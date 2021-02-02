Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2715: Общие улучшения - страница 14
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Добрый.
Подскажите через файл батник в виндовс командами, я так понял можно запустить только одиночный старт терминала с тестированием одного советника?
Другими словами дальше одного советника не запустить в тестировании одним батником?
Или я что-то проглядел и можно через один батник протестировать сразу несколько советников?
Добрый.
Подскажите через файл батник в виндовс командами, я так понял можно запустить только одиночный старт терминала с тестированием одного советника?
Другими словами дальше одного советника не запустить в тестировании одним батником?
Или я что-то проглядел и можно через один батник протестировать сразу несколько советников?
Можно даже не закрывать терминал.
Посмотрите, что внутри MultiTester
Поле с таймфремами, без возможности назначать, средствами перифери́йных устро́йств смену. Можно через ввод текста, но в принципе для последовательного просмотра, таймфремов, лучше подойдет простое нажатие кнопки клавиатуры.
Можно сделать модификацией CSS стилей на лету, например, с помощью расширения для хрома.
Прилагаю образец. Развернуть в отдельную папку. В хроме открыть окно расширений, нажать Load Unpacked Extension и выбрать папку, куда развернут архив.
Thanks, but I'm using Firefox and MQ is changing their web pages. While the changes are more likely to be initiated by programmers who say, hey, we've got something new, like the new tounge on the right. Do MQL5.com users and members like it, did they want it and have they longed for it?
But I think this is a typical problem with programmers who take pride in showing what works and what they can, but then they don't use their own product regularly like normal users. There are many examples for this all around the world.
Спасибо, но я использую Firefox, а MQ меняет свои веб-страницы. Хотя изменения, скорее всего, будут инициированы программистами, которые скажут: «Эй, у нас есть что-то новое, например, новый язык справа». Нравится ли это пользователям и участникам MQL5.com, хотели ли они этого и ждали ли они этого?
Но я думаю, что это типичная проблема программистов, которые гордятся тем, что демонстрируют, что работает и что они могут, но при этом они не используют свой собственный продукт регулярно, как обычные пользователи. Примеров тому множество во всем мире.
Добрый день.
Сегодня как обычно запустил свой рабочий мт5 на домашнем пк, в итоге произошло следующее: Сбросился вход в торговый аккаунт (в логах писалось invalid account) и пришлось заново вводить пароль (в то же время были видны точки (кругляшки, которые скрывают пароль) текущего пароля, но точек было значительно больше текущего пароля), также, у меня есть купленный советник в маркете и он слетел со всех графиков, в итоге я его обратно закинул и мне пришло сообщение, "Вы сделали новую активацию продукта".
Собственно вопрос: что произошло?
На другом мт5 терминале сбросилась настройка где "Allow WebRequest...", там пришлось заново прописывать нужный сайт.
Последняя релизная сборка MT5 2715. Форекс, CFD под названием DJI30, это индекс. Размер контакта 1, точность 0, размер тика 1, валюты маржи и прибыли USD, счёт открыт в EUR. Вопроса 2.
1. Почему цена тика 100? Представитель брокера утверждает, что на серверной части это не задаётся и вопрос надо задавать здесь. В MT4 он выдаёт цену тика в районе 0.82. И это логично, контракт и размер тика по 1, конвертация из USD в валюту счёта EUR и даст как раз порядка 0.82. Но почему МТ5 показывает 100?
2. Почему цена тика фиксирована на 100? Она же зависит от валюты счёта. И в МТ4 это так. А тут прибита гвоздями.
Это где-то баги или я всё считаю неправильно?
Как правильно работать с подсказками?
Терминал завис. С трудом закрыл его и запустил заново.
Терминал запустился но ни счетов, ни серверов .
Вот что увидел в журнале.
Ну и как результат. Советник остался без контроля. Слил немного денег.
Об этой роблеме писал не только я. и Длится это уже минимум месяца 3.
Вопрос к администрации - будете компенсировать как то мои потери ?
Вы делаете некачественный софт. Трейдеры теряют деньги из-за вас.
Наймите бетатестеров в конце концов!
Один fxsaber вам указал на десятки примеров не корректной работы терминала.
