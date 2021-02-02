Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 27
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Крутой баг в дебаггере. И это не тавтология.
Код:
В билде 2741 нормальное поведение (в релизе и дебаге):
В билдах 2743, 2744 (только в дебаге):
Да… действительно баг какой-то. Даже такой цикл
выводит такой Print
И откуда берёт именно 24 и у вас и у меня…
Крутой баг в дебаггере. И это не тавтология.
Код:
В билде 2741 нормальное поведение (в релизе и дебаге):
В билдах 2743, 2744 (только в дебаге):
Спасибо за сообщение!
Действительно ошибка компилятора при генерации Debug версии кода.
Исправлено.
Так а предупредить коллег?
Что нашел — тем поделился. А углубляться в порой бездонные дебри багов смысла не вижу, это же не релизный билд.
Потому что валидно отправлять еще закрытие, когда висит закрытие. Валидно из-за соображений лага: пинг и прочее.
В синхронном режиме? Зачем?
Хорошо бы код посмотреть.
Ничего интересного, расписание работы.
Внезапно появляется лишнее; как только кто-то входит в ветку, независимо от языка:
All of a sudden there is a superfluous ; as soon as one enters a thread no matter which language:
В синхронном режиме? Зачем?
Частичное закрытие.
Внезапно появляется лишнее; как только кто-то входит в ветку, независимо от языка:
All of a sudden there is a superfluous ; as soon as one enters a thread no matter which language:
Картинка браузера вызвала ностальгию по временам Windows 3.11 и оформлению сайтов тех времён ))
Картинка браузера вызвала ностальгию по временам Windows 3.11 и оформлению сайтов тех времён ))
Да, а как глаза "резал" чёрный фон, это было непередаваемо.
Похоже, что в 2741 (по крайней мере в тестере) поломался валидатор лотов. Даже MACDSample при лоте 0.1 и депозите 10000 пишет Нет денег.
Выяснилась причина. MT5 не виноват. Был прислан .ini файл, в котором плечо 1:1