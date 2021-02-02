Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 31
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
F11 моде, чистого графика, нельзя назначать на кнопку мыши, в основном трейдера держат в руке мышь, а не клавиатуру.
F11 моде, чистого графика, нельзя назначать на кнопку мыши, в основном трейдера держат в руке мышь, а не клавиатуру.
Купите программируемую мышь и назначьте какой-то клавише выполнение функции F11
У меня свои, другие настройки.
ArrayPrint криво показывает?
Функции тут ни при чем. Вся инфа в окне просмотра логов (контекстное меню -> Viewer) выводится пропорциональным шрифтом, так что всё наперекосяк.
Функции тут ни при чем. Вся инфа в окне просмотра логов (контекстное меню -> Viewer) выводится пропорциональным шрифтом, так что всё наперекосяк.
Просто ArrayPrint смотрю всегда в живом логе и не замечал там перекашиваний.
Слева - живой лог, справа - его Viewer. Какое имя шрифта в живом логе?
Просто ArrayPrint смотрю всегда в живом логе и не замечал там перекашиваний.
Слева - живой лог, справа - его Viewer. Какое имя шрифта в живом логе?
Я не уточнял название шрифта. Важно другое - чтобы он был моноширинным (или мог бы настраиваться пользователем) во всех окнах вывода лога. В "живом" логе нет доп.функций Viewer. В принципе, и то, и другое не удобно, приходится использовать сторонние программы. Но раз уж были предложены моноширинные шрифты в Comment, я напомнил место, где они тоже нужны.
B2748, отладчик.
1) Даблкликом раскрыто содержимое строкового массива.
2) После шага (F10) массив изменяется, но в отладчике - старое содержимое.
3) Даблклик - появляются дублирующие записи со старыми и новыми значениями (s[0], s[1], s[0], s[1]).
4) Даблклик - содержимое скрывается.
5) Даблклик - содержимое раскрывается и правильно отображается.
Запускаю одиночное тестирование из окна свежей оптимизации и получаю совсем не те результаты, что выдал оптимизатор.
Как так может быть? Куда копать?Удалил файлы кэша тестера - не помогло. Облака не использую, все модификации ордеров только по открытию.
Снова нарвался на случайное нажатие CTRL+E (отключение/включение) автоторговли во всем Терминале. И при этом Алерт выше сработал, но его не заметил.
Увидел проблему на боевом счету только через 11 часов!
Разработчики ничего с этим делать не будут. Нужна помощь зала. Что можете рекомендовать сделать, чтоб если случайно нажал, то 100% заметишь?
Можно мигать заголовком всего терминала (должно быть видно и на панели задач, кажется).
Вот тут был код (не проверял):
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Помогите с настройками МТ 4 Срочно нужна помощь!
Vadim Zhunko, 2012.02.29 00:39
Можно мигать заголовком всего терминала (должно быть видно и на панели задач, кажется).
Вот тут был код (не проверял):
Хорошая идея, спасибо!