вот логи с журнала
MP 2 05:19:52.182 MQL5.community authorization failed
OI 2 05:24:52.010 MQL5.community authorization failed
FR 2 05:29:51.402 MQL5.community authorization failed
PK 2 05:34:51.710 MQL5.community authorization failed
CL 2 05:39:51.080 MQL5.community authorization failed
QE 2 05:44:51.385 MQL5.community authorization failed
RN 2 05:49:51.576 MQL5.community authorization failed
RH 2 05:52:26.800 Accounts open file error, path C:\Users\Administrator\Desktop\MT5-8\config\accounts.dat (1450)
DQ 2 05:54:51.330 MQL5.community authorization failed
PJ 2 05:59:51.711 MQL5.community authorization failed
KS 2 06:04:51.597 MQL5.community authorization failed
GE 2 06:09:51.224 MQL5.community authorization failed
HN 2 06:14:51.946 MQL5.community authorization failed
HG 2 06:19:51.918 MQL5.community authorization failed
RH 2 06:24:51.710 MQL5.community authorization failed
QQ 2 06:29:51.352 MQL5.community authorization failed
EJ 2 06:34:51.143 MQL5.community authorization failed
GS 2 06:39:51.830 MQL5.community authorization failed
LD 2 06:44:51.709 MQL5.community authorization failed
FN 2 06:49:51.676 MQL5.community authorization failed
FG 2 06:54:51.393 MQL5.community authorization failed
QH 2 06:59:51.539 MQL5.community authorization failed
MQ 2 07:04:51.505 MQL5.community authorization failed
LJ 2 07:09:51.653 MQL5.community authorization failed
FS 2 07:14:51.589 MQL5.community authorization failed
RD 2 07:19:51.506 MQL5.community authorization failed
HM 2 07:24:51.713 MQL5.community authorization failed
LG 2 07:29:51.802 MQL5.community authorization failed
PH 2 07:34:51.707 MQL5.community authorization failed
PQ 2 07:39:51.821 MQL5.community authorization failed
HJ 2 07:44:51.830 MQL5.community authorization failed
CS 2 07:49:51.850 MQL5.community authorization failed
GD 2 07:54:51.135 MQL5.community authorization failed
OM 2 07:59:51.224 MQL5.community authorization failed
LF 2 08:04:51.271 MQL5.community authorization failed
LH 2 08:09:51.744 MQL5.community authorization failed
CQ 2 08:14:52.012 MQL5.community authorization failed
OJ 2 08:19:51.304 MQL5.community authorization failed
ES 2 08:24:51.036 MQL5.community authorization failed
RD 2 08:29:51.803 MQL5.community authorization failed
CM 2 08:34:52.009 MQL5.community authorization failed
JF 2 08:39:51.350 MQL5.community authorization failed
NP 3 08:40:22.089 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
OH 3 08:40:22.295 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
HQ 3 08:40:22.483 Ticks 'AUDCAD' file open or read error [ (1450)]
Вот логи с вкладки эксперты:
KG 0 00:57:41.430 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58806 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
CJ 0 00:57:41.430 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
NJ 0 00:57:41.430 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58806 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
DG 0 00:57:41.430 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
KI 0 00:57:41.430 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58806 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
FP 0 00:57:41.951 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
KM 0 00:57:41.951 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58835 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
CM 0 00:57:41.951 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
RP 0 00:57:41.951 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58835 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
HN 0 00:57:41.951 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
KG 0 00:57:41.951 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58835 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
GK 0 00:57:42.627 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
IJ 0 00:57:42.627 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
ND 0 00:57:42.627 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
PI 0 00:57:42.627 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
EP 0 00:57:42.627 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
QL 0 00:57:42.627 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
NM 0 00:57:42.673 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
PS 0 00:57:42.673 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
CN 0 00:57:42.673 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
PF 0 00:57:42.674 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
EK 0 00:57:42.674 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
EJ 0 00:57:42.674 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
QD 0 00:57:42.937 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
OI 0 00:57:42.937 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
DQ 0 00:57:42.937 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
CL 0 00:57:42.938 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
RR 0 00:57:42.938 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
FS 0 00:57:42.938 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
CO 0 00:57:43.004 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
QF 0 00:57:43.004 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
FK 0 00:57:43.004 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
LE 0 00:57:43.004 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
ID 0 00:57:43.004 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
QH 0 00:57:43.004 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
GQ 0 00:57:43.019 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92181 tp: 0.92069 [auto trading disabled by client]
JO 0 00:57:43.019 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91508 tp: 0.92181 [auto trading disabled by client]
ER 0 00:57:43.019 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92184 tp: 0.92086 [auto trading disabled by client]
OS 0 00:57:43.019 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91508 tp: 0.92184 [auto trading disabled by client]
JO 0 00:57:43.019 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92178 tp: 0.92071 [auto trading disabled by client]
JF 0 00:57:43.020 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91508 tp: 0.92178 [auto trading disabled by client]
OH 0 00:57:43.419 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
ME 0 00:57:43.419 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
JE 0 00:57:43.419 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
PH 0 00:57:43.419 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
EF 0 00:57:43.419 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
EO 0 00:57:43.419 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
RR 0 00:57:43.500 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
PR 0 00:57:43.500 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
CO 0 00:57:43.500 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
