник.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.09.25 08:34Поставил такую тупую защиту от отжатия Автоторговли
Никак не думал, что такое может произойти. На эту кнопку же нет горячей клавиши, чтобы случайно ее нажимать?
Вот эта гадина!
Закрывал окна по Ctrl+W, пальцем случайно вместо W нажал на клавишу рядом - E. И отрубил всю торговлю!
Уважаемые разработчики, ну давайте уберем вот такие случайные ситуации! Отключение/Включение автоторговли - серьезная вещь, не хорошо сюда вносить случайный элемент. Нет же горячей клавиши на разрешение DLL. Если хочется, чтобы была горячая, то пусть будет сложно-воспроизводимая - CTRL+SHIFT+E. И Терминал хоть как-то поморгает, что нажата эта кнопка. Чтобы можно было подстраховаться от случайности.
Снова нарвался на случайное нажатие CTRL+E (отключение/включение) автоторговли во всем Терминале. И при этом Алерт выше сработал, но его не заметил.
Увидел проблему на боевом счету только через 11 часов!
Разработчики ничего с этим делать не будут. Нужна помощь зала. Что можете рекомендовать сделать, чтоб если случайно нажал, то 100% заметишь?
Исправьте снимок. Его не видно.
Точно? через хроме нормально.
Точно? через хроме нормально.