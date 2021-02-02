Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 27

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Edgar Akhmadeev:

Крутой баг в дебаггере. И это не тавтология.

Код:

В билде 2741 нормальное поведение (в релизе и дебаге):


В билдах 2743, 2744  (только в дебаге):

Да… действительно баг какой-то. Даже такой цикл

  for(int i = 0; i < ArraySize(s); i++)

выводит такой Print

2021.01.13 10:27:47.158 !00 (EURUSD,M15)        0
2021.01.13 10:27:52.228 !00 (EURUSD,M15)        0
2021.01.13 10:28:04.868 !00 (EURUSD,M15)        1
2021.01.13 10:28:09.318 !00 (EURUSD,M15)        24

И откуда берёт именно 24 и у вас и у меня…

 
Edgar Akhmadeev:

Крутой баг в дебаггере. И это не тавтология.

Код:

В билде 2741 нормальное поведение (в релизе и дебаге):


В билдах 2743, 2744  (только в дебаге):

Спасибо за сообщение!

Действительно ошибка компилятора при генерации Debug версии кода.

Исправлено.

 
fxsaber:

Так а предупредить коллег?

Что нашел — тем поделился. А углубляться в порой бездонные дебри багов смысла не вижу, это же не релизный билд.


fxsaber:

Потому что валидно отправлять еще закрытие, когда висит закрытие. Валидно из-за соображений лага: пинг и прочее.

В синхронном режиме? Зачем?


fxsaber:

Хорошо бы код посмотреть.

Ничего интересного, расписание работы.

 

Внезапно появляется лишнее; как только кто-то входит в ветку, независимо от языка:

All of a sudden there is a superfluous ; as soon as one enters a thread no matter which language:


 
Andrey Khatimlianskii:

В синхронном режиме? Зачем?

Частичное закрытие.

 
Carl Schreiber:

Внезапно появляется лишнее; как только кто-то входит в ветку, независимо от языка:

All of a sudden there is a superfluous ; as soon as one enters a thread no matter which language:

Картинка браузера вызвала ностальгию по временам Windows 3.11 и оформлению сайтов тех времён ))

 
Edgar Akhmadeev:

Картинка браузера вызвала ностальгию по временам Windows 3.11 и оформлению сайтов тех времён ))

Да, а как глаза "резал" чёрный фон, это было непередаваемо. 

[Удален]  
Похоже, что в 2741 (по крайней мере в тестере) поломался валидатор лотов. Даже MACDSample при лоте 0.1 и депозите 10000 пишет Нет денег.
 
Выложена бета 2746
[Удален]  
RickD:
Похоже, что в 2741 (по крайней мере в тестере) поломался валидатор лотов. Даже MACDSample при лоте 0.1 и депозите 10000 пишет Нет денег.

Выяснилась причина. MT5 не виноват. Был прислан .ini файл, в котором плечо 1:1

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