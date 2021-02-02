Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 23
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как минимум - Ваш ЕА в тестере в режиме "произвольна задержка" - показывает один в один количество сделок с режимом "без задержек" ?
у меня тостерный вариант кода полностью повторяет эти 2 режима по количеству сделок - понятно, что результаты тестирования отличаются, но так я учитываю качество исполнения ордеров
Столкнулся с тем, что реальная торговля на демо очень сильно отличается от тестера с теми же параметрами на реальных тиках.
Причем реальная торговля торгует гораздо лучше и прибылнее, чем тестер. Т.е. тестер врет.
Стратегия открытия сделок такая, что тестер должен практически совпадать с реальной торговлей.
Это что? Баг или я чего-то не учитываю?
То есть человек заходит в маркет, скачивает демо версию советника и на тесте получает лажу вместо реальной картины?
Я знаю три вероятные причины, если Вы используете индикаторы:
1. Разная глубина истории, влияющая на расчетный результат индикатора;
2. Задержка вычисления индикатора на первом тике (нулевое значение буфера или мусор);
3. Если сигнал не по открытию бара и сигнал с нулевого или перерисовывающегося на истории индикатора, то так же могут быть расхождения.
Если сигнал на открытии бара, то можно просто писать значение индикаторов на каждом баре и потом сопоставить результаты с тестером.
не нашел в справке описание от OPENCL barrier() и в макросах который вкл( https://www.khronos.org/registry/OpenCL/extensions/amd/)
cl_amd_fp64
Согласно документации https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/export
модификатор export указывает компилятору, что данная функция экспортируемая, и функция должна быть доступной из любой mql программы.
Но у меня почему то не получается её вызвать из другой программы. Ошибка возникает на #include
Я что то не так делаю? Или это ошибка в терминале?
Экспортируемая функция Function(), задекларирована в программе сервис.
Эксперт
Пытаюсь вызвать Function() в эксперте, но при компиляции, на #include сыпется ошибка.
Если #include закоментировать, то появляется ошибка, что Function() не задекларирована
Как правильно вызвать export функцию из сервиса в другой программе?
Согласно документации https://www.mql5.com/ru/docs/basis/function/export
модификатор export указывает компилятору, что данная функция экспортируемая, и функция должна быть доступной из любой mql программы.
Но у меня почему то не получается её вызвать из другой программы. Ошибка возникает на #include
Я что то не так делаю? Или это ошибка в терминале?
Экспортируемая функция Function(), задекларирована в программе сервис.
Эксперт
Пытаюсь вызвать Function() в эксперте, но при компиляции, на #include сыпется ошибка.
Если #include закоментировать, то появляется ошибка, что Function() не задекларирована
Как правильно вызвать export функцию из сервиса в другой программе?
Я просто не помню, давно это применял для проверки как работает.
Roman:
#include сыпется ошибка.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/import
Спасибо. Действительно, вместо #include требуется #import
Всё работает.
Сегодня утром заметил.
Ждал в терминале данные по новости австралийца.
В итоге выяснил, что на сайте у вас данные по новости есть, а в терминале нет!
Кнопка "Обновить" нажималась и не раз.
Уже есть другие данные в терминале, а по австралийцу данных так и не поступило в терминал!
Это с чем связано?
Почему-то размер шрифта "Terminal" равный 10 и 12 у текстовой метки получаются одинаковыми. Так и в МТ4 и в МТ5.
Почему-то размер шрифта "Terminal" равный 10 и 12 у текстовой метки получаются одинаковыми. Так и в МТ4 и в МТ5.
Вероятно потому, что у этого шрифта нет размера 10: