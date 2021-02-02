Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 13
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да не настоящие это хеджевые счета, GUI под названием хедж а внутри все то же самое.
Просто графический юзер интерфейс под названием хедж. Дурная идея, которая вышла из под контроля и теперь сама живет совей жизнью. Вроде должно быть все наоборот GUI должно показывать в удобной форме для пользователя но работать как надо а не наоборот.
Не судите только по себе.
Конечно, удобнее всего было бы иметь переключатель отображения хедж/неттинг. Но этого не будет в МТ5.
Не судите только по себе.
Конечно, удобнее всего было бы иметь переключатель отображения хедж/неттинг. Но этого не будет в МТ5.
Не знаю не знаю пока 100-100 == 0 и пока брокер может закрывать позиции по разным предлогам и по крупным спрэдам, особых шансов хедж среди трейдеров не сыщет. Еще есть операция своп при хедже которая уже дает минус. Не вижу чтобы это детище жило и давала репутационные плюсы. Но действительно каждому свое.
Неттинг, это как путешествие вокруг света на электричке.
А в чем отличие хедж от неттинг счетов?
Несоответствие mql5_russian.chm и онлайн-справкой:
Отсутствуют DatabaseColumnType и DatabaseColumnText.
Ошибка в имени DatabaseColumninteger.
Also, it would be nice if the top line stays visible and does not disappear when scrolling down the web page.
Кроме того, было бы неплохо, если бы верхняя линия оставалась видимой и не исчезала при прокрутке веб-страницы вниз.
Also, it would be nice if the top line stays visible and does not disappear when scrolling down the web page.
Кроме того, было бы неплохо, если бы верхняя линия оставалась видимой и не исчезала при прокрутке веб-страницы вниз.
Об этом говорилось уже не один раз. Так даже простой кнопочки для быстрой прокрутки к началу страницы и то сделать не могут...
Also, it would be nice if the top line stays visible and does not disappear when scrolling down the web page.
Кроме того, было бы неплохо, если бы верхняя линия оставалась видимой и не исчезала при прокрутке веб-страницы вниз.
Можно сделать модификацией CSS стилей на лету, например, с помощью расширения для хрома.
Прилагаю образец. Развернуть в отдельную папку. В хроме открыть окно расширений, нажать Load Unpacked Extension и выбрать папку, куда развернут архив.
В обзоре рынка, вместе со временем, смешение относительно GMT было бы релевантным.