QQ 0 00:57:43.500 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
DH 0 00:57:43.500 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
PD 0 00:57:43.500 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
FE 0 00:57:43.924 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
OH 0 00:57:43.925 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
DF 0 00:57:43.925 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
NO 0 00:57:43.925 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
GS 0 00:57:43.925 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
OR 0 00:57:43.925 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
KL 0 00:57:44.876 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
QQ 0 00:57:44.876 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58807 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
JI 0 00:57:44.876 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
HD 0 00:57:44.876 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58807 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
QE 0 00:57:44.876 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
IK 0 00:57:44.876 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58807 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
LF 0 00:57:45.135 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
RN 0 00:57:45.135 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
ES 0 00:57:45.135 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
KM 0 00:57:45.135 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
JL 0 00:57:45.135 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
JQ 0 00:57:45.135 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
II 0 00:57:45.389 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
GD 0 00:57:45.389 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
LJ 0 00:57:45.389 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
JK 0 00:57:45.389 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
KG 0 00:57:45.389 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
GN 0 00:57:45.389 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
KP 0 00:57:46.977 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
CM 0 00:57:46.977 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
NL 0 00:57:46.977 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
KP 0 00:57:46.978 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
DI 0 00:57:46.978 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
RG 0 00:57:46.978 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
RJ 0 00:57:47.511 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
NJ 0 00:57:47.511 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
CG 0 00:57:47.511 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
CN 0 00:57:47.511 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
LP 0 00:57:47.511 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
FM 0 00:57:47.511 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
OM 0 00:57:47.998 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
NP 0 00:57:47.999 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
IN 0 00:57:47.999 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
OG 0 00:57:47.999 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
FK 0 00:57:47.999 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
FJ 0 00:57:47.999 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
PG 0 00:57:48.097 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92181 tp: 0.92069 [auto trading disabled by client]
FI 0 00:57:48.097 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91505 tp: 0.92181 [auto trading disabled by client]
NP 0 00:57:48.097 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92184 tp: 0.92086 [auto trading disabled by client]
CL 0 00:57:48.097 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91505 tp: 0.92184 [auto trading disabled by client]
IM 0 00:57:48.097 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92178 tp: 0.92071 [auto trading disabled by client]
DS 0 00:57:48.097 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91505 tp: 0.92178 [auto trading disabled by client]
NN 0 00:57:48.358 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92181 tp: 0.92069 [auto trading disabled by client]
MG 0 00:57:48.359 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91507 tp: 0.92181 [auto trading disabled by client]
CK 0 00:57:48.359 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92184 tp: 0.92086 [auto trading disabled by client]
PJ 0 00:57:48.359 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91507 tp: 0.92184 [auto trading disabled by client]
LD 0 00:57:48.359 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92178 tp: 0.92071 [auto trading disabled by client]
KI 0 00:57:48.359 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91507 tp: 0.92178 [auto trading disabled by client]
RQ 0 00:57:48.549 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.02 AUDCAD at 0.98140 tp: 0.97987 [auto trading disabled by client]
PL 0 00:57:48.549 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.02 AUDCAD at 0.97987 tp: 0.98140 [auto trading disabled by client]
CR 0 00:57:48.549 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.02 AUDCAD at 0.98119 tp: 0.97997 [auto trading disabled by client]
RS 0 00:57:48.549 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.02 AUDCAD at 0.97996 tp: 0.98119 [auto trading disabled by client]
PN 0 00:57:48.837 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
MF 0 00:57:48.837 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58806 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
EK 0 00:57:48.837 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
IE 0 00:57:48.838 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58806 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
OD 0 00:57:48.838 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
HH 0 00:57:48.838 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58806 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
IQ 0 00:57:50.811 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
PL 0 00:57:50.812 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
IR 0 00:57:50.812 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
MS 0 00:57:50.812 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
FO 0 00:57:50.812 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
PF 0 00:57:50.812 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
GH 0 00:57:50.831 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.02 AUDCAD at 0.98140 tp: 0.97987 [auto trading disabled by client]
IE 0 00:57:50.831 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.02 AUDCAD at 0.97987 tp: 0.98140 [auto trading disabled by client]
NE 0 00:57:50.831 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.02 AUDCAD at 0.98119 tp: 0.97997 [auto trading disabled by client]
GH 0 00:57:50.831 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.02 AUDCAD at 0.97996 tp: 0.98119 [auto trading disabled by client]
FQ 0 00:57:50.832 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92181 tp: 0.92069 [auto trading disabled by client]
QO 0 00:57:50.832 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91506 tp: 0.92181 [auto trading disabled by client]
HR 0 00:57:50.832 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92184 tp: 0.92086 [auto trading disabled by client]
PR 0 00:57:50.832 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91506 tp: 0.92184 [auto trading disabled by client]
KO 0 00:57:50.832 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92178 tp: 0.92071 [auto trading disabled by client]
OQ 0 00:57:50.832 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91506 tp: 0.92178 [auto trading disabled by client]
CH 0 00:57:50.895 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.02 AUDCAD at 0.98140 tp: 0.97987 [auto trading disabled by client]
QE 0 00:57:50.895 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.02 AUDCAD at 0.97987 tp: 0.98140 [auto trading disabled by client]
FE 0 00:57:50.895 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.02 AUDCAD at 0.98119 tp: 0.97997 [auto trading disabled by client]
EH 0 00:57:50.895 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.02 AUDCAD at 0.97994 tp: 0.98119 [auto trading disabled by client]
GF 0 00:57:50.897 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
GO 0 00:57:50.897 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
RS 0 00:57:50.897 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
FR 0 00:57:50.897 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
ML 0 00:57:50.897 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
OQ 0 00:57:50.897 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58805 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
CH 0 00:57:51.108 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
ED 0 00:57:51.108 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
RE 0 00:57:51.108 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
DK 0 00:57:51.108 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
QF 0 00:57:51.108 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
EN 0 00:57:51.108 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
PS 0 00:57:51.109 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.02 AUDCAD at 0.98140 tp: 0.97987 [auto trading disabled by client]
FR 0 00:57:51.109 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.02 AUDCAD at 0.97987 tp: 0.98140 [auto trading disabled by client]
QL 0 00:57:51.109 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.02 AUDCAD at 0.98119 tp: 0.97997 [auto trading disabled by client]
RQ 0 00:57:51.109 CopyLevelM (AUDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.02 AUDCAD at 0.97994 tp: 0.98119 [auto trading disabled by client]
HI 0 00:57:51.242 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92181 tp: 0.92069 [auto trading disabled by client]
OD 0 00:57:51.242 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91506 tp: 0.92181 [auto trading disabled by client]
JJ 0 00:57:51.242 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92184 tp: 0.92086 [auto trading disabled by client]
NK 0 00:57:51.242 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91506 tp: 0.92184 [auto trading disabled by client]
QG 0 00:57:51.242 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92178 tp: 0.92071 [auto trading disabled by client]
IN 0 00:57:51.242 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91506 tp: 0.92178 [auto trading disabled by client]
LS 0 00:57:51.310 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92181 tp: 0.92069 [auto trading disabled by client]
GM 0 00:57:51.310 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91506 tp: 0.92181 [auto trading disabled by client]
RL 0 00:57:51.310 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92184 tp: 0.92086 [auto trading disabled by client]
JP 0 00:57:51.310 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91506 tp: 0.92184 [auto trading disabled by client]
EI 0 00:57:51.310 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92178 tp: 0.92071 [auto trading disabled by client]
IG 0 00:57:51.310 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91506 tp: 0.92178 [auto trading disabled by client]
PJ 0 00:57:51.365 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92181 tp: 0.92069 [auto trading disabled by client]
NK 0 00:57:51.365 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91501 tp: 0.92181 [auto trading disabled by client]
JG 0 00:57:51.365 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92184 tp: 0.92086 [auto trading disabled by client]
ON 0 00:57:51.365 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91501 tp: 0.92184 [auto trading disabled by client]
QP 0 00:57:51.365 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 NZDCAD at 0.92178 tp: 0.92071 [auto trading disabled by client]
LM 0 00:57:51.365 CopyLevelM (NZDCAD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 NZDCAD at 0.91501 tp: 0.92178 [auto trading disabled by client]
KM 0 00:57:52.790 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
KP 0 00:57:52.790 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58823 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
JN 0 00:57:52.790 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
FG 0 00:57:52.790 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58823 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
QJ 0 00:57:52.790 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
CJ 0 00:57:52.790 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58823 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
IG 0 00:57:52.835 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
CI 0 00:57:52.835 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
PP 0 00:57:52.835 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
JL 0 00:57:52.835 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]
KM 0 00:57:52.835 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59957 tp: 1.59848 [auto trading disabled by client]
KP 0 00:57:52.835 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59957 [auto trading disabled by client]
CN 0 00:57:52.983 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59935 tp: 1.59846 [auto trading disabled by client]
EG 0 00:57:52.983 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59935 [auto trading disabled by client]
RK 0 00:57:52.983 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: sell limit 0.01 EURAUD at 1.59974 tp: 1.59828 [auto trading disabled by client]
IJ 0 00:57:52.984 CopyLevelM (EURAUD,M1) CTrade::OrderSend: buy limit 0.01 EURAUD at 1.58812 tp: 1.59974 [auto trading disabled by client]