Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 31

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F11 моде, чистого графика, нельзя назначать на кнопку мыши, в основном трейдера держат в руке мышь, а не клавиатуру.

 
BillionerClub:

F11 моде, чистого графика, нельзя назначать на кнопку мыши, в основном трейдера держат в руке мышь, а не клавиатуру.

Купите программируемую мышь и назначьте какой-то клавише выполнение функции F11

У меня свои, другие настройки.

 
fxsaber:

ArrayPrint криво показывает?

Функции тут ни при чем. Вся инфа в окне просмотра логов (контекстное меню -> Viewer) выводится пропорциональным шрифтом, так что всё наперекосяк.

 
Stanislav Korotky:

Функции тут ни при чем. Вся инфа в окне просмотра логов (контекстное меню -> Viewer) выводится пропорциональным шрифтом, так что всё наперекосяк.

Просто ArrayPrint смотрю всегда в живом логе и не замечал там перекашиваний.

struct A
{
  string Str1;
  string Str2;
};

void OnStart()
{
  A a[2];
  
  a[0].Str1 = "abc";
  a[0].Str2 = "123";

  a[1].Str1 = "ABC";
  a[1].Str2 = "123";
  
  ArrayPrint(a);
}


Слева - живой лог, справа - его Viewer. Какое имя шрифта в живом логе?

 
fxsaber:

Просто ArrayPrint смотрю всегда в живом логе и не замечал там перекашиваний.


Слева - живой лог, справа - его Viewer. Какое имя шрифта в живом логе?

Я не уточнял название шрифта. Важно другое - чтобы он был моноширинным (или мог бы настраиваться пользователем) во всех окнах вывода лога. В "живом" логе нет доп.функций Viewer. В принципе, и то, и другое не удобно, приходится использовать сторонние программы. Но раз уж были предложены моноширинные шрифты в Comment, я напомнил место, где они тоже нужны.

 

B2748, отладчик.

1) Даблкликом раскрыто содержимое строкового массива.

2) После шага (F10) массив изменяется, но в отладчике - старое содержимое.

3) Даблклик - появляются дублирующие записи со старыми и новыми значениями (s[0], s[1], s[0], s[1]). 

4) Даблклик - содержимое скрывается.

5) Даблклик - содержимое раскрывается и правильно отображается.

 

Запускаю одиночное тестирование из окна свежей оптимизации и получаю совсем не те результаты, что выдал оптимизатор.

Как так может быть? Куда копать?

Удалил файлы кэша тестера - не помогло. Облака не использую, все модификации ордеров только по открытию.
Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
Документация по MQL5: Файловые операции / FileDelete
  • www.mql5.com
FileDelete - Файловые операции - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Комментарии, не относящиеся к этой теме, были перенесены в "Вопросы от начинающих MQL5 MT5 MetaTrader 5".
 
fxsaber:

Снова нарвался на случайное нажатие CTRL+E (отключение/включение) автоторговли во всем Терминале. И при этом Алерт выше сработал, но его не заметил.

Увидел проблему на боевом счету только через 11 часов!


Разработчики ничего с этим делать не будут. Нужна помощь зала. Что можете рекомендовать сделать, чтоб если случайно нажал, то 100% заметишь?

Можно мигать заголовком всего терминала (должно быть видно и на панели задач, кажется).

Вот тут был код (не проверял):

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Помогите с настройками МТ 4 Срочно нужна помощь!

Vadim Zhunko, 2012.02.29 00:39

#property show_inputs
#import "user32.dll"
 int GetForegroundWindow();
 int SetWindowTextA(int hWnd, string lpString);
#import

extern string Newname = "Test";
int hwnd = NULL;

void init()
 {
  hwnd = GetForegroundWindow();
 }
void start()
 {
  while (!IsStopped())
   {
    SetWindowTextA(hwnd, Newname);
    Sleep(100);
   }
 }

 
Andrey Khatimlianskii:

Можно мигать заголовком всего терминала (должно быть видно и на панели задач, кажется).

Вот тут был код (не проверял):

Хорошая идея, спасибо!

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