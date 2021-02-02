Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
больной вопрос.... - нужна возможность для сохранения графика баланса из кода MQL , визуально оценивать быстрее чем читать отчеты
Это делаю через Report.
Из-за чего при тестировании, когда закроешь визуализатор и пытаешься снова запустить, ничего не происходит. Только выдаются в журнал такие сообщения.
Даже параметры не меняешь, просто перестает работать. Перезагрузка терминала помогает, но как-то это напрягает. Билд 2721. Хотя такое наблюдалось и раньше.
Обычно это происходит при досрочном завершении теста. Помогает просто выбор другого агента для одиночного теста. Через несколько минут прежний агент снова доступен, у меня так.
Из-за чего при тестировании, когда закроешь визуализатор и пытаешься снова запустить, ничего не происходит. Только выдаются в журнал такие сообщения.
Даже параметры не меняешь, просто перестает работать. Перезагрузка терминала помогает, но как-то это напрягает. Билд 2721. Хотя такое наблюдалось и раньше.
Изредка происходит и при пакетном (сотни раз подряд) одиночном тестировании.
Уважаемые разработчики, добрый день!
Составил список багов и недочетов в тестере стратегий, прошу ответить, спасибо.
Версии терминалов:
2724, и релизная версия 2650!!!П.С. извиняюсь, если не туда написал...
билд 2724 , Win10 - 64
в МЕ во всплывающей подсказке не отображается символ подчеркивания, только буквы:
должно быть: _buff и ниже _buff_
Хеджевые счета по сути ничего не дают и нужны в основном очень малому количеству людей. Зачем эти счета так выпячивать создавать документацию и прочее. Если они нужны малому проценту пользователей дайте им это как опцию к неттинговому счету но не как решение. Куча документации решении и костылей к пустой ветке эволюции.
Неттинговыых счетов почти ни у кого нет.
Неттинговыых счетов почти ни у кого нет.
да не настоящие это хеджевые счета, GUI под названием хедж а внутри все то же самое.
Просто графический юзер интерфейс под названием хедж. Дурная идея, которая вышла из под контроля и теперь сама живет совей жизнью. Вроде должно быть все наоборот GUI должно показывать в удобной форме для пользователя но работать как надо а не наоборот.
A little Christmas idea. Many people don't know how to find a good freelancer. I think it would help them if they could get relevant information about a member of mql5.com at a glance. This would simply require adding a few numbers in the left column of the profile. Maybe one could also add an entry, namely how often the person has answered questions in the forum. This could be an additional incentive for members who want to get freelance jobs to engage in the forum with (good) answers (not thread-starting questions). This is how a profile would look like for someone who wants to inform himself: everything important at a glance:
Небольшая рождественская идея. Многие не знают, как найти хорошего фрилансера. Думаю, им бы помогло, если бы они смогли получить актуальную информацию о члене mql5.com с первого взгляда. Для этого нужно просто добавить несколько номеров в левой колонке профиля. Может быть, можно было бы также добавить запись, а именно, как часто человек отвечал на вопросы на форуме. Это может быть дополнительным стимулом для членов, которые хотят получить работу внештатного сотрудника, чтобы участвовать в форуме с (хорошими) ответами (а не с вопросами, начинающими тему). Таким образом, профиль будет выглядеть так для того, кто хочет проинформировать себя: все важное с первого взгляда:
Besides, the information in the own profile on the left side could be summarized in the same way. It happened to me several times that suddenly my agents were not registered - for whatever reason. If next to "Agents" in my profile the number of registered agents is visible to me, I have a very simple control whether everything is as I have planned it. For newcomers, the number zero would be an incentive to look up what it means and then possibly set up such agents as well:
Кроме того, информацию в собственном профиле слева можно обобщить аналогичным образом. Со мной несколько раз случалось, что внезапно мои агенты не были зарегистрированы - по какой-то причине. Если рядом с "Агентами" в моем профиле видно количество зарегистрированных агентов, то у меня очень простой контроль, все ли в порядке, как я планировал. Для новичков, число ноль будет стимулом, чтобы посмотреть, что это значит, а затем, возможно, установить такие агенты: